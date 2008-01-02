Jeździłem Peugeotem 2008 1.2 w hybrydzie. Bezpieczny wybór?

Używany Peugeot 2008 1.2 Hybrid 136 e-DSC to mały crossover, który najlepiej odnajduje się w miejskiej dżungli. Jest wystarczająco dynamiczny, całkiem dobrze wykonany, pali rozsądnie i wygląda dużo ciekawiej niż większość aut tej klasy. Nie jest jednak idealny. Na ekspresówce robi się głośno, w kabinie denerwuje piano black, przestrzeni nie ma tyle, ile sugerowałaby modna sylwetka SUV-a, a ten francuski silnik 1.2 ma reputację, której nie wolno ignorować. To auto dla tych, którzy kupują oczami, ale portfel trzymają jeszcze w miarę przytomnie.

Peugeot 2008 1.2 Hybrid 136 e-DSC. Fot.: Ernest Dragan.

Peugeot 2008 ma coś, czego wielu rywalom zwyczajnie brakuje: styl. Nie wygląda jak kolejny anonimowy crossover zaprojektowany przez dział księgowości po konsultacji z algorytmem. Jest zadziorny, ma ciekawie poprowadzone światła, agresywniejszy przód po liftingu, muskularne nadkola i proporcje, które w mieście robią dobre wrażenie. Peugeot sam opisuje 2008 jako „zadziornego i zwinnego SUV-a” z nową sygnaturą świetlną, nowymi wzorami felg i bardziej wyrazistym grillem. I akurat tu marketing nie musiał bardzo kłamać. Ten samochód faktycznie wygląda dobrze. Chociaż, z tym SUV-em bym nie przesadzał. To bardziej mały crossover.

Francuski pazur

To jest ten typ auta, który szczególnie dobrze pasuje komuś, kto nie chce krzyczeć „patrzcie na mnie”, ale też nie ma ochoty jeździć czymś zupełnie bezpłciowym. 2008 ma w sobie trochę francuskiej mody: nie każdemu będzie pasować, ale jeśli trafia w gust, to potrafi skutecznie odciągnąć uwagę od bardziej rozsądnych propozycji. Ford Puma będzie pewnie ciekawszy w prowadzeniu, Toyota Yaris Cross bardziej przewidywalna w eksploatacji, a Volkswagen T-Roc bardziej niemiecko-poprawny. Ale Peugeot? Peugeot wygląda, jakby ktoś jednak chciał narysować samochód, a nie tylko produkt do segmentu B-SUV.

Gabarytowo to nadal mały crossover, bez oszukiwania rzeczywistości. Wersja Hybrid ma około 4304 mm długości, 1770 mm szerokości, 1523 mm wysokości i 2605 mm rozstawu osi. Bagażnik według danych dla tej odmiany mieści 434 litry, a po złożeniu tylnej kanapy 1467 litrów. To wystarczy do codziennego życia, zakupów, torby sportowej i weekendowego wyjazdu. Ale jeśli ktoś myśli, że kupuje rodzinnego SUV-a do wszystkiego, to niech najpierw wsadzi z tyłu dorosłego pasażera, fotelik i trochę bagażu. Entuzjazm może opaść szybciej niż zasięg w elektryku zimą.

Wnętrze: dobrze wykonane, ale piano black powinno mieć zakaz

Kabina Peugeota 2008 robi dobre pierwsze wrażenie. Jest nowocześnie, ciekawie i zdecydowanie inaczej niż u konkurencji. Mała, nisko osadzona kierownica, wysoko umieszczone zegary, charakterystyczny i-Cockpit, fajnie narysowana deska rozdzielcza – to wszystko sprawia, że Peugeot nie wygląda jak auto budżetowe. I właśnie za to wielu klientów lubi francuską markę. W środku nie czujesz, że ktoś Cię ukarał za wybór mniejszego crossovera.

Jakość wykonania jest całkiem dobra. Materiały w najważniejszych miejscach są przyzwoite, spasowanie nie irytuje, a ogólny klimat kabiny jest bardziej designerski niż plastikowo-użytkowy. Tylko potem pojawia się ono: piano black. Ten błyszczący czarny plastik, który w salonie wygląda elegancko przez jakieś cztery minuty, czyli do pierwszego dotknięcia palcem, pierwszego pyłku i pierwszej mikrorysy. To materiał, który powinien być używany wyłącznie w muzeach, za szybą, z tabliczką „nie dotykać”. W samochodzie użytkowanym na co dzień szybko wygląda jak ekran starego telefonu noszonego z kluczami.

