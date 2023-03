Roboty sprzątające 2023. Jaki wybrać? Polecane modele

W obecnych czasach sprzątanie nie wymaga od nas wysiłku, ponieważ całą “brudną robotę” mogą wykonać za nas roboty odkurzające. Na rynku znajdziemy setki urządzeń tego typu, jednak na jakie naprawdę warto zwrócić uwagę? Oto zestawienie “roboty sprzątające 2023”, które podpowie wam, jakie urządzenie jest warte uwagi i spełni wasze oczekiwania.

Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać?

Roboty sprzątające 2023 – przegląd modeli . Który wybrać?

Eufy RoboVac X8 Hybrid

Nasze zestawienie “Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać?” zaczniemy od modelu Eufy RoboVac X8 Hybrid. Ten automatyczny odkurzacz charakteryzuje się bardzo stylowym wyglądem – przeważający czarny kolor ze złotymi dodatkami po prostu wygląda dobrze. Wygląd w takim urządzeniu nie jest jednak najważniejszy. W zestawie z robotem znajdziemy dodatkowe szczotki boczne, filtr, zbiornik na wodę o pojemności 250 ml, ściereczkę do mopa oraz pięć jednorazowych ściereczek, również do mopa. Wyposażenie jest naprawdę bogate, co jeszcze bardziej ułatwi nam utrzymywanie naszego domu w czystości.

Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? Eufy RoboVac X8 Hybrid

Sam robot odkurzający Eufy RoboVac X8 Hybrid oferuje technologie, które sprawiają, że jest on bardzo wydajny i efektywny. Przede wszystkim producent zastosował tutaj dwie potężne turbiny, które generują łącznie moc 4000 Pa! Tak silny i szybki przepływ powietrza sprawia, że robot jest w stanie nie tylko posprzątać wszystkie okruchy czy kurz, ale również pozbyć się sierści zwierząt zalegającej w każdym kącie naszego mieszkania. W “arsenale” znajdziemy również technologię BoostIQ, która zwiększa moc zasysania w bardziej zabrudzonych miejscach czy np. po wjechaniu na dywan. Co więcej, robot Eufy pozwala na sprzątanie konkretnych miejsc – wystarczy wskazać je na aplikacji mobilnej.

Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? Eufy RoboVac X8 Hybrid

Jeśli już jesteśmy przy aplikacji mobilnej, to jest ona dostępna zarówno na urządzenia z systemem Google Android, jak i Apple. Jak przystało na nowoczesne roboty, Eufy RoboVac X8 Hybrid przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu czujników skanuje pomieszczenia, tworząc mapę całego mieszkania. Z poziomu appki możemy nie tylko wybrać konkretne pomieszczenie, jakie ma posprzątać robot, ale również ustawić harmonogram sprzątania salonu, pokoju czy kuchni lub wyznaczyć strefy, do których nie może wjeżdżać robot. Warto również wspomnieć o wsparciu dla asystenta Google i Alexa, co pozwala uruchamiać sprzątanie za pomocą komend głosowych. W robocie zastosowano pojemną baterię, która pozwala na 180 minut odkurzania lub 140 minut mopowania.

Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? Eufy RoboVac X8 Hybrid

Eufy RoboVac X8 Hybrid – wnioski Eufy RoboVac X8 Hybrid – wnioski 5 5 0 1



Świetny robot, który dodatkowo cechuje się możliwością mopowania podłóg. Podwójna turbina sprawia, że praktycznie każda odrobina kurzu zostanie wciągnięta do pojemnika, a my będziemy cieszyli się czystymi podłogami.Model ten kupisz za około 2000 złotych. Sprawdź Eufy RoboVac X8 Hybrid na Allegro , aczkolwiek warto sprawdzić np. Komputronik, gdzie widziałem ten model za 1599 zł. 5,0 rating 5 / 5 Wynik końcowy Wspaniały!

Eufy Robovac LR30 Hybrid+

Eufy Robovac LR30 Hybrid+ to kolejny robot tego producenta, który znalazł się w naszym zestawieniu “Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać?”. To, co wyróżnia go od poprzednio opisywanego modelu to przede wszystkim stacja opróżniająca, która ogranicza do minimum naszą pracę przy odkurzaniu. Oprócz wspomnianej stacji w zestawie znajdziemy same najpotrzebniejsze akcesoria – dodatkowe worki na kurz, filtr, moduł mopujący, ściereczkę do mopa, wodoodporną podkładkę, 200 ml zbiornik na wodę czy dodatkowe szczotki boczne.

