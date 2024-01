Stylowe sneakersy – zobacz jakie kupić w 2024 roku

W świecie mody obuwie sportowe nieustannie ewoluuje, nadając naszym krokom nie tylko wygodę, ale i stylowy charakter. W tym artykule przyjrzymy się najciekawszym propozycjom, prezentując stylowe sneakersy, które z pewnością zdobędą serca miłośników modowego streetwearu w 2024 roku. Odkryj z nami, jakie modele to must-have w nadchodzącym roku!

Vans Kyle Walker. Stylowe sneakersy, które łatwo dobierzesz do outfitu

Nasz artykuł dotyczący ciekawych, streetwearowych butów na 2024 rok zaczniemy od prostego, ale jakże stylowego i legendarnego buta, jakim są oczywiście Vansy. Model ten został stworzony z myślą o skaterach, a to ze względu na płaską podeszwę, która świetnie sprawdza się na deskorolce. Z czasem obuwie to stało się lubianym elementem modowego streetwearu. Model Kyle Walker to połączenie klasycznego wyglądu Vansów oraz stonowanych kolorów. Buty z serii Kyle Walker świetnie sprawdzą się nie tylko w stylizacji z klasycznymi dżinsami, ale także można je z powodzeniem połączyć z bardziej eleganckimi spodniami.

Stylowe sneakersy – Vans Kyle Walker Fot. Vans

Jeśli szukacie więc Kyle Walker lub innych modeli Vans kod rabatowy będzie miłym dodatkiem. Pozwoli wam na zakup wybranego obuwia w najlepszych cenach.

Absolutny klasyk, czyli Jordan 1

Kiedy Michael Jordan założył pierwszą odsłonę butów sygnowanych swoim nazwiskiem liga NBA zapowiedziała, że zawodnik za każdy mecz, w którym będzie miał je na nogach, zostanie ukarany karą grzywny w wysokości 5000 USD. Nike zapowiedziało, że będzie płacić te kary, a samego bana wykorzystało jako promocję obuwia. To się oczywiście opłaciło, ponieważ Jordan 1 to nie tylko stylowe sneakersy, ale także legenda streetwearu, z którą nie można wybrać źle. Co chwile na rynku pojawiają się nowe odsłony tego modelu, jednak to klasyczne połączenie czerwieni, bieli i czerni sprawia, że buty te po prostu zwracają na siebie uwagę. Wysoka cholewka gwarantuje komfort i stabilizację, a ich design pasuje do sportowych stylizacji.

Przeczytaj także inne artykuły z kategorii moda męska.

Stylwe sneakersy – Jordan 1 “Banned Bred”. Fot. Nike

Styl lat 90. Reebook nawiązuje do stylu hip-hopowego

Każda osoba ma inny styl ubierania i jeśli należysz do tego grona, które interesuje się hip-hopem i inspiruje się modą z lat 90., to Reebok przygotował dla Ciebie stylowe sneakersy, które rządziły światem mody streetwearowej 30 lat temu. Model PRESEASON 94 LOW to buty do koszykówki, jednak ich nienaganny, klasyczny design sprawia, że świetnie odnalazł się on w modzie codziennej. Ich masywny wygląd sprawia, że świetnie sprawdzają się w stylizacji baggy, co przecież jest kwintesencją mody hip-hopowej z lat 90. czy wczesnych lat 2000. Stwierdzenie, że “moda wraca” idealnie się tutaj sprawdza.

Stylowe sneakersy – Reebok PRESEASON 94 LOW. Fot. Reebok

Jeśli interesują Cię buty marki Reebok kod rabatowy ułatwi Ci zakupy. To znaczy, kupisz te buty o wiele taniej. Każdy z nas lubi przecież oszczędzać, prawda?

Klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Stylowe senakersy Puma

Niektóre kształty nigdy nie wychodzą z mody i Puma Army Trainer jest tego doskonałym przykładem. Smukły design i niski profil sprawiają, że obuwie to świetnie dopasowuje się do jeansów slim. Skórzana cholewka w połączeniu z zamszową nakładką na palce sprawiają, że but ten prezentuje się stylowo i oferuje nienaganny desing, który został stworzony w latach 70. ubiegłego wieku! Model ten w dalszym ciągu prezentuje się świeżo, czego przecież oczekujemy od sneakersów. Ich uniwersalny wygląd pozwala na dobieranie ich do przeróżnych stylizacji, co czyni model Army Trainers naprawdę elastycznym pod względem modowym.

Stylowe sneakersy – Puma Army Trainers. Fot. Puma

Lekkie i przewiewne stylowe sneakersy Adidas Ozweego

Ozweego to model adidasa, który idealnie wpasowuje się w kanon lekkich, przewiewnych i wygodnych sneakersów, które będą idealnym wyborem w letnie, wieczorne dni. Piszę to z autopsji, ponieważ Ozweego to jedne z najwygodniejszych butów, jakie miałem okazję nosić. Wybór kolorystyki tych butów może być naprawdę trudny, ponieważ producent wypuścił na rynek kilkadziesiąt kombinacji, więc dobranie tego obuwia do pozostałej części outfitu nie będzie stanowił dla nas żadnego problemu.

Stylowe sneakersy – Adidas Ozweego. Fot. Adidas

Stylowe sneakersy. Obuwie, które króluje streetwearze

Wybór obuwia na 2024 rok może okazać się ciężkim orzechem do zgryzienia, jednak są trendy, które nigdy nie wychodzą z mody. Jeśli chcecie wejść w nowy rok bezpiecznym krokiem modowym, warto wybrać sprawdzone modele, które zawsze pozostaną w grze. Wszystko tak naprawdę zależy od waszego stylu i tego w czym dobrze się czujecie.