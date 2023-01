Wielu kierowców zadaje sobie sobie zawsze to samo pytanie, wybrać opony letnie czy całoroczne? Odpowiedź nie jest taka prosta, jak mogłoby się to wydawać. Postaramy się jednak chociaż w pewnym stopniu rozwiać wasze wątpliwości.

Zakup nowych opon należy rozpocząć od wyboru odpowiedniego modelu – warto porównać nie tylko ceny, ale również opinie użytkowników. Kierowcy chcący zaoszczędzić, mogą rozważać zakup opon całorocznych zamiast letnich. Dzięki temu, gdy przyjdzie sezon zimowy, nie trzeba kupować kolejnego kompletu oraz czekać w kolejkach u wulkanizatora i płacić za wymianę. Jednak aby opony całoroczne sprawdziły się właściwie, kilka warunków musi zostać spełnionych. W przeciwnym razie zakup może okazać się nietrafiony i nieopłacalny.

Ważne pytanie. Letnie czy całoroczne? Jakie opony wybrać?

Opony letnie i całoroczne – różnice w bieżnikach

Bieżnik, w który wyposaża się opony całoroczne, ma w przeważającej większości modeli układ kierunkowy. Jedynie w kilku przypadkach można spotkać się z bieżnikiem asymetrycznym. Całoroczne opony są dostępne w atrakcyjnych cenach pod adresem: https://www.sklepopon.com/opony/caloroczne. W oponach letnich najczęściej stosowany jest właśnie układ asymetryczny. Dużo rzadziej spotyka się letnie modele z bieżnikiem kierunkowym. Niektóre modele letnie, w szczególności z klasy budżetowej, mogą również wykorzystywać najprostszy bieżnik symetryczny.

Bieżnik kierunkowy to układ, w którym istotny jest kierunek toczenia. Opony kierunkowe zamontowane odwrotnie nie są w stanie właściwie odprowadzać wody i błota pośniegowego. Dlatego jazda na źle założonych oponach całorocznych po mokrej nawierzchni bardzo szybko kończy się utratą przyczepności. Opony kierunkowe zamontowane zgodnie z kierunkiem toczenia są natomiast wyjątkowo skuteczne w odprowadzaniu wody i śniegu. Dlatego kierunkowy wzór bieżnika tak dobrze sprawdza się w oponach całorocznych. Latem pozwala poruszać się w deszczu, natomiast zimą zachowuje skuteczność na śniegu– również zimowe ogumienie otrzymuje najczęściej kierunkowy wzór nacięć.

W układzie asymetrycznym bieżnik jest podzielony na dwie strefy – wewnętrzną oraz zewnętrzną. Dzięki takiemu podziałowi opona może zapewnić dobre osiągi zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni. Dlatego ten bieżnik jest chętnie stosowany w oponach letnich. Wewnętrzna część bieżnika cechuje się zwykle bardziej otwartą budową, dzięki czemu może skutecznie odprowadzać nadmiar wody. Zewnętrzna strefa asymetrycznego bieżnika jest zazwyczaj bardziej zabudowana. Dzięki temu ten bieżnik cechuje się wysoką stabilnością podczas dynamicznej jazdy w zakrętach na suchej drodze.

Tym, co odróżnia bieżniki letnie od całorocznych i zimowych jest także ilość lameli. Lamele to małe, poziome nacięcia na klockach bieżnika. Letnie ogumienie wykorzystuje minimalną liczbę lameli. Dzięki temu powierzchnia klocków bieżnika pozostaje możliwie maksymalnie gładka. Efektem tego opona zapewnia dużą powierzchnię styku z asfaltem i lepszą przyczepność. W bieżnikach zimowych liczba lameli jest natomiast duża. Lamele zazębiają się z warstwą śniegu i lodu pokrywającą jezdnię, co poprawia przyczepność w warunkach zimowych. Opony całoroczne muszą równoważyć proporcje lameli oraz gładkich powierzchni bieżnika, aby zapewnić przyczepność zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych. Z tego powodu nie mogą one być tak dobre w lecie i w zimie jak klasyczne opony sezonowe.

Jakie opony będą dla mnie lepszym wyborem – letnie czy całoroczne?

Opony letnie i całoroczne odróżnia oprócz bieżników również guma, z której powstają. Mieszanka gumowa stosowana w produkcji opon letnich jest przeznaczona do użytku w temperaturze powyżej 7 stopni Celsjusza. W niższych temperaturach staje się zbyt twarda, aby bieżnik mógł pracować prawidłowo. Mieszanka opon letnich jest natomiast dostosowana do szerokiego zakresu temperatur – dodatnich i ujemnych. Z tego powodu opony całoroczne zyskują uniwersalność, ale obniżają się ich maksymalne możliwości zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych.

Opony całoroczne mogą się sprawdzić, jeżeli:

wykorzystujemy samochód przede wszystkim do jazdy po mieście, niezwykle rzadko wybieramy się w trasę,

użytkujemy samochód o niewysokiej mocy silnika,

nie pokonujemy w ciągu roku dużego dystansu – do około 6-7 tys. km rocznie,

możemy zrezygnować z samochodu, gdy warunki pogodowe i drogowe stają się szczególnie trudne,

poruszamy się na dobrze utrzymanych drogach, nie jeździmy w terenach górskich,

preferujemy spokojny styl prowadzenia i umiarkowaną dynamikę jazdy.

Powinniśmy pozostać przy oponach letnich i zimowych, jeśli:

chcemy zachować możliwość jazdy w skrajnie wymagających warunkach sezonowych,

poruszamy się na dalekich trasach z prędkościami autostradowymi,

lubimy dynamiczną jazdę i sportowy styl prowadzenia – w takiej sytuacji najlepiej postawić na sezonowe ogumienie klasy premium,

użytkujemy samochód o średniej lub wysokiej mocy,

wykonujemy w ciągu roku wysokie przebiegi.

