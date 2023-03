Brak gotówki czasem może okazać się problematyczny, dlatego też popularna sieć marketów postanowiła wyjść naprzeciw swoim klientom i wprowadza rozwiązanie, które przyda się niejednemu. Biedronka wprowadza ważną usługę, która pozwoli wypłacić gotówkę w nagłej sytuacji. Jak to działa?

Biedronka wprowadza usługę, która przyda się każdemu

Większość z nas korzysta z płatności zbliżeniowych – czy to za pomocą karty bankomatowej, telefonu czy BLIKa. Od gotówki odchodzi coraz większa liczba z nas, co niekoniecznie jest dobrą rzeczą. Niekiedy jednak brak fizycznych pieniędzy może być problematyczny, dlatego też Biedronka wprowadza bardzo ciekawą i ważną usługę.

Biedronka wprowadza ważną usługą. Pomoże Ci w nagłej sytuacji. Fot. Mat. wł.

Mowa tutaj o możliwości wypłacania pieniędzy z naszego konta bankowego. Nie, nie mówimy tutaj o bankomatach, które przecież znajdują się przy większości sklepów, a o możliwości wypłacenia gotówki przy kasie. Biedronka wprowadza usługę o nazwie Płać kartą i wypłacaj. Wcześniej testowany program oficjalnie trafił do sklepów.

Jak działa nowe rozwiązanie?

Tego typu usługa nie jest nowością, ale w przypadku sklepów Biedronka można o tym tak mówić. Wcześniej program poddawany był testom w określonych placówkach, jednak teraz oficjalnie trafił do ponad 2000 sklepów sieci Biedronka w całej Polsce. Nowa usługa dostępna jest od wczoraj, tj. 20 marca 2023 roku.

Biedronka wprowadza ważną usługą. Pomoże Ci w nagłej sytuacji. Fot. Biedronka

Do skorzystania z usługi potrzebna będzie karta MasterCard oraz dokonanie zakupu za minimum złotówkę. Podczas płacenia za zakupu konieczne będzie poinformowanie kasjera o chęci wypłacenia gotówki z naszego konta bankowego. Wypłacać można będzie wielokrotność 50 złotych, a maksymalna kwota do wypłacenia to 300 złotych. Funkcja nie działa w przypadku kas samoobsługowych.

Niezależnie od kwoty zakupów, należy podać kasjerowi kwotę wypłaty i włożyć lub przyłożyć kartę do terminala. Dla bezpieczeństwa wypłata jest zawsze zabezpieczona kodem PIN do karty, a minimalna kwota wypłaty wynosi 50 zł. Kwota wypłaty zostanie dodana do wartości zakupu. Lidia Stegenta-Głowala, dyrektor ds. operacji finansowych w sieci Biedronka





Źródło: Biedronka