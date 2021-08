Samsung zablokuje Ci aparaty, jeśli zrobisz to z Galaxy Z Fold3!

Samsung Galaxy Z Fold3 to model, który nie tak dawno miał swoją premierę. Składany smartfon, z racji swojej konstrukcji, może okazać się smartfonem o dużych możliwościach. Aby w pełni wykorzystać zalety Androida, potrzebny jest bootloader. Jeśli jednak zrobimy to na Z Fold3, Samsung zablokuje dostęp do aparatów.

Producent zaostrza kary dotyczące ingerencji w systemie

Największą zaletą systemu Android jest jego podatność na modyfikacje, zarówno w samym oprogramowaniu, jak i aplikacjach. Aby to było możliwe, potrzebne jest jednak odblokowanie telefonu, czyli bootloadera. Użytkownicy smartfonów z systemem Google wykorzystują takie praktyki od wielu lat. Zdaje się, że nie każdy producent jest z tego zadowolony. Samsung przygotował srogą karę dla osób, które zdecydują się na odblokowanie bootloadera.

Samsung znalazł sposób na zniechęcenie osób ingerujących w jego urządzeniach?

Południowokoreański producent smartfonów nigdy nie był zwolennikiem modyfikacji swoich urządzeń. Twierdził, że to, co przygotowali programiści powinno w zupełności starczyć użytkownikowi. Nie każdy posiadacz smartfonów Samsung się z tym zgadzał, dlatego też odblokowywał on bootloadera, który zwiększał możliwości modyfikacji systemu. Nowa kara, jaką przyniósł Samsung Galaxy Z Fold3, może skutecznie to ukrócić.

Odblokuj bootloadera w Samsung Galaxy Z Fold3, a stracisz aparaty

Dotychczas karą za mieszanie w systemie smartfonów Samsung była utrata funkcji Knox, która zabezpieczała telefon oraz brak możliwości korzystania z Secure Floder i Samsung Pay. Wielu użytkowników to nie zatrzymywało, dlatego też producent pomyślał o innym sposobie. Jak można przeczytać na forum XDA, jeśli zdecydujemy się na odblokowanie bootloadera w Samsung Galaxy Z Fold3, stracimy dostęp do wszystkich aparatów oferowanych przez smartfona.

Wyłączenie wszystkich obiektywów równa się z brakiem dostępu do ich wszystkich funkcji, w tym rozpoznawania twarzy. Obejściem nie jest nawet zainstalowanie aplikacji aparatu firm trzecich. Aparaty w Samsung Galaxy Z Fold3 całkowicie się wyłączają. Na tę chwilę nie ma obejścia. Zdaje się, że producent znalazł skuteczny sposób na walkę z użytkownikami, którzy integrują w prace jego urządzeń. Prawdopodobnie do czasu.