Ergonomia też jest specyficzna. Jedni kochają i-Cockpit, inni po pięciu minutach pytają, czy da się zamówić normalną kierownicę. To trzeba sprawdzić samemu, bo pozycja za kierownicą zależy od wzrostu, budowy ciała i tolerancji na francuskie pomysły. Jeśli wszystko się ułoży, jedzie się przyjemnie. Jeśli nie, można mieć wrażenie, że albo kierownica zasłania zegary, albo zegary patrzą na Ciebie z miejsca, w którym w innym aucie byłaby już szyba. Jeździłem wieloma autami z tym rozwiązaniem i muszę przyznać jedno – nigdy nie udało mi się zająć pozycji za kierowcą tak dobrej, że widzę zegary i siedzę wygodnie. Albo jedno, albo drugie.

Peugeot 2008 1.2 Hybrid 136 e-DSC: trzy cylindry dają radę, ale serwis to świętość

Napęd 1.2 Hybrid 136 e-DSC jest ciekawy, bo łączy trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 turbo z układem mild hybrid i 6-biegową skrzynią e-DCS6. Według danych technicznych odmiana 136 KM ma 230 Nm momentu obrotowego, napęd na przednie koła, przyspieszenie 0-100 km/h w 8,3 sekundy i prędkość maksymalną 206 km/h.

W praktyce ten zestaw radzi sobie całkiem dobrze. Nie robi z 2008 małego hot hatcha na szczudłach, ale też nie masz wrażenia, że musisz przepraszać ciężarówki za próbę wyprzedzania. W mieście hybryda pomaga, automat pasuje do charakteru auta, a trzycylindrowy silnik ma wystarczająco dużo energii do codziennej jazdy. To nie jest mocarz, ale w tym segmencie nikt rozsądny nie oczekuje, że crossover z 1.2 pod maską będzie robił minę Porsche Macana.

Spalanie z testu wygląda sensownie: około 7 l/100 km w mieście i 6,5 l/100 km na drodze ekspresowej. Oficjalnie dane WLTP dla tej odmiany potrafią wyglądać dużo lepiej, bo w zależności od wersji podawane jest około 5,0 l/100 km w cyklu mieszanym oraz 6,0 l/100 km w cyklu bardzo wysokim. Jak zwykle życie dopisało swoje: nie laboratoryjnie, ale nadal przyzwoicie. Szczególnie jak na auto z automatem, modnym nadwoziem i benzynowym silnikiem.

Tylko że przy 1.2 od Peugeot nie wolno machnąć ręką na serwis. Stellantis uruchomił program wsparcia dla poprzednich generacji silników PureTech 1.0 i 1.2, obejmujący pod pewnymi warunkami koszty napraw do 10 lat lub 180 tys. km, a Peugeot UK wskazuje wprost, że sprawy dotyczyły m.in. problemów z ciśnieniem oleju wynikających z przedwczesnej degradacji paska rozrządu oraz nadmiernego zużycia oleju. Nowsze hybrydowe wersje 1.2 są opisywane jako konstrukcje z łańcuchem zamiast problematycznego paska w oleju, ale sama historia PureTecha wystarczy, żeby nie kupować takiego auta „na piękne oczy”.

Najprostsza rada? Często wymieniać olej, nie przeciągać interwałów, używać właściwej specyfikacji, sprawdzać historię serwisową i oddawać auto do warsztatu, który wie, co robi. To nie jest silnik dla człowieka, który mówi: „panie, olej to się dolewa, jak lampka świeci”. Tu trzeba mieć trochę dyscypliny. Jak z siłownią po trzydziestce – odpuszczasz regularność i potem nagle coś strzela.

Na trasie robi się głośno

W mieście Peugeot 2008 czuje się najlepiej. Jest poręczny, zwinny, łatwy do zaparkowania i wystarczająco dynamiczny. To samochód do codziennego przepychania się przez korki, ciasne ulice, parkingi pod galeriami i osiedlowe manewry między SUV-em sąsiada a słupkiem, który zawsze stoi za blisko. W takim środowisku 2008 ma sens. Jest modny, kompaktowy i wygodniejszy niż klasyczne miejskie auto.

Na drodze ekspresowej czar trochę blednie. Robi się dość głośno, szczególnie przy wyższych prędkościach. Nie jest to dramat na poziomie auta dostawczego z pustą paką, ale szum powietrza i odgłosy toczenia przypominają, że 2008 nie jest dużym, rodzinnym SUV-em za 200 tysięcy. Ten Peugeot lepiej pasuje do zatłoczonych centrów miast niż krętych dróg, a lekki, mało komunikatywny układ kierowniczy nie pomaga w dynamiczniejszej jeździe.

