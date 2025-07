EDIFICE EFK-100: nowy rozdział w historii Casio. Jest piękny

Zegarki Casio od dekad cieszą się uznaniem na całym świecie – niezawodne, precyzyjne, nowoczesne, a jednocześnie przystępne. Jednak to, co właśnie nadchodzi, może zaskoczyć nawet największych fanów tej marki. Przed nami prawdziwa rewolucja: pierwszy w historii Casio zegarek mechaniczny z automatycznym naciągiem czyli EDIFICE EFK-100CD-1A, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Co więcej, to model, w którym wykorzystano wyjątkowo wytrzymały kuty karbon – materiał znany z motorsportu. Premiera? Już na początku sierpnia!

Casio EDIFICE EFK-100.

Nowa era dla serii EDIFICE czyli „Speed & Intelligence” w czystej postaci

Nowy model EFK-100CD-1A to nie tylko kolejny zegarek – to całkowicie nowy rozdział dla linii EDIFICE. Marka inspirowana światem wyścigów samochodowych i technologii, sięgnęła tym razem po klasykę mechanicznego zegarmistrzostwa. To pierwszy model mechaniczny w serii EDIFICE i zarazem jeden z najbardziej zaawansowanych projektów Casio ostatnich lat.

Na uwagę zasługuje nie tylko zastosowanie automatycznego naciągu, ale również użycie kutego karbonu . Każda tarcza jest niepowtarzalna, a nieregularny wzór włókna węglowego w żywicy tworzy efekt, który wyróżnia ten model na tle innych.

Casio EDIFICE EFK-100. Casio EDIFICE EFK-100.

Wnętrze, które robi wrażenie

Nie bez powodu tylna część koperty EFK-100CD-1A została wykonana z przezroczystego szkła. Wystarczy jeden rzut oka, aby zobaczyć precyzyjny mechanizm w ruchu, niczym miniaturowy silnik sportowego auta.

Zegarek oferuje rezerwę chodu wynoszącą ok. 40 godzin, co oznacza, że po pełnym naciągu może pracować niemal dwa dni bez ruchu. Dla aktywnego użytkownika to praktycznie samonakręcający się towarzysz codziennego życia.

Warianty i detale EDIFICE EFK-100

Poza bazowym modelem EFK-100CD-1A, Casio przygotowało również trzy dodatkowe warianty z serii EFK-100D. Choć ich tarcze nie są wykonane z kutego karbonu, to zastosowano w nich metodę elektroformowania, która pozwala na uzyskanie podobnej estetyki. Dzięki temu także one wpisują się w koncepcję nowoczesności i motorsportowego ducha.

Wszystkie zegarki z serii to minimalistyczna estetyka a dopracowana tarcza sprawia, że modele EDIFICE EFK-100 mogą być noszone zarówno na co dzień, jak i jako elegancki dodatek do wieczorowego stroju.

EDIFICE EFK-100. EDIFICE EFK-100. EDIFICE EFK-100.

Nowy ambasador i kampania reklamowa

Wraz z premierą nowego modelu wystartuje również nowa kampania marki EDIFICE, prowadzona pod hasłem: „Prędkość nie ma znaczenia, znaczenie ma precyzja”. Twarzą kampanii w Polsce został Jakub Przygoński – znany kierowca rajdowy i driftingowy. Jego obecność idealnie wpisuje się w filozofię nowej linii zegarków, łączących ducha rywalizacji z perfekcją wykonania.

Gdzie i kiedy kupić EDIFICE EFK-100?

Zegarki z serii EDIFICE EFK-100 pojawią się w sprzedaży już na początku sierpnia 2025 r. w autoryzowanych punktach marki – m.in. w salonach Time Trend oraz na TIMETREND.PL. Oficjalnym dystrybutorem jest GRUPA ZIBI S.A., która odpowiada za dystrybucję marek Casio w Polsce.

Warto podkreślić, że nowy model to nie tylko wyjątkowy dodatek, ale też kolekcjonerska gratka – pierwszy taki zegarek w historii Casio, z materiałem premium i mechanicznym wnętrzem, które będzie działać przez lata.EDIFICE EFK-100 to model dla osób, które lubią łączyć nowoczesny styl z klasyką, technologię z tradycją. To zegarek, który nie tylko pokazuje godzinę, ale i opowiada historię – o pasji, precyzji i ciągłym przekraczaniu granic. Casio właśnie zrobiło wielki krok naprzód, więc zostaje nam tylko… go poznać.

