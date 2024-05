Sprawdziłem Tapo D230S1. To najlepszy wideodzwonek do drzwi

Chciałbyś wiedzieć, kto Cię odwiedza pod Twoją nieobecność? Zapewne tak. Aby monitorować to, co dzieje się przed Twoimi drzwiami musisz skorzystać z odpowiedniego sprzętu. Mam na myśli wideodzwonek do drzwi. Sprawdziłem Tapo D230S1 – to model, który ma wiele ciekawych rozwiązań. Mało tego! Już teraz mogę stwierdzić, że jest to najlepszy wideodzwonek do drzwi, który miałem okazję przetestować!

Wideodzwonek do drzwi Tapo D230S1.

Chcesz kupić wideodzwonek, który pomoże Ci analizować wszystko, co dzieje się przed Twoim domem. Nie chcesz, by był to to zwykły sprzęt, gdyż lubisz nowinki technologiczne. Czy Tapo D230S1 jest idealnym wyborem? Być może. Sprawdziłem to, co oferuje produkt marki TP-Link i przyznam szczerze, jestem pozytywnie zaskoczony. Zanim sprawdzimy kwestie wizualne i rozwiązania technologiczne, zerknijmy na specyfikację techniczną.

Wideodzwonek do drzwi Tapo D230S1.

Dane techniczne Tapo D230S1

Obiektyw: 1/2.7″, kąt widzenia 160 stopni, 5MP 2K (2560 x 1920)

Nagrania wideo: 2K, 15 klatek na sekundę

Dopuszczalna temperatura pracy: -20 – 45 stopni Celsjusza

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz

Bateria: 6700 mAh (do 6 miesięcy pracy)

Funkcje: wykrywanie ruchu, paczek, osób, zwierząt, pojazdów

Komunikacja: dwukierunkowa, wbudowany głośnik i mikrofon

Wymiary: 146 x 54,5 x 35,5 mm

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie producenta – TP-Link.

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajdziemy przede wszystkim wideodzwonek Tapo D230S1, a także wszystkie niezbędne podzespoły i akcesoria, które pozwolą nam na montaż urządzenia. Sprawdźmy zawartość pudełka:

wideodzwonek

kołki i wkręty

śruby

“klucz”, którym otwieramy obudowę by wyjąć baterię

bateria

element umożliwiający montaż pod kątem

taśma dwustronna

hub, który podłączamy do routera

przewód LAN i przewód USB

ładowarka

zasilacz do hub-a

Wideodzwonek do drzwi Tapo D230S1.

Wygląd zewnętrzny Tapo D230S1

Niezależnie od tego czy nasz dom i ogrodzenie są wykończone w nowoczesnym czy klasycznym stylu, design tego urządzenia jest uniwersalny. Czarny, lakierowany przód, jasny przycisk, którym uruchamiamy dzwonek – wszystko tu świetnie ze sobą współgra.

Front to najważniejsza część dzwonka. Idąc od góry, widzimy obiektyw, niżej czujnik ruchu, diodę informacyjną, logo producenta, lampkę, która umożliwia nam wyświetlanie obrazu w kolorze po zmroku. Najniżej umieszczono sporych rozmiarów przycisk, którym aktywujemy połączenie. Z tyłu umieszczono miejsca na śruby, które umożliwiają podpięcie specjalnego elementu, klina, który pozwala nam na zmianę kąta widoczności o 15 stopni. Oczywiście, są tam również miejsca do montażu dzwonka za pomocą wkrętów, aczkolwiek możliwe jest również wykorzystanie w tym celu taśmy dwustronnej.

Wideodzwonek do drzwi Tapo Smart D230S1.

Należy również wspomnieć o hubie, który jest niezbędnym elementem “smart home”. Fakt, jest to małe urządzenie – 71,45 x 71,45 x 31,25 mm ale jednak musimy o nim pamiętać, gdyż bez niego wideodzwonek nie będzie działał. Przede wszystkim, jest on wyposażony w głośnik, dzięki czemu słyszymy, że ktoś dzwoni. Oczywiście, powiadomienie trafia na nasz smartfon ale sygnał dźwiękowy jest również generowany za pośrednictwem huba. Sprzęt ten musi być cały czas podłączony do naszego routera za pomocą przewodu. Mamy tam również gniazdo microSD. Dzięki karcie pamięci (maksymalna pojemność 512 GB) będziemy mogli nagrywać to, co dzieje się przed wideodzwonkiem. Alternatywną opcją jest wirtualna chmura Tapo Care.

Wideodzwonek do drzwi Tapo Smart D230S1.

