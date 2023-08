Awans Rakowa. Tyle zarobi klub, jeśli awansuje do LM!

Ciekawa perspektywa otwiera się przed Rakowem Częstochowa w kontekście udziału w Lidze Mistrzów. Walka z FC Kopenhaga nie tylko ma przynieść sportowy triumf, ale także ogromny zastrzyk finansowy. Klub może liczyć na duże pieniądze. Awans Rakowa przyniesie klubowi krocie! Ile?

Dotychczasowy przebieg drogi Rakowa Częstochowa do Ligi Mistrzów był wymagający, a to jeszcze nie koniec. Po przejściu trzech etapów eliminacji, w których Medaliki pokonały Florę Tallinn i Karabach Agdam, Mistrzowie Polski wyeliminowali także cypryjski Aris Limassol, umożliwiając sobie awans do ostatniego etapu eliminacji – dwumeczu z FC Kopenhaga. Awans Rakowa jest na wyciągnięcie ręki, a z tym spore pieniądze!

Nadchodzące starcie z mistrzami Danii ma ogromne znaczenie, zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym. W przypadku awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów klub może otrzymać aż ok. 16 milionów euro od UEFA! To jednak nie wszystko – każde zwycięstwo w fazie grupowej LM przynosi 2,8 miliona euro! Za remis przysługuje 900 tysięcy euro, a za ewentualny awans z grupy do fazy pucharowej doliczane jest kolejne 9,6 miliona euro!

Stawki są więc naprawdę imponujące. A to jeszcze nie koniec, ponieważ Raków Częstochowa już teraz ma zapewnione spore pieniądze. Pokonując Aris Limassol, klub otrzymał już 5 milionów euro za IV. rundę eliminacji Ligi Mistrzów. W razie niepowodzenia w starciu z FC Kopenhaga, klub dostanie również 3,63 miliona euro za awans do fazy grupowej Ligi Europy, który ma już zapewniony.

W Lidze Europy również mówimy o sporych kwotach! W fazie grupowej Ligi Europy UEFA za każde zwycięstwo płaci ok. 630 tysięcy euro, natomiast remis ma stawkę ok. 210 tysięcy euro. Potencjalny awans z grupy, w zależności od zajętego miejsca to – 1,1 miliona euro za 1. miejsce i 550 tysięcy euro za 2. miejsce.

Niezależnie od tego, czy Raków Częstochowa pokona Kopenhagę w czwartej rundzie eliminacji LM czy nie, już teraz osiągnął finansowy sukces! Pozostaje jednak pytanie – jak dużą kwotą wzbogaci się budżet mistrzów Polski zanim odpadną z europejskich pucharów?

