Oto Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepszy robot koszący?

Sezon na koszenie trawnika czas zacząć. Jeśli nie lubisz wykonywać tej czynności ale zależy Ci za ogrodzie powinieneś zainwestować w sprzęt, który Cię wyręczy. Testuję od jakiegoś czasu Dreame Roboticmower A1. To robot koszący, który posiada bardzo zaawansowaną technologię zapewniającą utrzymanie trawnika w jak najlepszej kondycji. Szczerze? Nie potrafię teraz wyobrazić sobie życia bez pomocy tego typu sprzętu.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Chcesz mieć ładny trawnik i święty spokój? Chyba wiem czego potrzebujesz

Dlaczego uważam, że robot koszący to bardzo praktyczne urządzenie, które powinien mieć każdy fan schludnego trawnika? To proste. Nikt nie skosi trawy tak dokładnie jak tego typu sprzęt. OK, zgadzam się, może nieliczni, którzy na co dzień zajmują się ogrodem zrobią to równie dobrze (ale z pewnością nie lepiej niż robot). Tak czy inaczej, wygrywasz z każdym profesjonalistą tym, że oni muszą to zrobić samodzielnie, a Ty będziesz patrzył na to, jak Twój trawnik z dnia na dzień staje się piękniejszy, a nawet nie kiwniesz palcem, bo robot koszący wykona całą pracę za Ciebie.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

No dobrze, ale czy Dreame Roboticmower A1 jest właśnie sprzętem, który sprawnie wykona szereg prac mających na celu utrzymanie naszego trawnika w najlepszej kondycji? Postanowiłem sprawdzić jak radzi sobie z tym i innymi zadaniami ten robot. Jest łatwy w obsłudze? Skutecznie kosi trawę? Dobrze radzi sobie w trudniejszym terenie? Zapraszam do dalszej lektury tego artykułu. Zacznijmy od sprawdzenia, co znajdziemy w opakowaniu oraz tego, jakie właściwości techniczne ma ten robot.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Test Dreame Roboticmower A1 – zawartość opakowania i właściwości techniczne

Zestaw Dreame Roboticmower A1

Zaglądnijmy do opakowania. Warto zauważyć, że znajdziemy w nim wszystko to, co będzie potrzebne do “bezobsługowej” pielęgnacji naszego trawnika. Mam na myśli nie tylko stację dokującą, w której robot koszący będzie ładował akumulator. W opakowaniu ulokowano również dziewięć dodatkowych ostrzy, wkręty, dzięki którym stacja dokująca będzie stabilnie i pewnie przymocowana do podłoża. Oczywiście, jest też długi przewód (10 metrów), ściereczka bezpyłowa, szczotka, którą montujemy na stacji ładowania, która ma za zadanie oczyścić LiDAR. Nie zabrakło przewodnika szybkiego startu oraz instrukcji obsługi.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Specyfikacja techniczna Dreame Roboticmower A1

Przechodzimy do tematu danych, które mogą zainteresować osoby, które chcą kupić Dreame Roboticmower A1. Są to tylko wybrane – najważniejsze (według mnie) informacje.

Ostrze: szerokość 22 cm wysokość cięcia 3 – 7 cm (elektryczna regulacja wysokości) kuta stal narzędziowa

Prędkość obrotowa: 2200 obr

Cztery tryby pracy

Akumulator: 18 V, 5 Ah (około 50 minut pracy na jednym ładowaniu)

Silnik: bezszczotkowy, moc 95 W

Poziom hałasu: do 60 dB

Obszar koszenia: do 2000 m 2

Wydajność koszenia: 1000 m 2 dziennie

dziennie Nawigacja: OmniSense TM Ultra Sensing System

Technologia LiDAR

Sterowanie: oprogramowanie Dreamehome dostępne na Android i iOS

Automatyczny powrót do stacji ładującej po wykryciu deszczu

Bezprzewodowe ustawianie granic

Łączność Bluetooth oraz Wi-Fi

Waga robota: 12 kg

Wymiary robota: 64,3 x 43×6 x 26,1 cm

Szczegółowe informacje na temat urządzeń tej marki znajdziecie na stronie Dreame Polska.

