Lato to czas, kiedy częściej ruszamy w trasę, mniej się spieszymy i – jeśli się da – chcemy też mniej wydać na paliwo. W odpowiedzi na te potrzeby pojawiła się wakacyjna promocja na BP. W sumie, sieć jak co roku przygotowuje specjalną letnią promocję, która pozwala realnie zaoszczędzić podczas wakacyjnych podróży. Tegoroczna akcja ruszyła 27 czerwca i potrwa do 2 września, a jeśli jeszcze nie zdążyłeś dołączyć, spokojnie -oferta jest aktywna i nadal można z niej skorzystać.

Co ważne, aby uczestniczyć w promocji, nie trzeba posiadać kart lojalnościowych ani zbierać punktów. Wystarczy mieć aplikację mobilną BPme, w której automatycznie pojawią się kupony rabatowe. To wygodne rozwiązanie dla tych, którzy chcą oszczędzać, ale nie chcą tracić czasu na formalności czy dodatkowe zobowiązania.

Wakacyjna promocja na BP. Jak działają rabaty?

Mechanizm jest prosty i przejrzysty. Po rejestracji w aplikacji użytkownik otrzymuje dwa podstawowe kupony: na 25 groszy rabatu za litr paliwa Pb95 lub oleju napędowego oraz na 15 groszy rabatu na LPG. To jednak dopiero początek – z każdym kolejnym tankowaniem na stacjach bp rabat rośnie, co daje możliwość uzyskania aż do 45 groszy zniżki na litrze paliwa.

Wakacyjna promocja na BP. Schemat rabatów dla Pb95 i diesla jest następujący:

pierwsze tankowanie – 25 gr/l

drugie tankowanie – 30 gr/l

trzecie tankowanie – 35 gr/l

czwarte tankowanie – 40 gr/l

piąte tankowanie – 45 gr/l

Minimalna ilość paliwa do zatankowania, aby skorzystać z promocji, to 30 litrów, a maksymalnie można zatankować do 60 litrów podczas jednej wizyty. W przypadku LPG obowiązuje stały rabat 15 groszy na litrze przy minimalnym tankowaniu 20 litrów.

Dla kogo skierowana jest wakacyjna promocja na stacjach bp?

Oferta skierowana jest wyłącznie do użytkowników aplikacji mobilnej BPme. Kupony rabatowe pojawiają się automatycznie po zalogowaniu, a żeby z nich skorzystać, należy je aktywować i zeskanować odpowiedni kod podczas płatności na stacji. Warto podkreślić, że promocja nie dotyczy posiadaczy kart flotowych ani kart paliwowych – to oferta dedykowana indywidualnym kierowcom, którzy wolą wygodne oszczędzanie bez dodatkowych formalności.

Co mówi przedstawiciel bp?

Zależy nam, by wakacyjna podróż była nie tylko komfortowa, ale również bardziej dostępna cenowo. Przygotowaliśmy ofertę, która pozwala naszym klientom realnie zaoszczędzić coraz więcej przy każdym kolejnym tankowaniu. Z myślą o rodzinnych wyjazdach i wakacyjnych wyprawach chcemy być partnerem w drodze – niezawodnym i przyjaznym. dr Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzeczniczka prasowa bp Polska

To podejście pokazuje, że promocja to nie tylko marketingowy ruch, ale konkretna odpowiedź na potrzeby kierowców, którzy w sezonie wakacyjnym szczególnie odczuwają wydatki związane z paliwem.

Wakacyjna promocja na bp to nie wszystko. Co dalej?

Bp zapowiada, że letnia promocja paliwowa to nie wszystko. W ciągu najbliższych tygodni pojawią się kolejne oferty, które nie będą związane bezpośrednio z paliwem, ale mają umilić wakacyjne podróże i wspierać kierowców. Szczegóły będą ujawniane na bieżąco, dlatego warto śledzić komunikaty i aplikację BPme.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Szczegóły dotyczące promocji oraz pełny regulamin dostępne są na oficjalnej stronie bp oraz bezpośrednio w aplikacji BPme. Regulamin promocji znajduje się tutaj.

Więc jeśli macie w planach dłuższą podróż, warto pomyśleć o tym, żeby zajrzeć na stacje bp i skorzystać z letnich rabatów. Kilkadziesiąt groszy na litrze przy dłuższych trasach to już konkretna oszczędność – a kto nie lubi zostawić trochę więcej w kieszeni?

