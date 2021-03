Sputnik V – co z rosyjską szczepionką COVID-19? Będzie dostępna w UE?

Obecnie na terenie Unii Europejskiej stosuje się cztery szczepionki na COVID-19. Są to leki firmy Pfizer, Moderna, AstraZeneca oraz Johnson&Johnson. Jest jeszcze jeden preparat, który teoretycznie mógłby być stosowany. Mowa tutaj o rosyjskim Sputnik V.

Czy szczepionka Sputnik V jest gotowa do użycia?

W przeciągu ostatnich kilku tygodni, Europejska Agencja Leków (EMA) analizuje skuteczność oraz bezpieczeństwo rosyjskiej szczepionki na COVID-19 – Sputnik V. Już przeciągu kilku dni do Rosji wybiorą się eksperci, których zadaniem będzie przeanalizowanie wyników badań klinicznych i przeprowadzą kontrolę produkcyjną szczepionki. Wkrótce więc poznamy odpowiedź na pytanie czy szczepionka zacznie być podawana na terenie Unii Europejskiej.

Według zapewnień rosyjskiego rządu, do końca czerwca ma zostać wyprodukowane aż 178 milionów dawek szczepionki Sputnik V oraz dwóch innych preparatów – EpiVacCorona i CoviVak. Wszystkie trzy szczepionki, do uzyskania pełnej skuteczności, potrzebują podania dwóch dawek preparatu. Do czerwca Rosja planuje zaszczepić ponad 30 milionów obywateli swojego kraju.

Zainteresowanie rosyjską szczepionką jest bardzo duże

Okazuje się, że szczepionka Sputnik V cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem krajów z całego świata. Zamówienie na rosyjską szczepionkę złożyło aż 50 krajów z całego świata! Rosja jednak nie będzie ratunkiem dla Unii Europejskiej, w której jest niedobór szczepionek. Jeśli szczepionka zostałaby zaakceptowana do użytku, to jednym ze sposobów na zwiększenie produkcji preparatu byłaby produkcja leku w innych krajach. Obecnie produkuje się ją w Brazylii, Korei Południowej, w Indiach, na Białorusi i w Kazachstanie. Od lipca produkcja szczepionki ma rozpocząć się również we Włoszech.