Każdy, kto pracuje przed komputerem, wie, że odpowiednia klawiatura i mysz to narzędzia, dzięki którym nasze obowiązki możemy spełniać wydajniej. Pisanie na wysokiej jakości klawiaturze oraz operowanie dokładną myszą to klucz do większej efektywności pracy, dlatego też warto postawić na urządzenia z najwyższej półki. Zestaw Logitech MX Keys 2 generacji, składający się z klawiatury MX Keys S oraz myszy MX Master 3S został stworzony do biznesu – według producenta stworzono go dla “dla precyzji, prędkości i komfortu”. Czy tak rzeczywiście jest? Zapraszam do lektury recenzji!

Test Logitech MX Keys 2 gen

Odpowiednia klawiatura kluczem do wydajnej pracy

Z racji swojej profesji klawiatura jest jednym z moich najważniejszych narzędzi, dzięki której jestem w stanie efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Przez lata testowania tego typu urządzeń, nawet tych w laptopach, jestem w stanie stwierdzić, że zakup nieodpowiedniej klawiatury może skutecznie przeszkadzać w pracy. Niektóre z nich są za płytkie, wraz z naciśnięciem ugina się cała konstrukcja. W innych przyciski są źle rozmieszczone, a kolejne modele są po prostu za głośne. Wszystko to ma znaczenie, dlatego też wybór odpowiedniej klawiatury jest niezwykle ważny.

Klawiatura jest naprawdę ważnym elementem pracy każdej osoby, która pracuje z tekstem. Zestaw Logitech MX Keys dla biznesu, “na papierze” posiada wszystko to, czego można oczekiwać od tego typu urządzeń. Mam na myśli ergonomię pracy, smukły design oraz wysoką jakość wykonania. Jak to jednak wygląda w praktyce? Sprawdźmy!

Test Logitech MX Keys 2 gen

Zestaw Logitech MX Keys – jakość wykonania

Stawiając na tak klasowe urządzenie oczekujemy, że jego wykonanie będzie stało na najwyższym poziomie. Klawiatura Logitech MX Keys S w kwestii wykonania i wykorzystanych materiałów imponuje. Producent wykorzystał tutaj połączenie konstrukcji z metalowej płytki (dla większej stabilności) z elementami stworzonymi z naprawdę jakościowego materiału sztucznego. Już po pierwszym wyjęciu klawiatury z pudełka możemy poczuć, że mamy do czynienia z produktem z wysokiej półki.

Klawiatura MX Keys S jest urządzeniem ergonomicznym. Tworzenie tekstów czy ogólna praca nie sprawia tutaj żadnych trudności, ponieważ zapewnia ona odpowiednie ułożenie dłoni i nie męczy nadgarstków. Jeśli dokupimy do tego podkładkę MX Palm Rest otrzymujemy zestaw, od którego nie chce się odejść. Same klawisze w Logitech MX Key S są bardzo dobrze wyprofilowane, co jest wielkim plusem. Kliknięcie każdego pojedynczego klawisza sprawa przyjemność.

Test Logitech MX Keys 2 gen

Mysz Logitech MX Master 3S to odmiana najpopularniejszego w ofercie producenta gryzonia do pracy. Oczywiście, nie bez powodu nosi takie miano, ponieważ posiada niezwykle wygodną konstrukcję, dzięki czemu nasz nadgarstek po prostu się nie męczy. Odpowiednie wyprofilowanie to jedno, wysokiej jakości materiały to drugie! Powierzchnia urządzenia została pokryta przyjemnym w dotyku materiałem. W tej kwestii nic się nie zmieniło i w dalszym ciągu mamy do czynienia z topowym urządzeniem w swojej klasie.

Test Logitech MX Keys 2 gen

Wieloplatformowa łączność dla lepszej wydajności pracy

Ten, kto pracuje na wielu urządzeniach wie, że przełączanie się pomiędzy nimi może być naprawdę frustrujące. Logitech MX Keys S na całe szczęście posiada wieloplatformową łączność. Funkcja Easy-Switch, o której mowa, pozwala na połączenie maksymalnie trzech urządzeń do naszej klawiatury (dwa poprzez Bluetooth, jedno za pomocą USB Logi Bolt). Przełączanie pomiędzy tymi urządzeniami odbywa się za pomocą dedykowanych klawiszy funkcyjnych.

