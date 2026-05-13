Jeździłem Jaecoo 7 Offroad. Czy to taki Range Rover z Temu?

Chińska motoryzacja jest dziś w takim miejscu, że nie można jej już ignorować. Marki z Państwa Środka nie przyjechały do Europy grzecznie zapytać, czy mogą postawić stoisko obok uznanych producentów. One weszły z buta, z dużymi ekranami, długimi gwarancjami, bogatym wyposażeniem i cenami, które potrafią zrobić zamieszanie w głowie. Jaecoo 7 Offroad idealnie pokazuje zarówno siłę tego ataku, jak i jego słabości. To fajny, przestronny i wygodny SUV, ale z benzynowym 1.6 o mocy 147 KM jest wolny, pali za dużo, ma przeciętne oprogramowanie i systemy wsparcia kierowcy, które czasem bardziej przeszkadzają, niż pomagają.

2025 Jaecoo 7 Offroad 1.6 147 KM benzyna. Fot.: Ernest Dragan.

Zacznijmy od tego, co w Jaecoo 7 działa od razu: wygląd. To nie jest anonimowy SUV, który ginie pomiędzy Tucsonem, Sportage’em i T-Rocem pod galerią handlową. Jaecoo ma pionowy grill, proste linie, szeroką sylwetkę, wysuwane klamki, kanciaste proporcje i ten cały „premium outdoor lifestyle”, który zwykle sprzedaje się ludziom w reklamach z psem rasy za drogiej, żeby ją normalnie wymówić. Auto mierzy 4500 mm długości, 1865 mm szerokości i 1680 mm wysokości, ma 2672 mm rozstawu osi oraz 200 mm prześwitu bez obciążenia, więc gabarytowo trafia w samo serce klasy kompaktowych SUV-ów.

Tyle że patrząc na Jaecoo 7, trudno uciec od jednego skojarzenia: Range Rover. I nie jest to tylko mój wymysł po trzeciej kawie. W stylistyce Jaecoo 7 widać wyraźną inspirację Range Roverem Velarem, szczególnie w prostej linii bocznej zwężającej się ku tyłowi. W teorii można powiedzieć: „no dobrze, skoro inspirować się, to najlepszymi”. W praktyce trochę to jednak irytuje, bo samochód nie buduje własnej osobowości, tylko cały czas mruga do Ciebie cudzym refleksem. Jakby ktoś kupił brytyjskiego SUV-a na Temu i był bardzo zadowolony, że przyszedł z darmową dostawą.

Nie zmienia to faktu, że na ulicy Jaecoo 7 robi robotę. Ludzie patrzą, próbują rozpoznać znaczek, zastanawiają się, czy to coś drogiego, nowego, czy może kolejna marka, która za chwilę będzie wszędzie. I właśnie tutaj chińczycy są mocni: potrafią dać klientowi wrażenie, że kupił coś większego, bogatszego i bardziej efektownego niż sugerowałby rachunek. Tylko później przychodzi codzienność, a ona już nie patrzy na auto przez Instagramowy filtr.

Wnętrze Jaecoo 7 Offroad jest przestronne i całkiem solidne

W środku Jaecoo 7 pozytywnie zaskakuje przestrzenią. Z przodu siedzi się wygodnie, z tyłu też nie ma dramatu, a całość sprawia wrażenie auta, które spokojnie ogarnie rodzinę, bagaże i codzienną logistykę. Wersja Offroad ma bagażnik o pojemności 480 litrów przy rozłożonych oparciach i 1265 litrów po złożeniu kanapy, więc nie jest rekordzistą segmentu, ale do normalnego życia wystarczy.

Jakość montażu? Całkiem dobra. Elementy są dobrze spasowane, wiele powierzchni wygląda przyzwoicie, a pierwsze wrażenie kabiny jest zdecydowanie lepsze niż stereotypy o chińskich samochodach sprzed kilkunastu lat. To nie jest już etap plastiku pachnącego zabawką z bazaru. Tu naprawdę widać ambicję, żeby wejść do ligi aut, które klient może rozważać obok marek koreańskich, japońskich czy europejskich.

Ale znowu: Jaecoo bardzo chce wyglądać premium. Czasem aż za bardzo. Masz tu elementy, które przywołują różne znane marki. Trochę Range Rovera, trochę Mercedesa, trochę „gdzieś to już widziałem, tylko znaczek był droższy”. Nawet emblemat na kierownicy przypomina Range Rovera, a jeden ze schowków w konsoli daje skojarzenia z Mercedesem. I to jest dokładnie ten klimat. Niby wszystko ładne, ale czasami czujesz się jak w showroomie motoryzacyjnych inspiracji.