Eufy Robovac LR30 Hybrid+ Eufy Robovac LR30 Hybrid+ Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? – Eufy Robovac LR30 Hybrid+

Robot sprzątający Eufy Robovac LR30 Hybrid+ posiada turbinę o dużej mocy, która generuje 3000 Pa. Z taką siłą ssania odkurzacz ten poradzi sobie z każdym zabrudzeniem i bez problemu pozbędzie się problemu nadmiaru sierści w naszym domu, jaki zostawiają nasze futrzane pociechy. Kurz czy paprochy nie mają z nim szans. Najważniejszym elementem całego zestawu wydaje się jednak stacja z samo-opróżnieniem. W praktyce działa to tak, że robot po skończonej sekcji sprzątania udaje się do stacji, która samoczynnie opróżnia pojemnik robota.

Wszystkie brudy trafiają do worka, który opróżniamy raz na 60 dni lub wtedy, gdy zostanie wysłany do nas komunikat o przepełnieniu. Worek znajdujący się w zestawie jest antybakteryjny i dezodoryzujący, co oznacza, że nie tylko eliminuje rozwój bakterii, ale również niweluje nieprzyjemne zapachy.

Eufy Robovac LR30 Hybrid+ Eufy Robovac LR30 Hybrid+ Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? – Eufy Robovac LR30 Hybrid+

Eufy Robovac LR30 Hybrid+ został wyposażony w nawigację laserową iPath, wykorzystującą nowoczesną technologię LiDAR. Technologia ta tworzy mapę pomieszczenia oraz stale monitoruje ścieżkę sprzątania (ta ma kształt litery “Z”) przed przeszkodami. Robot jest więc bardzo dokładny w swojej pracy. Mapa naszego miejsca zamieszkania dostępna jest oczywiście w aplikacji mobilnej. Urządzenie jest w stanie rozpoznać do trzech pięter naszego miejsca zamieszkania, więc nie ma potrzeby, aby za każdym razem skanować dane piętro naszego domu w celu posprzątania.

Oczywiście z poziomu aplikacji możemy wybrać sprzątanie konkretnego pomieszczenia czy wybrać strefy, do których nie powinien wjeżdżać robot. Można również ustawić siłę sprzątania czy mopowania. Pełna kontrola nad sprzątaniem. Robot Eufy Robovac LR30 Hybrid+ posiada także technologię BoostIQ, która automatycznie zwiększa moc ssania po wjechaniu np. na dywan.

Robot może być sterowany głosowo, ponieważ wspiera takich asystentów głosowych jak Google czy Alexa. Bateria w tym urządzeni pozwala na 145 minut pracy w trybie cichym.

Eufy Robovac LR30 Hybrid+ – wnioski Eufy Robovac LR30 Hybrid+ – wnioski 5 5 0 1



Kolejny robot firmy Eufy, który zachwyca przede wszystkim wysoką jakością wykonania, wydajną pracą oraz wygodą dla użytkownika – chodzi mi o osobny pojemnik na nieczystości. Zdecydowanie jest to robot godny polecenia!Model ten kupisz za około 2000 złotych. Sprawdź Eufy Robovac LR30 Hybrid+ na Allegro 5,0 rating 5 / 5 Wynik końcowy Wspaniały!

Tefal Xplorer S130 AI

A co jeśli chcielibyśmy kupić robota sprzątającego wspieranego przez sztuczną inteligencję? Nie, nie jest to tylko gdybanie, ponieważ Tefal Xplorer S130 AI to przedstawiciel tego nowoczesnego gatunku urządzeń sprzątających. Sztuczna inteligencja analizuje, jak często i kiedy urządzenie wysyłane jest do sprzątania i w pełni adaptuje zachowania użytkownika, tworząc spersonalizowany harmonogram pracy. Co więcej, SI przypomni nam o strefach, które nie sprzątaliśmy od dłuższego czasu i zapamięta miejsca, w których miał problem ze sprzątaniem i zasugeruje stworzenie stref zakazanych, tak aby sprzątanie obyło się bez problemów. W zestawie znajdziemy trzy szmatki do mycia i sprzątania o różnym zastosowaniu oraz pojemnik na wodę, czyli niezbędny element w procesie mopowania podłóg.