I to się pokrywa z charakterem auta. Peugeot 2008 nie jest crossoverem dla kogoś, kto chce rano wstać wcześniej, żeby pojechać boczną drogą dla samej przyjemności. To raczej stylowy sprzęt miejski, który poradzi sobie z trasą, ale nie udaje gran turismo. Na ekspresówce pojedzie, spali rozsądnie, dowiezie, ale nie da tej ciszy i spokoju, których można oczekiwać od większych aut.

Używany roczniak ma sens, ale trzeba kupować głową

Najciekawszy Peugeot 2008 Hybrid 136 e-DSC to moim zdaniem niekoniecznie nowy egzemplarz z salonu, tylko właśnie roczne auto z rozsądnym przebiegiem. Na rynku pojawiają się oferty hybrydowych 2008 z 2025 roku w okolicach 94 tys. zł, choć ceny oczywiście zależą od wersji, przebiegu, pochodzenia i wyposażenia. W innych ogłoszeniach za niemal nowe hybrydowe egzemplarze dealerzy potrafią wołać około 104 tys. zł.

To już zaczyna być akceptowalne, bo nowy samochód z podobnym wyposażeniem potrafi szybko wskoczyć na poziom, przy którym człowiek zaczyna rozglądać się za większym segmentem. Używany roczniak po pierwszej utracie wartości wygląda sensowniej. Szczególnie jeśli ktoś kupuje auto dla designu, miasta i codziennej wygody, a nie dla wielkiej przestrzeni, sportowych emocji czy pancerności starego diesla z przebiegiem miliona kilometrów.

Przed zakupem trzeba jednak zrobić pełną checklistę: historia serwisowa, faktury za wymiany oleju, kampanie serwisowe, praca skrzyni e-DCS6, stan zawieszenia, elektronika, ślady napraw blacharskich i oczywiście jazda próbna na drodze ekspresowej. Nie tylko wokół komisu, nie tylko przez trzy ronda. Trzeba sprawdzić, czy hałas przy 120 km/h jest do zaakceptowania, czy pozycja za kierownicą pasuje i czy i-Cockpit nie doprowadza nas do szału.

Konkurencja jest mniej stylowa, ale czasem rozsądniejsza

Peugeot 2008 gra designem. To jego najmocniejsza karta. Ford Puma prowadzi się ciekawiej, Toyota Yaris Cross będzie pewnie rozsądniejszym wyborem dla ludzi, którzy chcą hybrydy i świętego spokoju, Volkswagen T-Roc ma bardziej klasyczne podejście, a Renault Captur próbuje łączyć styl z praktycznością. Peugeot wyróżnia się wnętrzem i wyglądem, ale nie wygrywa przestrzenią ani wyciszeniem.

Jeśli więc ktoś oczekuje dużej kabiny, mocnego silnika i komfortu na długiej trasie, to nie tędy droga. 2008 jest małym crossoverem, nie rodzinnym SUV-em. To samochód dla singla, pary, młodej rodziny z jednym dzieckiem albo kogoś, kto jeździ głównie po mieście, a trasę robi okazjonalnie. Jeśli Twoje życie wygląda jak ciągłe kursy autostradą z kompletem pasażerów i bagażem po dach, Peugeot szybko pokaże ograniczenia.

Werdykt: kup oczami, ale sprawdź sercem i warsztatem

Peugeot 2008 1.2 Hybrid 136 e-DSC to naprawdę udany mały crossover, ale pod warunkiem, że dobrze rozumiesz, co kupujesz. To nie jest auto dla kogoś, kto szuka maksymalnej przestrzeni, ciszy na autostradzie i silnika bez historii. To samochód dla osoby, dla której design ma znaczenie, codzienna jazda odbywa się głównie w mieście, a spalanie na poziomie 6,5-7 litrów jest do zaakceptowania.

Największe plusy? Wygląd, jakość wykonania, przyjemny charakter w mieście, akceptowalne spalanie i całkiem sensowna cena rocznych egzemplarzy. Największe minusy? Hałas na ekspresówce, ograniczona przestrzeń, rysujące się piano black i konieczność bardzo rozsądnego podejścia do serwisu jednostki 1.2.

Czy bym go kupił? Tak, ale nie w ciemno. Wyłącznie z pewnego źródła, z pełną historią serwisową, po dokładnym sprawdzeniu i z planem częstszej wymiany oleju niż sugeruje optymistyczny świat długich interwałów. Peugeot 2008 to trochę jak dobrze skrojona kurtka z modnej francuskiej marki: wygląda świetnie, robi wrażenie, ale musisz wiedzieć, że nie jest to sprzęt na każdą pogodę i każdą wyprawę. Do miasta? Bardzo chętnie. Do wielkiej rodzinnej logistyki i autostradowego połykania kilometrów? Lepiej poszukać czegoś większego.