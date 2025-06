Testuję MOVA J30. Odkurzacz za 550 zł? Lepszy niż te z Ali!

Nie każdy potrzebuje wypasionych kombajnów, które oferują milion funkcji. Niektórzy chcą kupić tani odkurzacz pionowy. Przetestowałem taki model – to MOVA J30, który kosztuje obecnie 550 zł. Sprawdźmy, co potrafi.

MOVA J30 – tani odkurzacz pionowy.

W ubiegłym roku miałem okazję przetestować sprzęt marki MOVA i muszę przyznać, od razu się polubiliśmy. Dlaczego? Niezależnie od tego czy mówimy od odkurzaczach czy robotach sprzątających, firma ta bardzo rozsądnie wyceniała swój sprzęt, który dodatkowo cechował się wysoką jakością wykonania i parametrami wcale nie odbiegającymi od dużo droższych modeli. Jak widać, da się zrobić solidnie, wydajnie i niedrogo. Co zaproponuje nam MOVA J30, a więc odkurzacz pionowy, który jest już jakiś czas na rynku, lecz teraz sprzedawany jest w bardzo atrakcyjnej cenie? Czas się o tym przekonać!

MOVA J30 – tani odkurzacz pionowy.

Odkurzacz pionowy MOVA J30 – wybrane dane techniczne

Moc silnika: 450 W Filtr: EPA 10 Siła ssania: do 24 kPa Pojemność zbiornika na kurz: 0,5 litra Czas pracy: do 60 minut (ładowanie trwa około 4,5 h) Waga: 1,54 kg Cena: około 550 zł

Zawartość opakowania

Mocno się zdziwiłem patrząc na to, jak wygląda opakowanie tego odkurzacza. Małe, poręczne wręcz – ciekawy byłem co skrywa. A znajdziemy tam sporo rzeczy, ponieważ oprócz najważniejszego, czyli odkurzacza MOVA J30 umieszczono tam uchwyt, który możemy przykręcić do ściany, a także rurę, którą możemy wyginać za sprawą specjalnej konstrukcji. Jest też elektroszczotka z podświetleniem LED, mała elektroszczotka, która sprawdzi się do czyszczenia tapicerki. Producent dołączył również wąską ssawkę – idealnie nadającą się do szczelin, ssawkę z włosiem, klips do ulokowania na rurze dodatkowych elementów i zasilacz do ładowania. Jak widać, zestaw jest bardzo bogaty.

MOVA J30 – tani odkurzacz pionowy.

Wykonanie MOVA J30

Absolutnie, pod kątem jakości wykonania MOVA J30 nie odbiega nawet od droższych modeli. A to ciekawe, bo ta seria jest raczej tą budżetową, o czym przecież mówi cena. Nie ma to znaczenia, ponieważ biorąc ten odkurzacz do ręki wcale nie mamy negatywnego odczucia. Mam na myśli to, że „nie wieje tu tandetą”. Solidnie wykonany sprzęt, bardzo dobrze spasowane elementy – jestem na tak.

MOVA J30 – tani odkurzacz pionowy.

Fajnie, że w zestawie znajduje się się ta składana rura, która ułatwia sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Do tego podłączasz elektroszczotkę, która ma trzy diody LED i widzisz gdzie jeszcze trzeba posprzątać. Szczerze? Nie do końca to lubię, gdyż można wpaść w jakieś paranoje. Będziesz chciał ciągle sprzątać. Nie przesadzam – mam tak odkąd pojawił się u mnie DYSON Gen5 Detect Absolute. Dodam jeszcze, że na froncie szerokiej elektroszczotki umieszczono gumowe elementy, dzięki którym nie uszkodzimy np. krawędzi ścian czy mebli.

MOVA J30 – tani odkurzacz pionowy.

Testy praktyczne MOVA J30 – czas na odkurzanie

Fajnie leży w dłoni – to moje pierwsze wrażenie po uruchomieniu odkurzacza. Wpływa na to lekka waga, która wynosi około 2,5 kg. Dzięki temu odkurzając pół godziny, wcale nie będziecie czuli dyskomfortu. Elektroszczotka główna (ta duża) ma 24 cm szerokości (sam wałek 20 cm) i skutecznie wciąga wszystkie brudy, które pojawiają się na podłodze. Fakt, nie jest on bardzo mocny, ale siła ssania jest akceptowalna. Absolutnie, nie odczułem jakiś braków podczas sprzątania zarówno płytek, paneli, jak i dywanów. Zresztą, mamy do dyspozycji kilka poziomów mocy, więc MOVA J30 faktycznie wciągnie wszystkie nieczystości.

MOVA J30 – tani odkurzacz pionowy.

Dodam jeszcze, że na górnej części umieszczono ekran, na którym widzimy między innymi poziom naładowania baterii. Z kolei na rączce umieszczono spust aktywujący pracę odkurzacza. Późniejsza eksploatacja – mam na myśli czyszczenie MOVA J30 – jest banalnie prosta. Opróżnianie pojemnika na brud przebiega sprawnie. Czyszczenie filtrów (tak, są dwa) również.

MOVA J30 – tani odkurzacz pionowy.

Podsumowanie. Czy warto kupić MOVA J30?

Tego pytania tutaj wręcz nie powinno być. Dlaczego? W bardzo rozsądnej kwocie otrzymujemy świetny sprzęt, który sprawdzi się zarówno w domu oraz podczas sprzątania, chociażby samochodu. Jego moc jest odpowiednia, do tego dochodzi świetna jakość wykonania, wygoda podczas eksploatacji. Czego chcieć więcej? Według mnie za około 550 zł (sprawdź najniższą cenę na Ceneo.pl) nie znajdziesz nic lepszego. Jak już wspominałem, za takie pieniądze możesz zdobyć sprzęt z Ali, ale pamiętaj, że tu mówimy o producencie, który jest cały czas dostępny w kraju i daje Ci gwarancję. Myślę, że przy tak dużej ilości plusów, nie ma nad czym się zastanawiać, prawda?