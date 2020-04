Trwa kolejny etap akcji „Odchudzamy Polskę z Evą Lawrence”

Trwa drugi etap akcji społecznej „Odchudzamy Polskę z Evą Lawrence” – wyjątkowej inicjatywy dedykowanej osobom, które chcą zmienić dietę oraz podjąć aktywność fizyczną. Do projektu dołączyła następna grupa wykwalifikowanych multidyscyplinarnych trenerów, którzy pomogą odchudzić Polskę łącznie aż o tonę, a nabór kolejnych wciąż trwa! Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju aktywność trenerów i ich podopiecznych przeniosła się do sieci, wpisując się w trend #zostanwdomu. Do akcji przyłączyła się również sama Eva Lawrence – inicjatorka kampanii, od ponad trzydziestu lat propagująca w naszym kraju zdrowy styl życia i odżywiania.

Akcja społeczna „Odchudzamy Polskę z Evą Lawrence” polega na bliskiej współpracy między trenerami a osobami chcącymi zmienić swoją sylwetkę i tryb życia. W inicjatywie biorą udział wykwalifikowani trenerzy z całej Polski. Ich praca z podopiecznymi od kilku tygodni nabrała innego, bo „domowego” wymiaru, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że w obecnej sytuacji aktywność fizyczna musiała zostać ograniczona do czterech ścian. Żadnej ze stron nie jednak brakuje zapału i ambicji, by osiągnąć sukces. Rekrutacja nowych trenerów, chcących pracować w ramach trendu #zostanwdomu wciąż trwa. Chętnych zapraszamy do kontaktu:

https://www.facebook.com/odchudzamypolskezevalawrence

https://www.instagram.com/odchudzamypolskezevalawrence/

Bardzo się cieszę z dołączenia do akcji „Odchudzamy Polskę z Evą Lawrence”. Dla mnie jako trenerki jest to świetna sprawa – ja też, trenując kogoś, czerpię satysfakcję z osiąganych przez niego postępów. Moją podopieczną jest Dominika, która wraca do aktywności po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją. Chcemy odbudować jej formę metodą małych kroków. Naszym celem, prócz utraty zbędnych kilogramów, jest rozbudowanie górnych partii mięśniowych oraz czerpanie radości i satysfakcji z wykonanej pracy – powiedziała Agnieszka Gutović, jedna z trenerek, która niedawno dołączyła do akcji.

Zadaniem trenerów jest odpowiednie opracowanie metod treningu oraz zasad żywienia dla każdej z osób, biorących udział w akcji. Program układany jest w oparciu o takie czynniki jak dotychczasowy styl życia, stan zdrowia czy możliwości fizyczne każdego podopiecznego.

Postanowiłam dołączyć do akcji w roli podopiecznej. Zainspirował mnie wysiłek podejmowany przez osoby, które dotychczas uczestniczyły w projekcie. Teraz i ja chcę wytrwale ćwiczyć, motywując wszystkich do jeszcze bardziej wytężonej i konsekwentnej pracy, z nadzieją, że dam tym samym pozytywny przykład. Jestem dumna zarówno z postępów podopiecznych, jak i z zaangażowania wkładanego w akcję przez trenerów. Dzięki współpracy i zaufaniu wszyscy mogą osiągać założony cel – zmianę, która przynosi lepsze samopoczucie, sylwetkę, a przede wszystkim zdrowie. Akcją „Odchudzamy Polskę” przeciwdziałamy problemowi nadwagi, dając wszystkim chętnym odpowiednie wsparcie i motywację. Jednocześnie dążymy do tego, aby każdy odnalazł swoją naturalną drogę do założonego celu – powiedziała Eva Lawrence, przez całą karierę zawodową propagująca zdrowy styl życia i odżywiania w Polsce.

Trenerzy biorący udział w akcji specjalizują się w wielu dyscyplinach sportu, między innymi w treningu siłowym, gimnastyce, czy bieganiu. Dzięki temu treningi są różnorodne, a uczestnicy są w stanie odkryć możliwości, pozwalające na poprawę sylwetki i kondycji.

Nowymi trenerami w akcji społecznej „Odchudzamy Polskę z Evą Lawrence” są: Iga Kowalska – instruktorka fitness, z sukcesami w sprincie i płotkarstwie w kategorii młodziczek; Agnieszka Gutović – trenerka personalna zorientowana na fitness; Maciej Jagiełło – specjalizujący się w treningu siłowym ukierunkowanym na kształtowanie sylwetki; Karol Brzeźnicki – fizjoterapeuta, pasjonat zdrowego i aktywnego trybu życia; Monika Porażyńska – trenerka sportów walki, m.in. kickboxingu; a także Helena Nowacka – trenerka personalna.

Natomiast dotychczasowi trenerzy to: Błażej Chyła – zawodnik trójboju siłowego, rekordzista Polski w Martwym Ciągu juniorów do lat 16 z 2011 roku, Bartosz Chyrek – wicemistrz świata w karate, Dawid Banaszek – wielokrotny reprezentant Polski w rugby, Tomasz Damszel – były mistrz Polski w rzucie oszczepem, mistrz Europy Masters z 2019 roku, Damian Biernat – trener personalny specjalizujący się w utracie wagi i modelowaniu sylwetki, Klaudia Zaczek – specjalistka w dziedzinie treningu funkcjonalnego oraz Paulina Certa – pasjonatka pływania i treningu motorycznego.

Podopiecznymi trenerów są osoby należące do wielu grup społecznych. Wśród nich możemy znaleźć m.in.: nauczycielkę, ratownika medycznego, oraz zawodowego kierowcę.

Postępy uczestników akcji „Odchudzamy Polskę z Evą Lawrence” można śledzić na oficjalnych profilach akcji w mediach społecznościowych.