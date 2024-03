Dlaczego warto zainwestować w dobry oczyszczacz powietrza? Dużą część życia przebywamy w pomieszczeniach mieszkalnych. Tu odpoczywamy i śpimy, a niekiedy pracujemy, to dlatego istotne jest zapewnienie komfortowych warunków w domu lub mieszkaniu, także, jeśli chodzi o powietrze, którym oddychamy. Samo wietrzenie niewiele tu jednak pomoże.

Oczyszczacz powietrza marki Electrolux.

Zanieczyszczenia, z którymi mamy do czynienia w naszych domach i miejscach pracy mogą być przyczyną licznych dolegliwości zdrowotnych. Doskonałym tego przykładem są chociażby intensywny smog w okresie grzewczym, dym papierosowy, pyłki roślin wiosną i latem (szczególnie uciążliwe dla alergików). Gdy dodamy do tego kurz, nieprzyjemne zapachy, zarodniki pleśni, roztocza i drobnoustroje, możemy zauważyć, że nasz układ oddechowy jest narażony na silne zagrożenie. To, dlatego warto skorzystać z nowoczesnych technologii, takich jak te oferowane w oczyszczaczach powietrza firmy Electrolux.

Czym jest oczyszczacz powietrza?

Oczyszczacz powietrza jest urządzeniem elektrycznym zasysającym powietrze z pomieszczenia. To sprzęt wyposażony w system filtrów oczyszczających i wentylatorów. Powietrze w mieszkaniu przechodzi przez nie, a następnie jest wypuszczane do otoczenia, po usunięciu zanieczyszczeń.

To, jakie filtry powietrza zostały zastosowane w oczyszczaczu, decyduje o tym, jakie zanieczyszczenia mogą być z jego pomocą usunięte. W większości modeli stosowane są co najmniej 3 rodzaje filtrów.

filtry wstępne – zatrzymujące największe zanieczyszczenia, np. kurz, włosy, sierść i złuszczony naskórek,

filtr węglowe – w ich składzie jest węgiel aktywny skutecznie neutralizujący intensywne zapachy i lotne związki organiczne,

filtr HEPA – usuwający pozostałe zanieczyszczenia, w tym m.in. pył zawieszony, kurz i alergeny.

W ofercie rynkowej znajdują się m.in. oczyszczacze z jonizacją powietrza. Taki jonizator pomaga zneutralizować zanieczyszczenia także z podłóg, ścian czy mebli. Wśród dostępnych na rynku oczyszczaczy powietrza szczególnie wyróżnia się sprzęt marki Electrolux. Może on pomóc walce z zanieczyszczeniami powietrza w domu dzięki unikalnym funkcjom.

Oczyszczacze powietrza Electrolux

Jaki oczyszczacz powietrza jest w stanie zapewnić najlepsze usuwanie zanieczyszczeń. Odpowiedzią na to pytanie są urządzenia marki Electrolux. Dzięki licznym funkcjom można je dopasować do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. To skuteczne oczyszczacze powietrza, które zasługują na szczególne wyróżnienie.

Jednym z prostszych modeli urządzeń marki Electrolux, jest Oczyszczacz powietrza Flow A3. To sprzęt o efektywności filtracji 180 (CADR m³/h) wyposażony w wielostopniowy filtr, który zapewnia skutecznie oczyszczanie powietrza w mniejszych pomieszczeniach. Flow A3 skutecznie pochłania mikrocząstki zanieczyszczeń (np. PM 2,5), zapachy (np. aldehyd octowy) i obecne w powietrzu szkodliwe substancje (np. formaldehyd). Zastosowany w urządzeniu spiralny wylot tworzy pionowy wir, który szybko doprowadza do właściwego obiegu powietrza w pomieszczeniu, pozostawiając uczucie czystości. Zdrowe powietrze jest zatem wizytówką tego sprzętu.

Dla bardziej wymagających użytkowników przeznaczony jest oczyszczacz powietrza WELL A5, o efektywności filtracji 290 (CADR m³/h) z czterostopniowym systemem oczyszczania powietrza. Jest on wygodny w użytkowaniu, ponieważ można nim sterować za pomocą smartfona. Dodatkowe akcesoria pozwalają z kolei na dopasowanie jego wyglądu do wystroju wnętrza. Można go m.in. postawić na dwóch nogach pod kątem na podłodze lub też powiesić na ścianie, by nie zajmował cennego miejsca.

Wśród istotnych technologii WELL A5 warto wyróżnić czterostopniowy system oczyszczania powietrza zapewniający usuwanie nawet 99,93% cząstek o rozmiarze 2,5 mikrometra i do 92% powszechnych lotnych związków organicznych. Tak doskonały wynik to urządzenie osiąga dzięki temu, że pobiera powietrze dookoła — również na krawędziach przedniej ścianki. Jest ono bowiem wyposażone w wentylator 3D oraz zaawansowaną filtrację powietrza.

