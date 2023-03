Niewiele brakowało, a dobę zajęło by gaszenie elektryka przez strażaków. Sytuacja miała miejsce miała nigdzie indziej niż w Polsce, a dokładniej na Kaszubach.

21. Tyle godzin zajęło gaszenie elektryka przez strażaków

3 godziny więcej i mówilibyśmy, że dobę musieli poświęcić strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, a także kilka innych jednostek, które we wsi Tuchom na Kaszubach w niedzielę po godzinie 21 zaczęli gasić palącego elektryka. Co ciekawe akcja zakończyła się następnego dnia przed godziną 18, dopiero po przywiezieniu z Gdańska specjalnego kontenera, w którym zanurzono auto, aby schłodzić znajdującą się w nim baterię.

Skala akcji wcale nie była taka mała

Kolejna całkiem spora liczba związana z omawianym wydarzeniem to 16, bowiem dokładnie tyle zastępów straży pożarnej walczyło z palącym się elektrykiem, który to po ugaszeniu miał także tendencje do samozapłonu. Straty zostały wycenione na podstawie polisy na około 190 tysięcy złotych, a więc niewiele mniej od wartości nowego Mercedesa EQA.

Źródło: PAP