Wyciekły kolejne informacje o smartfonach Apple, tym razem o iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus. Czy okażą się być prawdziwe? Być może. Pamiętajcie – to tylko plotki, które mogą okazać się nieco mylące. Tak czy inaczej, przedstawione przez Apple Hub ciekawostki są całkiem prawdopodobne. Zobaczcie sami co wiadomo najnowszych smartfonach Apple. Być może już teraz odpowiecie sobie na pytanie czy warto czekać na iPhone 15 lub iPhone 15 Plus.

Od pewnego czasu jestem użytkownikiem iPhone 14 Pro Max. Wcześniej przez dłuższy czas korzystałem z iPhone 12 Pro. Dlatego też przesiadka na “piętnastki” bez dopisku “Pro” są dla mnie raczej mało interesujące. Ale może Ty czekasz na iPhone 15 lub iPhone 15 Plus, bo budżetowo nie możesz sobie pozwolić na flagowe warianty. Tak czy inaczej, może zastanawiasz się dlaczego wspominam o 14 Pro Max? Nie ukrywam, według plotek, 14 Pro i 15 oraz 15 Plus mają mieć sporo wspólnego. O jakie zmiany chodzi? Już tłumaczę.

Czekasz na iPhone 15 lub iPhone 15 Plus? Zobacz czy warto!

Zmiany w iPhone 15 i iPhone 15 Plus. Co nowego w smartfonach Apple?

Aby nie przedłużać, podobno głównymi zmianami, jakie ujrzymy na wrześniowej prezentacji są:

USB typu C zamiast portu Lightning

Dynamiczna wyspa znana z iPhone 14 Pro

Nowy procesor (A16 z 2022)

Zaskoczeniem, jeśli chodzi o przecieki, rzecz jasna, jest dla mnie brak ekranu 120 Hz. To trochę słabe, że w tak drogim telefonie mamy mieć nadal do dyspozycji zaledwie 60 Hz. I uwierzcie – różnica jest kolosalna, bo przy przesiadce z 60 Hz w iPhone 12 Pro na 120 Hz iPhone 14 Pro Max widzę ogromną zmianę na plus. Niestety, jeśli plotki się potwierdzą, osoby, które kupią tańsze wersje “piętnastek”, nie doświadczą tak fajnego wyświetlacza. A szkoda.

Apple iPhone 14 Pro Max

Ile będzie kosztował iPhone 15 i iPhone 15 Plus?

Ciężko powiedzieć. Fakt, dolar od czasu premiery poprzedników jest słabszy, ale jakoś nie wydaje mi się, że Apple obniży cenę nowości. Dziś iPhone 14 kosztuje 5199 zł za wersję podstawową z ekranem 6,1 cala. Z kolei iPhone 14 Plus z wyświetlaczem 6,7 cala to wydatek rzędu 5899 zł. Czy iPhone 15 Plus i iPhone 15 będą tańsze? Nie sądzę. Prędzej zostaniemy przy takich samych cenach jak w przypadku obecnie sprzedawanych smartfonów Apple. Dodam jeszcze, że przecieki mówią o tym, że iPhone 15 Pro z 256 GB wystartuje od 7199 zł. To jakiś kosmos! Z drugiej jednak strony, smartfony konkurencji również potrafią kosztować krocie.

Apple iPhone 14 Pro Max

Dynamiczna wyspa w iPhone 15 i iPhone 15 Plus?

Podobno tak będzie. W tamtym roku “dynamiczną wyspę” ujrzeliśmy w modelach serii iPhone 14 Pro i Pro Max. Podobno Apple ma w tym roku rozszerzyć ten “dodatek” na całą linię. Nie będzie więc już żadnego modelu z wcięciem, które wcześniej ignorowałem, a dziś muszę przyznać, że trochę by mnie denerwowało.

Wcięcie znane między innymi z iPhone 12 Pro ma zniknąć. Pojawi się dynamiczna wyspa, którą zobaczyliśmy w iPhone 14 Pro.

Apple iPhone 15 i iPhone 15 Plus mają “dostać” USB typu C

Amerykańska marka zawsze wyróżniała się swoim autorskim portem Lightning. Z jednej strony był OK, tak po prostu. Z drugiej jednak często problemem była oczywiście uniwersalność takiego portu. Tym razem ma się to zmienić. Wszystkie plotki wskazują na to, że pożegnamy Lightning. Jego miejsce zajmie bardzo popularny, wręcz uniwersalny na dzień dzisiejszy port USB typu C. Mamy zyskać między innymi lepszy transfer danych oraz szybsze ładowanie. Według przecieków w przypadku iPhone 15 mówimy o ładowaniu 35 W.

W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające iPhone 15 Pro!

Nowe aparaty w iPhone 15

Kolejną rzeczą, która może pojawić się w iPhone 15 i iPhone 15 Plus to zmieniony aparat. Chodzi o wykorzystanie obiektywu, który jest wykorzystywany w iPhone 14 Pro. Dzięki temu mamy zyskać o wiele lepszą jakość fotek wykonywanych przy słabym oświetleniu. Czy tak będzie? Zobaczymy.

Apple iPhone 14 Pro Max 1 TB

Nowości w iPhone 15 i iPhone 15 Plus. Co jeszcze zmieni Apple?

Na koniec kilka zmian, które faktycznie może wprowadzić amerykańska marka. Przede wszystkim, o czym już wspominałem, najnowsze modele iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus mają zyskać chipset A16, który znamy ze smartfonów zaprezentowanych w ubiegłym roku. Jest on mega szybki, bardzo wydajny, a przy okazji energooszczędny. To duży plus. Kolejna rzecz, którą może wprowadzić Apple to nieco cieńsze ramki wokół ekranu. Czy tak się stanie? Miejmy nadzieję, że tak. Ostatni z przecieków mówi o nowych kolorach. Mają pojawić się takie warianty jak zielony, niebieski oraz różowy.