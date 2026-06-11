Mercedes-Benz rozszerza polską ofertę elektrycznego GLC o dwa nowe warianty: GLC 250 electric oraz GLC 300 4MATIC electric. Na papierze wygląda to bardzo solidnie. Jest moc, jest zasięg, jest szybkie ładowanie, jest duży ekran MBUX Hyperscreen, frunk i możliwość holowania przyczepy. Tyle że w tle pozostaje pytanie, które wśród klientów premium wraca coraz częściej: czy to właśnie na elektrycznego SUV-a czeka rynek, czy raczej na nowe, dopracowane wersje spalinowe i hybrydowe? Bo nowe auta elektryczne są ważne, ale wielu kierowców nadal nie chce rezygnować z klasycznego napędu.

elektryczny Mercedes GLC

Elektryczny Mercedes GLC dostaje nowe wersje

Elektryczny Mercedes GLC ma w Polsce coraz szerszą gamę. Do oferty dołączają dwie wersje: GLC 250 electric oraz GLC 300 4MATIC electric. Pierwsza ma napęd na tylną oś, 354 KM i kosztuje od 280 700 zł. Druga oferuje napęd na wszystkie koła, 421 KM i startuje od 299 900 zł.

Na tle rynku premium to ważna informacja. GLC od lat jest jednym z najważniejszych SUV-ów Mercedesa, a przeniesienie tego modelu do świata aut elektrycznych ma duże znaczenie dla całej gamy marki.

Mercedes podkreśla, że elektryczny GLC ma łączyć design, komfort, nowy język stylistyczny, cyfrowe wnętrze i charakterystyczną atmosferę „Welcome home”. Brzmi elegancko, zgodnie z tym, czego oczekuje się od Mercedesa.

elektryczny Mercedes GLC

Zasięg jest dobry, ładowanie też robi wrażenie

GLC 250 electric oferuje zasięg WLTP do 646 km. GLC 300 4MATIC electric ma przejechać do 616 km. Obie wersje mogą szybko odzyskiwać energię. W 10 minut da się zwiększyć zasięg odpowiednio nawet o 265 km w wersji GLC 250 electric i do 255 km w GLC 300 4MATIC electric.

W tabeli gamy pojawia się też moc ładowania DC do 320 kW dla nowych odmian oraz czas ładowania od 10 do 80 proc. w optymalnych warunkach wynoszący 22 minuty.

To są parametry, które pokazują, że Mercedes nie traktuje elektrycznego GLC jako eksperymentu. To pełnoprawny SUV premium, który ma jeździć daleko, ładować się szybko i dawać kierowcy poczucie, że nie kupuje kompromisu.

Komfort? Mercedes zrobił swoje

Elektryczny GLC ma też argumenty, które pasują do klientów tej marki. Opcjonalne zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC, skrętna tylna oś z kątem skrętu do 4,5 stopnia, duża przestrzeń, bagażnik od 570 do 1740 litrów i dodatkowy frunk o pojemności 128 litrów robią dobre wrażenie.

Do tego dochodzi możliwość holowania przyczepy. GLC 300 4MATIC electric pociągnie do 2,4 tony, a GLC 250 electric do 2,2 tony. To ważne, bo SUV premium ma nie tylko wyglądać, ale też normalnie pracować: z rodziną, bagażem, przyczepą, nartami, rowerami i długą trasą.

We wnętrzu można zamówić MBUX Hyperscreen o przekątnej 99,3 cm. To największy ekran Mercedesa, oparty na systemie MB.OS i połączony z funkcjami infotainmentu, komfortu, ładowania oraz wsparcia kierowcy.

elektryczny Mercedes GLC

Wszystko super, tylko wielu klientów i tak pyta o spalinowe

I tu zaczyna się ciekawsza część. Bo elektryczny Mercedes GLC wygląda dobrze, ale w polskich realiach część klientów nadal patrzy na takie auta z dystansem.

Nie chodzi wyłącznie o niechęć do nowości. Wielu kierowców po prostu ma bardzo konkretne potrzeby. Długie trasy, brak własnego wallboxa, częste wyjazdy poza miasto, jazda z przyczepą, szybkie tankowanie po drodze, chłodne miesiące i ograniczona infrastruktura ładowania poza dużymi aglomeracjami.