O tej samej technologii możemy powiedzieć w kwestii myszy MX Master 3S, która również jak klawiatura, posiada technologię Easy-Switch i działa dokładnie tak samo. Na spodzie myszki znajdziemy przycisk, za pomocą którego jesteśmy w stanie przełączać się pomiędzy urządzeniami. W przypadku myszki warto także wspomnieć o trybie Follow, który pozwala nie tylko na przenoszenie się pomiędzy urządzeniami, ale także kopiowaniu plików między nimi. Wystarczy zbliżyć kursor do krawędzi monitora jednego urządzenia, a ten przeskoczy na drugie! I tutaj też ważna kwestia – klawiatura i mysz wspierają najpopularniejsze systemy, począwszy od Androida i iOS/iPadOS, poprzez Windowsa i MacOS, kończąc na konsolach!

Test Logitech MX Keys 2 gen

Oczywiście funkcjonalności klawiatury i myszki nie kończą się na możliwości przełączania pomiędzy urządzeniami, ponieważ Logitech MX Keys S oferuje nam szybki dostęp zarówno do multimediów, jak i przypisanych do nich funkcji. Typowo, możemy tutaj sterować głośnością, przełączać muzykę lub zmniejszać lub zwiększać jasność ekranu, jednak poszczególne przycisk możemy zaprogramować tak, aby wykonywały one konkretne polecenia. W ten sposób możemy “podłączyć” do niej nasze programy pracy oraz czynności, które najczęściej w nich wykonujemy. Do tego wszystkiego potrzebna będzie nam aplikacja Logi Options +.

Test Logitech MX Keys 2 gen

Mysz MX Master 3S w niezwykle ciche przełączniki wykonane w technologii Technologia Quiet Clicks, która niweluje odgłos kliknięć do 90 proc.! W redakcji posiadamy starszy model, czyli MX Master 3 i różnica jest po prostu kolosalna! Oczywiście na pokładzie znajdziemy dobrze znany ze wcześniejszego modelu scroll MagSpeed (przewijanie do 1000 wierszy na sekundę) oraz przyciski funkcyjne wstecz/dalej. Pod kciukiem znajdziemy kółko do przewijania, a nad precyzją czuwa czujnik Logitech Darkfield oferujący do 8000 DPI.

Test Logitech MX Keys 2 gen

Wielką zaletą tego sensora, oprócz wysokiej precyzji, którą z pewnością docenią osoby zajmujące się projektowaniem graficznym czy edycją materiałów wideo, to fakt, że mysz MX Master 3S może działać na każdej nawierzchni, w tym też na szkle! Mysz też możemy zaprojektować pod konkretne polecenia i dopisać do niej programy, w których pracujemy.

Test Logitech MX Keys 2 gen

Logitech MX Keys S z inteligentnym podświetleniem

Obecna pora roku sprawia, że ciemność nadchodzi bardzo wcześniej, dlatego też klawiatura z podświetleniem jest po prostu konieczna. Praca po ciemku dla wielu nie jest czymś obcym, a w Logitech MX Keys S znajdziemy inteligentne podświetlenie klawiszy, które doceni każdy. Dlaczego jest ono aż tak wyjątkowe? Producent zastosował tutaj dwa czujniki – zbliżeniowy oraz oświetlenia.

Czujnik zbliżeniowy, który znajdziemy w Logitech MX Keys S pozwala nam oszczędzić energie, co oczywiście wydłuży czas pracy na baterii. Podświetlenie klawiatury wyłącza się po określonym czasie, a jego aktywacja jest bardzo prosta – wystarczy zbliżyć ręce do urządzenia, a klawisze momentalnie się zaświecą. Z kolei czujnik oświetlenia dostosowuje automatycznie podświetlenie klawiszy do warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu, w którym pracujemy. Rozwiązanie bardzo przyjemne i ekonomiczne, zwłaszcza jeśli martwicie się o czas pracy na pojedynczym ładowaniu urządzenia.

