Sony wytacza proces Huawei! Wszystko o skrót produktu!

Sony to nie tylko urządzenia takie jak smartfony, aparaty czy konsole do gier, ale również same gry. I to właśnie jeden z gier japońskiego giganta dotyczy spór na linii Sony i Huawei. Chodzi dokładnie o skrót GT, który według Sony nawiązuje jedynie do serii gier wyścigowych Gran Turismo.

Sony idzie na wojnę z Huawei

Seria gier Gran Turismo to jedna z najpopularniejszych serii wyścigowych na świecie. Za jej przygotowanie odpowiada studio należące do Sony. Według japońskiego giganta skrót GT związany jest wyłącznie ze wspomnianą serią, dlatego też do gustu nie przypadł im zegarek Huawei Watch GT.

Przeczytaj także: PS Plus na październik. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Huawei po raz pierwszy przedstawił smartwatch Watch GT w 2018 roku, a druga generacja pojawiła się rok później. To oczywiście nie spodobało się Sony, które już pierwsze głosy sprzeciwu wyraziło w 2016 roku, kiedy to Huawei zgłosił do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej rejestrację znaku towarowego GT3. W 2016 roku wniosek odrzucono i tak samo stało się 2019 roku.

Smartwatch Huawei Watch GT3.

Do trzech razy sztuka?

Jak widać, Sony nie ustępuje, ponieważ japoński producent ponownie wkroczył na drogę sądową. Pozew sądowy złożono w sierpniu tego roku, a co za tym idzie, rozpoczęto nowe śledztwo w tej sprawie. Efektem tego i innych wytoczonych spraw jest blokada nowych smartwatchy z serii Watch GT. Mowa tutaj aż o czterech nowych modelach zegarków!

Zdaje się, że Sony tym razem nie odpuści. Japoński producent wierzy, że skrót GT może być używany jedynie w odniesieniu do gry Gran Turismo. Jak zakończy się ta sprawa? Czy obie firmy dojdą do porozumienia, a może szykuje nam się długa, sądowa telenowela? O tym zapewne dowiemy się niebawem!

Źródło: LetsGoDigital