Dobrym oczyszczaczem powietrza Electrolux, który może się pochwalić największą wydajnością, jest Pure A9 o współczynniku efektywność filtracji 620 (CADR m³/h). Osiągnięcie takich parametrów było możliwe dzięki systemowi AirSurround wywołującemu silny, ale płynny ruch spiralny powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niemu cyrkulacja oczyszcza powietrze do 3 razy szybciej niż rozwiązania poprzednich generacji. To, dlatego Pure A9 sprawdza się w dużych pomieszczeniach, do nawet 129 m2. Pure A9 to także najlepszy oczyszczacz z systemem PureSense, stale mierzącym jakość i nawilżenie powietrza w domu oraz na zewnątrz.

Pozwala to na automatyczne dostosowanie parametrów pracy do warunków otoczenia. Oprócz tego jest to urządzenie, które można dostosować do indywidualnych potrzeb, dzięki spersonalizowanym filtrom z technologią filtracji 360. Istotne jest to, że każdy z takich filtrów ma indywidualny wskaźnik śledzący zużycie. Nie musimy się zatem martwić o to czy osiągniemy czyste powietrze w domu lub mieszkaniu.

Technologia oczyszczania powietrza zastosowana w różnych urządzeniach marki Electrolux pomaga w skutecznym usuwaniu smogu, bakterii, pyłków i grzybów przede wszystkim przez zastosowanie zaawansowanych filtrów. Niektóre z nich są w tej kwestii niemal bezbłędne. Doskonały tego przykład to filtry 360 z 5-stopniowym systemem oczyszczania, znajdujące zastosowanie m.in. w modelu Pure A9. Nie przepuszcza on praktycznie żadnych drobinek. Wyniki z laboratorium biobezpieczeństwa MRI Global wskazują na skuteczne usuwanie dzięki nim nawet do 99,99% żyjącego wirusa SARS-CoV-2 z komory testowej o objętości 0,37 m³.

Jak działa oczyszczacz powietrza Electrolux

Działanie oczyszczania powietrza marki Electrolux warto przeanalizować na przykładzie najwyższego modelu – Pure A9. To urządzenie, po podłączeniu do zasilania, uruchamiamy dotykając i zwalniając przycisk włącznika. Następnie, przez 10 sekund jego czujnik analizuje jakość powietrza. W tym czasie wskaźnik obciążenia i wskaźnik jakości powietrza powoli migają na biało. Do czasu przeanalizowania tego parametru, oczyszczacz powietrza Pure A9 funkcjonuje w trybie SMART. Oznacza to, że jego wentylator działa z niską prędkością do czasu zakończenia analizy jakości. Na koniec wskaźnik jakości powietrza ustala swój kolor. Zielony oznacza wysoką jakość powietrza, żółty i pomarańczowy umiarkowaną, a czerwony, fioletowy i rdzawoczerwony – fatalną. Na podstawie wyników pomiaru oczyszczacz powietrza dostosowuje prędkość działania wentylatorów.

Użycie takiej technologii analizy jakości powietrza ma wiele korzyści. Pierwszą z nich jest wygoda. Istotna jest jednak także poprawa jakości życia i zdrowia. W wielu przypadkach nie mieliśmy bowiem wcześniej do czynienia z możliwością oszacowania skali problemu i dopasowania pracy oczyszczacza do jakości powietrza.

Praktyczne korzyści z posiadania oczyszczacza powietrza Electrolux

Zakup oczyszczacza powietrza marki Electrolux niesie za sobą wiele korzyści. To sprzęt, dzięki któremu będziemy czuć się świeżo i zdrowo przez cały dzień, a także dobrze wypoczywać w nocy. Jakość powietrza, którym oddychamy, jest bowiem tak samo ważna, jak to, co jemy i pijemy.

Koszt inwestycji w oczyszczacz powietrza (którego cena, przy najwyższych modelach Electroluxa to ok. 2.500 zł) jest nieporównywalnie niski do tego, który możemy ponieść, nie dbając o swoje otoczenie. Już kilka wizyt lekarskich i parę miesięcy brania leków na różne dolegliwości wywołane przez bakterie i wirusy może pokryć ten jednorazowy wydatek. To, dlatego warto już dziś wyposażyć się w skuteczny sprzęt, który oczyści powietrze i zadba o jego odpowiednią wilgotność, pozbawiając go zbędnych cząsteczek i czynników wywołujących problemy z oddychaniem i alergię.

Podsumowanie

Nowoczesne technologie zastosowane w oczyszczaczach powietrza marki Electrolux mają skuteczny wpływ na nasze samopoczucie i ogólny stan zdrowia. Warto wybrać jeden z modeli urządzeń tej marki, gdy zależy nam na usunięciu z naszego najbliższego otoczenia bakterii, pyłków i grzybów. Więcej szczegółów o innowacyjnych rozwiązaniach marki w zakresie czystości powietrza, znajduje się na stronie internetowej https://www.electrolux.pl/vacuums-home-comfort/air-comfort/air-purifiers/.

Artykuł powstał w ramach współpracy z marką Electrolux.