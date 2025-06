Nowy ambasador marki w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii! Robert Lewandowski i BOSS EYEWEAR rozpoczęli współpracę, czego efektem jest między innymi pojawienie się gwiazdy piłki nożnej w najnowszej kampanii Safilo i BOSS.

Robert Lewandowski i BOSS EYEWEAR wiosna/lato 2025

Robert jest nowym ambasadorem marki zarówno w Polsce, jak i w krajach niemiecko-języcznych. Mowa o Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Zapewne decyzja ta związana jest z wieloletnią grą Lewandowskiego w Bundeslidze, aczkolwiek to tylko moje domysły. Współpraca wiąże się również z platformą #BeYourOwnBOSS, która dotyczy życia na własnych zasadach: z odwagą, stylem i autentycznością. Tak, też myślę, że kto jak kto, ale tak utalentowany piłkarz można „łączyć” z tymi wartościami. Robert znany jest przede wszystkim z precyzji i siły, ale także z nienagannego wyczucia stylu, chociaż, tak na marginesie, z tym łączony jest inny, były reprezentant Polski w piłce nożnej.

Robert Lewandowski i BOSS EYEWEAR wiosna/lato 2025

Robert Lewandowski i BOSS EYEWEAR wiosna/lato 2025!

Cieszę się, że dołączam do rodziny BOSS EYEWEAR i mogę wnieść swoją pasję do tej kampanii. Współpraca z BOSS EYEWEAR to dla mnie naturalny wybór. Marka symbolizuje precyzję, skuteczność i pewność siebie – cechy, które towarzyszą mi na boisku każdego dnia. Kolekcja okularów na sezon wiosna/lato 2025 odzwierciedla mój styl: nowoczesny, wyrazisty i ponadczasowy. powiedział Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski i BOSS EYEWEAR wiosna/lato 2025

Kampania promująca nową kolekcję BOSS EYEWEAR

Wraz z nawiązaniem współpracy, Robert dołączył do kampanii, która promuje nową kolekcję na sezon wiosna/lato 2025. Widziałem te okulary podczas prezentacji w stolicy i przyznam szczerze, zrobiły na mnie wrażenie. Są to eleganckie, cechujące się wysoką jakością oprawki, które według producenta łączą innowacyjność z klasyczną estetyką. Jest to w pewnym sensie nawiązanie do Roberta i jego stylu, który jest wyrazisty, ale zawsze z klasą. Warto przy okazji zaznaczyć, że marka chce rezonować z lokalnymi klientami, gdyż stawia na autentyczne i inspirujące osobowości.

Robert Lewandowski i BOSS EYEWEAR wiosna/lato 2025

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat najnowszej kolekcji oraz kampanii, którą reprezentuje Robert Lewandowski, odwiedź stronę producenta: https://www.hugoboss.com/pl/pl/boss-eyewear/. Sprawdź również inną kolekcję: BOSS EYEWEAR SS25.