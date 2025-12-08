Obserwuj nas
Przystroili edge 70 kryształami Svarowskiego. To nie koniec!

Zobacz, jak wygląda ten smartfon. Fani kryształu będą zachwyceni!
Autor:Natalia Bajek
08/12/2025
Smartfon Motorola Edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski. Smartfon Motorola Edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski.
Smartfon Motorola Edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski.
Motorola ogłosiła specjalną wersję smartfona edge 70, przygotowaną we współpracy z Pantone oraz Swarovski. Nowy wariant nawiązuje do koloru Pantone Colour of the Year 2026 – PANTONE 11-4201 Cloud Dancer.

Smartfon Motorola Edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski.
Smartfon Motorola Edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski.

Kolor roku 2026 i akcenty biżuteryjne

Cloud Dancer to jasny, stonowany odcień bieli, który według Pantone ma symbolizować spokój i klarowność. W specjalnej edycji urządzenia kolor ten połączono z kryształami Swarovski osadzonymi w obudowie. Pikowany wzór tylnej części smartfona oraz miękkie wykończenie kontrastują z połyskującymi elementami.

Smartfon Motorola Edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski.
Smartfon Motorola Edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski.

Część kolekcji The Brilliant Collection

Limitowany edge 70 trafi do The Brilliant Collection, przygotowanej przez Motorolę we współpracy ze Swarovski. To linia urządzeń i akcesoriów, w której stawia się na bardziej biżuteryjne, rzemieślnicze wykończenia.

Komentarze partnerów

Przedstawiciele Motoroli mówią, że projekt tej edycji miał podkreślać ideę zwolnienia tempa i stworzenia przestrzeni na odpoczynek od cyfrowego chaosu. Z kolei Instytut Pantone opisuje Cloud Dancer jako kolor mający sprzyjać koncentracji i wyciszeniu.

Smartfon Motorola Edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski.
Smartfon Motorola Edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski.

Specyfikacja bez zmian

Pod względem technicznym urządzenie pozostaje przy konfiguracji znanej ze standardowego edge. Oznacza to m.in. 50-megapikselowe aparaty, baterię wykorzystującą technologię krzemowo-węglową nowej generacji oraz funkcje moto ai.

Dostępność

Motorola zapowiada, że specjalna edycja edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski pojawi się na wybranych rynkach w najbliższym czasie. Szczegóły dotyczące dat i regionów mają zostać podane później. Dziś możesz go kupić w pozostałych trzech wariantach kolorystycznych. Klikając w poniższe linki przeniesiesz się do sklepu Media Expert.

Jeśli nie wiesz jaki telefon Motorola wybrać, przeczytaj nasz poradnik.

Smartfon Motorola Edge 70
Smartfon Motorola Edge 70