Montaż i instalacja Tapo D230S1

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić to pobranie aplikacji Tapo, która jest dostępna zarówno na smartfony z iOS (iPhone), jak i Android (Google). Musimy się zarejestrować, jednak proces ten jest bardzo łatwy i przebiega szybko. Pamiętajcie, aby wasz smartfon był podłączony do sieci Wi-Fi routera. Następnie należy podłączyć hub do naszego routera za pomocą wolnego portu LAN oraz do zasilania. Jeśli zrobimy to tak, jak należy, na hubie dioda zmieni kolor z czerwonego na pomarańczowy. Kolejnym krokiem jest otworzenie za pomocą “kluczyka” tylnej części obudowy wideodzwonka. Montujemy tam baterię, która wcześniej powinna być podładowana. W moim przypadku fabrycznie oferowała połowę naładowania. Jeśli chcecie nagrywać to, co zaobserwuje obiektyw, sugeruję zamontować w hubie kartę microSD.

Wideodzwonek do drzwi Tapo D230S1.

Czas uruchomić aplikację Tapo. Logujemy się i klikamy odpowiedni przycisk, aby dodać nowe urządzenie. Oczywiście, mam na myśli hub. Wybieramy go pośród wielu dostępnych w aplikacji urządzeń. Sama konfiguracja przebiega automatycznie jeśli jesteście podłączeni do sieci Wi-Fi routera, do którego podpięliśmy hub. Czas na wideodzwonek Tapo D230S1. Włączamy go i czekamy, aż na froncie będzie migała pomarańczowa dioda. Wybieramy go w aplikacji (zwrocie uwagę na to, by wybrać odpowiedni model) i czekamy na połączenie dzwonka z hubem. Jeśli parowanie zostanie wykonane poprawnie w aplikacji pojawi się podgląd z kamery. Będziemy mogli ustawić odpowiedni kąt widzenia i analizujemy czy sprzęt łączy się poprawnie z routerem.

Wideodzwonek do drzwi Tapo Smart D230S1.

Jeśli wasz sprzęt nie oferuje odpowiedniej mocy – mam na myśli zasięg Wi-Fi, sugeruję zmianę routera. Niedawno testowaliśmy TP-Link Deco X50-Outdoor. To świetny model dla właścicieli sporych działek.

Test Tapo D230S1 – jak wideodzwonek działa w praktyce?

Co tu dużo pisać. Wzorowo! Czujnik ruchu jest wręcz zbyt precyzyjny, przez co wyczuwa dosłownie każdy ruch. Bałem się, że w pewnym momencie zacznie wykrywać duchy! Aplikacja błyskawicznie powiadamia nas o tym, że ktoś chce nas odwiedzić. Co ciekawe, specjalne algorytmy pracują tak, aby identyfikować ludzi i samochody. Oczywiście, możemy rozmawiać z osobą, która czeka przed drzwiami. Wszystko za sprawą opcji komunikacji dwukierunkowej. Nie sposób pominąć funkcji nocnej wizji w kolorze. To za sprawą oświetlenia oraz przetwornika, które zapewniają nam odpowiednią jakość materiału wideo, bez względu na porę dnia.

Aplikacja Tapo. Aplikacja Tapo. Aplikacja Tapo. Aplikacja Tapo. Aplikacja Tapo.

Muszę również pochwalić kąt widzenia. Przekątna na poziomie 160 stopni sprawia, że widzimy każdą osobę “od stóp do głów”. Wszystko za sprawą proporcji 4:3, którą oferuje aplikacja Tapo. A sama jakość materiałów? Bardzo dobra! Z resztą, zobaczcie zrzuty ekranowe. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem mamy podgląd obrazu na żywo w jakości 2K 5MP. To sprawia, że zobaczymy nawet najdrobniejsze szczegóły, co może być istotne w niektórych sytuacjach. Na koniec funkcja, która również jest warta uwagi. Mowa o alarmie antykradzieżowym. Jeśli ktoś będzie nam chciał ukraść nasz sprzęt, błyskawicznie otrzymamy powiadomienie o tym incydencie.

Wideodzwonek do drzwi Tapo D230S1.

Tapo D230S1 to najlepszy wideodzwonek, z którym miałem do czynienia!

Nie przesadzam! Bardzo prosty montaż, który ułatwia poradnik – samouczek dostępny w aplikacji. Do tego świetna jakość obrazu i dźwięku, długi czas pracy na baterii i oczywiście wysoka odporność na warunki atmosferyczne. Dobrze, a ile to kosztuje? Sprawdziłem porównywarkę cenową i zauważyłem, że ten zestaw wideodomofowony dostępny jest w RTV EURO AGD za 439,99 zł. Brzmi całkiem rozsądnie jak na taką ilość funkcji i taką jakość.