Wygląd robota koszącego Dreame A1

Nie sposób nie wspomnieć o efektownym wyglądzie testowanego modelu. Czerwony pas na tylnej części (szkoda, że nie jest podświetlany) i bardzo dobrze dobrana kolorystyka. Trzeba przyznać, że sprzęt ten wygląda nowocześnie i zdecydowanie, będzie pasował do każdego typu ogrodu – zarówno tego nowoczesnego, jak i klasycznego. Szczerze? Przypomina mi sportowy samochód. Z resztą, nic dziwnego, skoro producent w kwestii designu tej automatycznej kosiarki inspirował się takimi markami motoryzacyjnymi jak Ferrari czy Porsche.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Na górnej części, oprócz czujnika LiDAR i dużego przycisku odpowiedzialnego za awaryjne unieruchomienie robota ulokowano sprytnie ukryty kolorowy wyświetlacz oraz panel, który służy do obsługi oprogramowania. Warto dodać, że system jest dostępny również w języku polskim, co ułatwia sterowanie. Rzecz jasna, będziecie korzystać z niego rzadko – wiem to sam po sobie, bowiem zazwyczaj będziecie wykorzystywali aplikację, ale jednak warto wspomnieć, że jest możliwość zmiany ustawień z poziomu samego robota.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Przyjrzyjcie się również bliżej kołom, które napędzają robota. Są zaprojektowane tak, aby radzić sobie nawet z trudnym terenem i faktycznie tak jest. Maksymalny kąt nachylenia to aż 45 stopni! Z resztą, nawet jeśli kosiarka automatyczna wjedzie na błotniste, miękkie podłoże uwierzcie – poradzi sobie z takim terenem bez problemu. Wszystko za sprawą dużej mocy oraz wspomnianych kół ze specjalnym bieżnikiem.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Przejdźmy na spód robota. Tam ulokowano trzy ostrza tnące. Muszę przyznać, że są bardzo ostre – jak żyletki! Dlatego tak skutecznie i precyzyjnie przecinają każde źdźbło trawy. Szerokość koszenia wynosi 22 cm, co sprawia, że sprzęt powinien sprawnie uporać się z każdym trawnikiem.

Pierwsze użycie robota koszącego Dreame Roboticmower A1

Nie jest to moje pierwsze spotkanie z robotami koszącymi, gdyż w 2022 roku przygotowaliśmy przegląd ciekawych modeli kosiarek automatycznych. Od tamtego czasu technika bardzo mocno poszła do przodu. Tak mocno, że w przypadku takiego robota jak Dreame A1 nie potrzebujemy żadnych dodatkowych fizycznych elementów, które były jakiś czas temu niezbędne podczas przygotowania trawnika. Mam tu na myśli przewody, które stanowiły granicę. Teraz wystarczy trochę czasu spędzonego z aplikacją i możemy zapomnieć o ręcznym koszeniu trawy. Ba, trzeba podkreślić też to, że z pierwszą konfiguracją poradzi sobie dosłownie każdy, nawet laik, który nie obcuje na co dzień z technologią.

Sugeruję zacząć od znalezienia miejsca, które będzie odpowiednie dla stacji ładowania. Mam na myśli lokalizację, w której połączenie urządzenia z naszą siecią Wi-Fi będzie stabilne i mocne. Oczywiście, najlepiej byłoby, aby dostęp do sieci bezprzewodowej był mocny na całej powierzchni ogrodu, gdyż wtedy będziemy mieli kontakt z robotem podczas jego pracy, aczkolwiek nie jest to konieczne. Ważne, aby mieć łączność przy bazie ładującej. Przechodzimy do właściwej konfiguracji. Pomijam tu konieczność pobrania aplikacji i podpięcia wszystkich elementów zestawu.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Kiedy już przejdziemy przez pierwsze kroki, rozpoczynamy tworzenie mapy naszego ogrodu. Jest to bardzo… przyjemne zajęcie. W aplikacji mamy joystick – taki, jak w grach. Za jego pomocą wyznaczamy granice trawnika podążając za kosiarką. Kiedy już to zrobimy, czas przejść do oznaczenia stref wyłączonych. Może to być na przykład drzewko, piaskownica i inne miejsca, które robot powinien pominąć. Jeśli nasz ogród jest podzielony ścieżką, musimy wyznaczyć w aplikacji tak zwane strefy. Powtórzę się, ale muszę to zrobić – aplikacja prowadzi nas “za rękę” podczas przygotowania trawnika, dzięki czemu jestem pewny, że każdy poradzi sobie z pierwszą konfiguracją ogrodu.

Aplikacja Dreame jest dostępna na Android i iOS. Aplikacja Dreame jest dostępna na Android i iOS. Aplikacja Dreame jest dostępna na Android i iOS. Aplikacja Dreame jest dostępna na Android i iOS.

Test Dreame A1 – idealny robot koszący?