Dla takich osób elektryczny SUV premium może być świetnym drugim autem albo samochodem do określonego stylu życia. Ale jako główny samochód rodzinny nadal często wygrywa prostsza logika: zatankować w kilka minut i jechać dalej.

Mercedes może rozwijać elektryki, ale spalinowe GLC nadal ma ogromne znaczenie

GLC przez lata zbudował swoją pozycję nie dlatego, że był modny, ale dlatego, że był bardzo uniwersalny. Klienci lubili go jako SUV-a do miasta, trasy, rodziny i biznesu. Dlatego wielu z nich naturalnie czeka nie tylko na elektryczne nowości, ale też na to, co Mercedes pokaże w świecie napędów spalinowych, miękkich hybryd i hybryd plug-in.

W segmencie premium lojalność wobec marki jest duża, ale nie oznacza automatycznego przejścia na elektryka. Kierowca, który przez lata jeździł dieslem lub benzyną Mercedesa, nie zawsze chce zmienić cały sposób korzystania z auta tylko dlatego, że pojawiła się nowa technologia.

Dla wielu klientów ważniejsza od deklaracji o przyszłości jest codzienna wygoda. A tutaj klasyczny napęd nadal ma mocne argumenty.

elektryczny Mercedes GLC

Elektryczny GLC jest dla jednych, ale nie dla wszystkich

Nowe wersje elektrycznego GLC mają sens. Elektryczny Mercedes GLC 250 electric może być ciekawy dla tych, którzy chcą niższej ceny wejścia do elektrycznego SUV-a Mercedesa i nie potrzebują napędu 4MATIC. GLC 300 4MATIC electric jest mocniejszy, szybszy i bardziej uniwersalny dzięki napędowi na cztery koła.

Dla klienta z domem, garażem, ładowarką i regularnymi trasami po mieście oraz okolicach taki samochód może być bardzo wygodny. Codzienne ładowanie w domu, cicha jazda, moc dostępna od razu, komfort premium i brak wizyt na stacji paliw brzmią dobrze.

Ale dla kierowcy, który często robi dalekie trasy, jeździ w pośpiechu i nie chce planować ładowania, elektryczny GLC nadal może być większą zmianą niż realną oszczędnością czasu.

Rynek nie mówi „nie” elektrykom. Rynek mówi „dajcie wybór”

Najważniejsze jest więc nie to, czy elektryczny Mercedes GLC jest dobry. Bo pod względem technologii, osiągów i komfortu zapowiada się bardzo mocno. Prawdziwe pytanie brzmi: ilu klientów jest już gotowych, żeby taki samochód wybrać zamiast nowego spalinowego lub hybrydowego SUV-a?

Mercedes dobrze wie, że transformacja nie dzieje się jednym ruchem. Dlatego elektryczny GLC jest potrzebny, ale równie potrzebne są auta dla klientów, którzy nadal chcą klasycznego zasięgu, tankowania i większej niezależności od infrastruktury ładowania.

W Polsce ten podział może być szczególnie widoczny. Nowe elektryki budzą zainteresowanie, ale spalinowe i hybrydowe SUV-y wciąż są tym, na co wielu kierowców realnie czeka.

elektryczny Mercedes GLC

Elektryczny GLC pokazuje przyszłość, ale teraźniejszość wciąż jest mieszana

Elektryczny Mercedes GLC w nowych wersjach jest kolejnym krokiem marki w stronę elektromobilności. GLC 250 electric i GLC 300 4MATIC electric mają moc, zasięg, szybkie ładowanie i wyposażenie, którego oczekuje klient premium.

To bez wątpienia ważne nowe auta. Ale nie ma sensu udawać, że wszyscy klienci od razu rzucą się na elektryczne SUV-y. Wielu nadal czeka na nowe spalinowe i hybrydowe konstrukcje, bo to one lepiej pasują do ich codzienności.

I właśnie dlatego najciekawsza walka nie rozegra się tylko między Mercedesem a konkurencją. Rozegra się też w głowie klienta: nowoczesny elektryk czy sprawdzony napęd, który nadal daje poczucie pełnej swobody?

Przy okazji zobacz również nasze testy samochodów.