Tefal Xplorer S130 AI. Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać?

Robot sprzątający Tefal Xplorer S130 AI, który znajduje się w naszym zestawieniu “Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać?” jest niezwykle kompaktowym urządzeniem, który nie będzie miał problemów ze sprzątaniem w ciasnych obszarach. Jego wysokość to jedynie 8 centymetrów, co sprawia, że jest jednym z najniższych robotów dostępnych na rynku. Takie parametry sprawiają, że bez problemu wjedzie pod meble czy łóżko i rozprawi się z kurzem. O czystość zadba silnik o wysokiej mocy 2700 Pa. Oczywiście nie można zapomnieć o funkcji mopowania, która myje podłogę dwa razy, w różnych kierunkach. Takie rozwiązanie sprawia, że po procesie mycia na wyczyszczonej powierzchni nie znajdziemy plam i smug.

Tefal Xplorer S130 AI. Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać?

Aplikacja na smartfony, dzięki której jesteśmy w stanie sterować robotem odkurzającym Tefal Xplorer S130 AI, jest rozbudowana. Przede wszystkim jest ona dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak iOS. Z jej poziomu nie tylko mamy dostęp do mapy stworzonej przez systemy czujników zainstalowanych w robocie, ale także możemy ustalić moc odkurzania i mopowania poszczególnych pomieszczeń. Każdemu z pokoi możemy nadać nazwę, wybrać typ podłóg i moc odkurzania, którą preferujemy w danym pomieszczeniu.

Tefal Xplorer S130 AI. Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać?

Z racji zastosowania pojemnego akumulatora robot jest w stanie pracować przez 120 minut bez konieczności ładowania. Kiedy ta nastąpi, robot przerwie pracę, wróci do stacji ładowania, a po osiągnięciu optymalnego poziomu naładowania wróci do pracy w tym samym miejscu, w którym ją przerwał. Wszystko to będzie odbywać się w ciszy, ponieważ robot Tefal Xplorer S130 AI, który znajduje się w naszym zestawieniu “Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać” generuje 60 dB hałasu.

Tefal Xplorer S130 AI – wnioski Tefal Xplorer S130 AI – wnioski 5 5 0 1



Solidny sprzęt za rozsądne pieniądze. Tak też można w skrócie opowiedzieć jak sprawdzał się w testach model Xplorer S130 AI. To naprawdę bardzo dobry robot, który można kupić za około 2000 zł. Plusem jest długi czas pracy, łatwa obsługa za pomocą intuicyjnej aplikacji, a także dodatkowa funkcja w postacie mopowania powierzchni.Model ten kupisz za około 2000 złotych. Sprawdź efal Xplorer S130 AI w Media Expert. 5,0 rating 5 / 5 Wynik końcowy Wspaniały!

Tefal X-plorer Serie 75s+

Kolejnym robotem odkurzającym, na który warto zwrócić uwagę, jest Tefal X-plorer serie 75s+. Urządzenie to zostało wyposażone w stację automatycznego opróżniania, która w kilka sekund pozbędzie się kurzu, okruchów czy sierści zalegającej w pojemniku robota. W urządzeniu zastosowano wydajny silnik, który poradzi sobie z każdym zabrudzeniem, a jednoczesna funkcja odkurzania i mopowania sprawi, że nasz dom zawsze będzie błyszczał! W zestawie z odkurzaczem Tefal Xplorer 75s+ znajdziemy trzy rodzaje ściereczek, akcesorium do czyszczenia, trzy worki na brud do stacji opróżniającej oraz nakładkę mopującą.

Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? -Tefal X-plorer serie 75s+ Tefal X-plorer serie 75s+ Tefal X-plorer serie 75s+ Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? – Tefal X-plorer serie 75s+

Odkurzacz Tefal X-plorer serie 75s+ został wyposażony w turbinę, której moc wynosi 2700 Pa. Urządzenie to świetnie więc nadaje się do odkurzania zarówno podłóg, jak i dywanów. Cztery poziomy pracy pozwalają nam na wybranie mocy ssania, dzięki czemu możemy dostosować ją w zależności od powierzchni, po jakiej będzie poruszał się robot. X-plorer serie 75s+ został zaprojektowany tak, aby mógł pokonać przeszkody o maksymalnej wysokości 18 mm, dzięki czemu bez problemu poradzi sobie z większością dywanów.

