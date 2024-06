PUMA wraca z klasykiem i przygotowała też coś dla fanów BMW

W świecie mody znajdziemy pełno legendarnych i kultowych projektów, jednak na tym tle mocno wyróżnia się obuwie Speedcat, z którym PUMA wraca na salony! Uwielbiany przez miłośników motorsportu model buta to nie wszystko, ponieważ marka odzieżowa przygotowała także coś specjalnego dla fanów BMW!

PUMA wraca w wielkim stylu. Model Speedcat znowu na salonach!

Nie ma na świecie osoby, która nie kojarzyłaby PUMA Speedcat. Zresztą, fakt, że jest to najlepiej sprzedający się model obuwia w historii marki, mówi sam za siebie. Pierwotny model lifestylowy z 1999 roku jest ikoną mody na całym świecie. PUMA Speedcat bazuje na ognioodpornych butach wyścigowych, noszonych przez najszybszych kierowców Grand Prix, którzy w latach 80. i 90 bili kolejne rekordy prędkości na torach. Każdy detal Speedcat nawiązuje do wyścigowego dziedzictwa – od aerodynamicznego wyglądu, po smukłe i inspirowane wyścigami linie obuwia. Dlatego też PUMA Speedcat stały się ikoną mody oraz inspiracją dla takich wariacji jak PUMA Drift Cat i Race Cat.

Zaprojektowany z myślą o Formule 1, najszybszym sporcie na świecie, PUMA Speedcat mocno odciska swoje piętno, jeśli chodzi o historię tej dyscypliny. To, co pierwsze kojarzy się z tym modelem, to charakterystyczne zamszowe wykończenie w kolorze czarnym lub czerwonym, przywołujące na myśl ikoniczne stajnie F1. W modelu na 2024 roku w dalszym ciągu znajdziemy charakterystycznego haftowanego kota na czubku buta, a złote logo ulokowane zostało nad paskiem Formstrip i na języku. Każdy szczegół oddaje hołd uniformom wyścigowym z lat dwutysięcznych.

Tegorocznemu modelowi PUMA Speedcat 2024 przy prezentacji partneruje NAKED Copenhagen, detalista wywodzący się ze stolicy Danii, który wspiera kobiety na całym świecie. Najnowsza kampania PUMA i NAKED Copenhagen prowadzona przez kobiety, promująca tegoroczny model Speedcat, celebruje pojęcie pioniera, zarówno na torze, jak i poza nim. Twarzą kampanii jest stylistka i twórczyni Sierra Rena, reprezentująca odważne wyrażanie siebie, oparte na pionierkach przed nią i determinację do inspiracji przyszłych pokoleń. Kampania, oddając hołd dziedzictwu modelu Speedcat, ukazuje sylwetkę, która jest symbolem wzmocnienia i innowacji.

Nowe modele z serii PUMA Speedcat zostaną zaprezentowane 19 czerwca w sklepie NAKED Copenhagen w Paryżu, w dzielnicy Le Marais, a dziesięć dni później będą dostępne w sklepie PUMA.com.

PUMA x BMW Art. Poczuj ducha niemieckiej marki

Ponowne wprowadzenie na rynek modelu Speedcat to nie jedyna nowość, która zainteresuje fanów motorsportu. PUMA nawiązała współpracę z BMW M Motorsport, czego efektem jest druga przełomowa kolekcja kapsułowa, oddająca hołd legendarnym BMW Art Cars. Nowa kolekcja to połączenie artystycznej innowacji, nowoczesnej mody i przede wszystkim świata motoryzacji.

Inspiracją dla nowej kolekcji niemieckiej marki odzieżowej był projekt BMW Art Cars Alexandra Caldera.

W 1975 roku amerykański rzeźbiarz Alexander Calder zaprojektował wyścigowy samochód BMW 3.0 CLS, i to właśnie wtedy rozpoczęła się historia BMW Art Car trwająca do dziś. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był francuski aukcjoner i kierowca wyścigowy Hervé Poulain, który chciał stworzyć prawdziwe arcydzieło, łącząc sztukę z kunsztem inżynierii motoryzacyjnej. Poulain, w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans, sam poprowadził BMW 3.0 CLS z numerem 93 na drzwiach i pomimo tego, że nie udało mu się wygrać, to kolorowy BMW Calder spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród miłośników. To wystarczyło, aby zapoczątkować legendę.

Kolekcja kapsułowa PUMA X BMW M Motorsport Alexander Calder Art Car oddaje hołd wspomnianemu projektowi. Składa się z pełnego zestawu ubrań – koszuli, szortów, dwóch t-shirtów, czapki i kultowych butów PUMA Suedes. Każdy z tych elementów inspirowany jest rewolucyjną stylistyką oraz kolorami BMW Art Car, które z pomysłu Alexandra Caldera przekształcono w noszone dzieło sztuki.

Kolekcja PUMA X BMW M Motorsport Alexander Calder Art Car skierowana jest nie tylko do miłośników samochodów niemieckiej marki, ale także do fanów motoryzacji. Ubrania łączą śmiałą estetykę amerykańskiego rzeźbiarza, ze stylem i jakością marki PUMA.

Nowa kolekcja jest już dostępna w wybranych sklepach PUMA oraz w sklepie internetowym PUMA.com.