Test Logitech MX Keys 2 gen

Dłuuuuugi czas pracy na baterii

Jeśli już jesteśmy przy kwestii akumulatora, to pojemność baterii, jaką zastosował producent w Logitech MX Keys S to 1500 mAh (akumulator Li-Po). Według zapewnień ma ona pracować do 10 dni pracy na pojedynczym ładowaniu. Jak to wygląda w praktyce? Osobiście udało mi się osiągnąć wynik lepszy, niż ten, który obiecuje producent, ponieważ pracowałem na niej bez przerwy przez ponad 20 dni! I mówimy tutaj także o przełączaniu urządzenia pomiędzy inne platformy, więc jest to bardzo dobry wynik!

Kwestia czasu pracy przy wyłączonym podświetleniu wygląda jeszcze lepiej, ponieważ według zapewnień Logitecha model ten jest w stanie pracować aż 5 miesięcy na pojedynczym ładowaniu. Klawiaturę ładujemy za pomocą kabla z USB-C. I tak, w momencie ładowania w dalszym ciągu możemy korzystać z MX Keys S.

Test Logitech MX Keys 2 gen

Jak to wygląda w kwestii myszy myszy MX Master 3S? Tutaj producent zastosował akumulator takiego samego gatunku, jak w klawiaturze MX Keys 2, jednak jego pojemność wynosi 500 mAh. Taka bateria ma zapewnić do 70 dni pracy na pojedynczym ładowaniu, i trzeba przyznać, że ten wynik jest jak najbardziej osiągalny. Osobiście od momentu pierwszego użycia, myszka w dalszym ciągu nie była ładowana, a minęło już półtora miesiąca!

Oba urządzenia wchodzące w skład zestawu Logitech MX Keys dla biznesu obsługują szybkie ładowanie, co oznacza, że podpięcie do zasilania zarówno myszki, jak i klawiatury na kilka minut, da nam kilka godzin pracy.

Test Logitech MX Keys 2 gen

Zestaw MX Keys dla biznesu w praktyce

Czas na kilka chyba najważniejszych słów tego artykułu. Powinniście przecież poznać komfort użytkowania tego zestawu. Opisywałem go jako naprawdę topowy, ale czy taki też jest w praktyce? Używałem go przez długi czas – ta recenzja nie powstała po tygodniu czy dwóch, od kiedy przyjechał do mnie ten zestaw. Uznałem, że zapoznam się z nim lepiej – tym bardziej, że swoją premierę ma już dawno za sobą.

Jak już wcześniej wspominałem, w moim przypadku klawiatura i myszka jest tak ważna jak na przykład klucz pneumatyczny dla mechanika czy wkrętarka dla stolarza. Coś, co musi oferować najwyższą jakość. Osoba, która oddaje się w stu procentach swojej specjalizacji nie uznaje kompromisów. Ja także nie mogę iść na ustępstwa wybierając sprzęt, który pomaga mi w codziennej pracy.

Test Logitech MX Keys 2 gen

Nie ukrywam, jeśli miałbym porównać Logitech MX Keys 2 gen do innych produktów to w świecie motoryzacji byłby to Rolls Royce, a w “budowlance” Makita. To, jak przyjemnie pisze się na tej klawiaturze jest wręcz nie do opisania. Przyjemny skok, idealne rozmieszczenie poszczególnych klawiszy, eleganckie podświetlenie. Tu wszystko wygląda i działa tak, jak należy. Nie ma jakichkolwiek wpadek. Zdecydowanie komfort pracy z nią stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie wiem co jeszcze musi zrobić producent – niezależnie czy mowa o Logitech czy o innej firmie, abym mógł powiedzieć i napisać, że jest jeszcze lepiej niż w przypadku MX Keys drugiej generacji.

O klawiaturze już wiecie, a co z myszką? Chyba się domyślacie. Model niezwykle popularny wśród osób, które oczekują topowych odczuć z użytkowania tego typu sprzętu. Świetne leży w dłoni, jest niezwykle czuła, a dodatkowe przyciski ułatwiają nam pracę. Oczywiście, nie jest to sprzęt dla graczy, który ma na przykład być niezwykle czuły i precyzyjny – to nie ten rodzaj myszki. Tutaj, fakt, mamy świetną optykę ale idealnie sprawdzającą się na przykład przy projektach graficznych. O samym użytkowaniu w pakiecie biurowym czy w przeglądarce nawet nie wspominam – istna poezja.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca zestaw Logitech MX Keys drugiej generacji.