Warto również zaznaczyć, że robot daje nam również możliwość wybrania intensywności mopowania powierzchni. Wszystko to dzięki technologii Smart Aqua Power i trzypoziomowej regulacji dozowania wody. Zbiornik ma 300 ml pojemności, a to wystarczająco dużo, aby umyć całe mieszkanie! Wiele zależy też od koloru ściereczki, jaki założymy na nakładkę mopującą – szara przeznaczona jest do uniwersalnego mycia, niebieska do zaschniętych plam, natomiast zielona jest elektrostatyczna, która przeznaczona jest do zbierania drobnego kurzu. Warto zauważyć, że zielonej używamy tylko na sucho, bez wody!

Tefal X-plorer serie 75s+ Tefal X-plorer serie 75s+ Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? Tefal X-plorer serie 75s+

Stacja opróżniająca dołączona do zestawu z odkurzaczem automatycznym Tefal X-plorer serie 75s+ to urządzenie, które sprawi, że praktycznie wcale nie będziemy musieli zajmować się naszym nowym pomocnikiem. Po zakończonym cyklu sprzątania robot uda się do stacji, która za pomocą turbiny o mocy 25 000 Pa opróżni jego pojemnik z brudu. Worek znajdujący się w wewnątrz stacji ma wysoki poziom filtracji zanieczyszczeń i alergenów – i to na poziomie 99,99%! Pojemność jednego worka to 4 litry, przez co wystarczy wymienić go raz na 60 dni.

Aby w pełni skorzystać z możliwości robota Tefal X-plorer serie 75s+ potrzebna jest nam aplikacja mobilna, w której znajdziemy mapę naszego mieszkania przygotowaną przez szereg zaawansowanych czujników i laserów. Z jej poziomu możemy ustawić harmonogram sprzątania, moc, z jaką będzie odkurzał czy mopował podłogi robot w danym pokoju, wykluczyć strefy sprzątania czy wybrać konkretne pomieszczenie, które właśnie w danym momencie chcemy posprzątać. Akumulator zastosowany w tym modelu pozwoli na 120 minut pracy.

Tefal X-plorer serie 75s+ – wnioski Tefal X-plorer serie 75s+ – wnioski 5 5 0 1



Nie ukrywam, nie jest to nasze pierwsze spotkanie z robotami marki Tefal i mogę przede wszystkim powiedzieć jedno: to bardzo solidny sprzęt, który faktycznie świetnie spisuje się podczas codziennego odkurzania naszego domu. Jest precyzyjny, łatwy w obsłudze i dodatkowo bardzo dokładnie mopuje podłogi, co również zasługuje na uwagę!Model ten kupisz za około 2400 złotych. Sprawdź Tefal X-plorer serie 75s+ w Media Expert 5,0 rating 5 / 5 Wynik końcowy Wspaniały!

Tefal X-plorer serie 95

Tefal X-plorer Serie 95 to kolejny robot sprzątający tego producenta w naszym zestawieniu “Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać?”. Model S95 może pochwalić się niesamowitą mocą ssącą, która zapewni doskonałe czyszczenie każdej powierzchni, niezależnie od tego, czy są to panele, wykładzina, parkiet czy dywan o bardzo długim włosiu. A to nie jedyny plus, ponieważ w zestawie znajdziemy od groma akcesoriów. Poza przyrządem do czyszczenia robota, dwoma ściereczkami (niebieska do codziennego użytku, czerwona do usuwania trudniejszych zabrudzeń) i nakładką mopującą, w zestawie znajdują się także trzy różne szczotki – turboszczotka “animal” do usuwania trudniejszych zabrudzeń i sierści, precyzyjna turboszczotka przystosowana do usuwania włosów i długiej sierści zwierząt oraz puszysta szczotka, która usuwa nawet najdrobniejszy kurz.

Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? Tefal X-plorer serie 95

Robot odkurzający Tefal X-plorer Serie 95 poradzi sobie z każdą powierzchnią i każdym zabrudzeniem, a to dzięki niesamowitej mocy! Silnik, jaki wykorzystano, ma moc ssania na poziomie 12 000 Pa. Nie musimy się więc obawiać tego, że robot nie będzie w stanie wyczyścić mocno zabrudzonej podłogi czy grubego i długowłosego dywanu! Oczywiście moc odkurzania można regulować za pomocą aplikacji, a do dyspozycji użytkownika przekazano cztery tryby pracy: cicha praca – standardowa – zwiększona – maksymalna. Na “pokładzie” znajdziemy także tryb Auto Boost, który po wjechaniu na dywan automatycznie zwiększa moc ssania. Tryb ten można również włączyć ręcznie.

Oczywiście X-plorer serie 95 oferuje również także funkcję mopowania, i tak jak w przypadku odkurzania, tutaj również możemy ustawić ilość dozowanej wody. Robot posiada funkcję Scrub, która poradzi sobie z najbardziej zaschniętymi plamami.

Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? Tefal X-plorer serie 95

Aplikacja mobilna pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału robota Tefal X-plorer Serie 95. To w niej możemy ustawić moc ssania, nawet dla poszczególnych pomieszczeń, wybrać sprzątanie konkretnego pokoju w danej chwili, ilość dozowanej wody podczas mopowania czy wybranie stref, które mają być poza zasięgiem robota. Dokładna mapa mieszkania tworzona jest przez zaawansowaną kamerę laserową, a kamer boczna ToF sprawia, że robot porusza się dokładnie wzdłuż ścian, dzięki czemu nie pomija żadnych zabrudzeń.

Robotem można sterować za pomocą asystentów głosowych takich jak Asystent Google czy Alexa, a bateria pozwala aż na 225 minut sprzątania w trybie cichym. Urządzenie jest też bardzo ciche, ponieważ w podstawowym trybie generuje jedynie 60 dB hałasu.

Tefal X-plorer serie 95 – wnioski Tefal X-plorer serie 95 – wnioski 5 5 0 1



Bardzo wydajny pod względem odkurzania robot, który dodatkowo skutecznie odświeża podłogi za sprawą funkcji mopowania. Plus za kamery boczne, które potrafią przeanalizować sprzątane pomieszczenie w celu precyzyjnego pozbycia się wszelakich nieczystości. Nie sposób nie wspomnieć ®również o bogatym zestawie akcesoriów. Mowa między innymi o trzech elektroszczotkach!Model ten kupisz za około 2800 złotych. Sprawdź Tefal X-plorer serie 95 w Avans 5,0 rating 5 / 5 Wynik końcowy Wspaniały!

Roboty sprzątające 2023 – jaki wybrać? Podsumowanie

Dotarliśmy do końca publikacji związanej z robotami sprzątającymi. Wybór wcale nie jest taki prosty, jak mogłoby się wydawać. Który będzie najlepszy? Tak naprawdę jest to kwestia indywidualna, ponieważ jedna osoba wymaga, by np. był to model z mopowaniem, gdyż chcemy nie tylko odkurzonych, ale również prowizorycznie umytych podłóg. Inna osoba będzie wymagać dodatkowego pojemnika na nieczystości. Jak widzicie, wszystko zależy od podejścia do tematu. Jedno jest pewne – każdy z prezentowanych robotów to solidny sprzęt, który posłuży Wam przez wiele lat.

Jeśli chcielibyście zobaczyć inne modele, odsyłam do naszego artykułu sprzed roku. W przypadku, gdyby żaden z tych robotów nie spełnił waszych oczekiwań – np. tych budżetowych i interesuje was tani robot odkurzający, odsyłam do Aliexpress. Oczywiście, pamiętajcie, że znajdziecie również roboty sprzątające na Allegro, czyli na “lokalnym podwórku”, ale sugeruję sprawdzać sprzedawców – zdarzają się tacy, którzy sprzedają coś np. z Aliexpress, ale doliczają swoją prowizję. Wy i tak czekacie długo na sprzęt, a dodatkowo, niestety, przepłacacie.

Testowaliśmy roboty sprzątające w 2022 roku. Sprawdź, jaki model wybrać.