Napiszę to wprost – tak banalnej konfiguracji urządzenia dawno nie widziałem. Idźmy dalej. Tak naprawdę później możecie zapomnieć o tym robocie. On będzie wiedział kiedy wystartować, kiedy tego nie robić (gdy np. temperatura spada poniżej sześciu stopni Celsjusza, bądź gdy padało). Jeśli ustalicie wysokość trawy i zaplanujecie harmonogram koszenia, nawet nie będziecie wiedzieli kiedy on wykonał swoją pracę. Mało tego! Robot pracuje tak cicho, że możecie zaplanować koszenie o dowolnej porze – nikt go nie usłyszy. Byłem w szoku, bo przecież prędkość obrotowa jest bardzo wysoka, a jednak, został on zaprojektowany tak, by absolutnie nie przeszkadzać. Ty masz tylko cieszyć się ładnym trawnikiem, który jest idealnie skoszony.

Oczywiście, jeśli uznamy, że czas lekko zmodyfikować mapę, wystarczy, że uruchomimy dedykowaną aplikację. W kilka chwil dodamy nowe strefy, ustawimy punkty, które robot ma omijać (bo na przykład posadziliśmy nowe rabaty ogrodowe. Możemy tam także bardzo szybo zmienić wysokość koszenia czy zmienimy harmonogram pracy. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że oprócz opcji koszenia na całym obszarze i koszenia obszarowego możemy wybrać na przykład opcje punktowe – wtedy kosiarka zajmie się konkretnym miejscem. Mało tego, istnieje funkcja koszenia krawędzi, co sprawia, że robot zajmie się – jak sama nazwa mówi – krawędziami trawnika.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Dreame Roboticmower A1 to kosiarka automatyczna z przyszłości

Możecie zapomnieć o irytujących przewodach wbijanych do ziemi czy pracy z wykorzystaniem sygnału GPS. W tym przypadku producent poszedł o krok dalej stosując zaawansowaną technologię wykorzystującą algorytm sztucznej inteligencji. Ma on podejmować decyzję w czasie rzeczywistym, dzięki czemu omija przeszkody i informuje nas za pomocą aplikacji o tym, że napotkał podczas pracy na problem. To oznacza, że koszenie będzie nie tylko bezproblemowe, ale również bezpieczne. Co ciekawe, za sprawą wbudowanego urządzenia, robot wykrywa aż do jedenastu rodzajów przeszkód we wszystkich kierunkach. Ba, zasięg czujnika LiDAR sięga do 70 metrów, co sprawia, że nie musisz martwić się o kwiaty.

Jak to działa? Jak już wspominałem, system OmniSenseTM potrafi omijać przeszkody, dzięki czemu nie musimy martwić się o kolizje. Czujnik ultradźwiękowy potrafi wykrywać przeszkody z dokładnością na poziomie centymetra! Dodatkowo mamy ToF+AI, który jest podatny na silne światło i ma odległość wykrywania do pięciu metrów. Z kolei OmniSenseTM ma dużą odległość wykrywania – 70 metrów. Możesz też zapytać, co dzieje się z tą trawą, którą ścina robot. Możesz o niej zapomnieć, ponieważ jest ona praktycznie niewidoczna. Ba, staje się nawozem dla Twojego trawnika.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Czy warto kupić robota koszącego Dreame Roboticmower A1?

Szczerze? Według mnie, wykorzystanie LiDAR zamiast GPS czy przewodów wbitych w ziemie to najlepsza forma działania robota koszącego. Piszę to całkiem poważnie. Miałem styczność z wieloma robotami, także tymi droższymi, jednak to właśnie kosiarka automatyczna Dreame A1 wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Konfiguracja jest banalna, wizualnie – rewelacja. Obsługa? W sumie, jeśli tylko ustawimy harmonogram koszenia i wysokość, jaką chcemy osiągnąć, możemy zapomnieć o istnieniu robota. Sam zacznie pracę, sam wróci po około 50 minutach, jeśli będzie musiał się podładować (trwa to godzinę). Czujnik wykryje deszcz? Robot wróci do stacji dokującej. Temperatura spadnie poniżej sześciu stopni Celsjusza? Stanie się dokładnie to samo.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Jednym słowem – rewelacja! Jestem pozytywnie, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony. Dobrze, a ile to kosztuje? Wydaje mi się, że cena za tak zaawansowany sprzęt nie jest wygórowana. Robot kosztuje niecałe 9000 zł. Gdzie kupić tą kosiarkę automatyczną? Robot Dreame A1 dostępny jest w między innymi w sieci elektromarketów RTV EURO AGD. Jeśli nie chcecie wydawać całej kwoty od razu, sieć proponuje trzydzieści rat 0%. Jedna rata wynosi 299,97 zł. Nie odczujesz tej kwoty w skali miesiąca, natomiast zobaczysz jak ładnie wygląda Twój ogród.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca robota koszącego Dreame Roboticmower A1.

Materiał powstał przy współpracy z marką Dreame.