Multimedia: dużo ekranu, mniej klasy

Wersja Offroad dostaje centralny ekran dotykowy 14,8 cala, cyfrowe zegary 10,25 cala, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, ładowarkę indukcyjną 50 W, system głosowy Hello JAECOO, HUD, audio Sony z 8 głośnikami, wentylowane przednie fotele i podgrzewaną kierownicę. Na papierze brzmi to jak lista wyposażenia auta o segment droższego.

Tylko że papier przyjmie wszystko, a kierowca musi później z tym żyć. Oprogramowanie jest przeciętne. Nie tragiczne, nie bezużyteczne, ale też nie tak dopracowane, jak sugeruje wielkość ekranu. To trochę jak tani tablet z Androidem: ma duży wyświetlacz, dużo funkcji i obietnicę nowoczesności, ale po kilku kliknięciach czujesz, że zabrakło ostatniego szlifu. Grafiki mogą się podobać, wyposażenie wygląda bogato, ale obsługa nie zawsze jest intuicyjna, a część ustawień wymaga zbyt dużej uwagi. Ten system to trochę „hit and miss”: z jednej strony czytelny i responsywny, z drugiej potrafi być kłopotliwy w zmianie ustawień podczas jazdy.

I to jest ważne, bo współczesny SUV nie może już mieć tylko „dużego ekranu”. Duży ekran to dziś żadna sztuka. Sztuką jest zrobić system, który działa tak naturalnie, że o nim nie myślisz. W Jaecoo czasem myślisz. A jak zaczynasz myśleć o multimediach w trakcie jazdy, to zwykle znaczy, że ktoś w dziale UX nie dopił kawy albo wypił jej za dużo.

Silnik 1.6 w Jaecoo 7 Offroad: na papierze okej, w realu za wolno

Pod maską testowanej wersji pracuje benzynowy, turbodoładowany silnik 1.6 T-GDI o mocy 147 KM i momencie obrotowym 275 Nm. Wersja Offroad ma automatyczną, dwusprzęgłową skrzynię DCT7 oraz napęd AWD. Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 11,4 sekundy, prędkość maksymalna to 180 km/h, a średnie zużycie paliwa WLTP producent podaje na poziomie 8,0 l/100 km.

I tutaj zaczyna się największy problem tej wersji. 147 KM w aucie ważącym 1649 kg i mającym napęd na cztery koła to po prostu za mało, jeśli ktoś oczekuje choć odrobiny dynamiki. Jaecoo nie jest dramatycznie ospałe w mieście, bo automat i moment obrotowy trochę maskują braki, ale na trasie szybko wychodzi, że to SUV do spokojnego przemieszczania się, nie do sprawnego wyprzedzania. Wciskasz gaz, czekasz, silnik robi swoje, skrzynia coś analizuje, świat idzie dalej. To nie jest auto, które zachęca do dynamicznej jazdy. Ono raczej mówi: „uspokój się, mamy jeszcze czas”.

A spalanie? Tu robi się jeszcze mniej zabawnie. W mieście 9-10 l/100 km, na ekspresówce nawet 12 l/100 km – przy takiej mocy to naprawdę słaby wynik. Gdyby pod maską było 250 KM i auto wciskało w fotel, można by machnąć ręką. Ale tutaj płacisz przy dystrybutorze jak za coś mocnego, a dostajesz dynamikę, która nie budzi emocji. Nie oszukujmy się, wersja benzynowa nie jest szczególnie szybka, ekonomiczna ani gładka.

Offroad? Bardziej plakietka niż przepustka w teren

Nazwa Offroad brzmi dumnie. Producent podkreśla inteligentny napęd AWD, tryby jazdy Piasek, Błoto, Śnieg i Offroad, a także kąty natarcia i zejścia wynoszące odpowiednio 21 oraz 29 stopni. Tyle że tryby jazdy nie zastąpią mocy, doświadczenia i prawdziwie terenowej konstrukcji. Jaecoo 7 Offroad może poradzić sobie na szutrze, zimowej drodze, mokrej trawie czy podjeździe do domku w lesie, ale robienie z niego terenówki to gruba przesada.

Offroad jest tu bardziej elementem wizerunku niż realnym zaproszeniem do cięższego terenu. To trochę jak buty trekkingowe noszone wyłącznie do galerii handlowej. Wyglądają odpowiednio, mają agresywną podeszwę, ale właściciel najbardziej ekstremalną przeszkodę pokonuje przy wejściu na parking podziemny. Z taką mocą i takim charakterem napędu Jaecoo 7 Offroad nie jest autem, którym chciałbym odważnie pakować się w teren. To SUV z trybami terenowymi, a nie prawdziwa terenówka.

Prowadzenie i asystenci: komfort jest, precyzji mniej

Na plus trzeba zapisać komfort. Jaecoo 7 jest wygodne, zawieszenie dobrze wybiera nierówności, a kabina przy spokojnej jeździe daje przyjemne poczucie odseparowania od świata. To auto bardzo dobrze pasuje do miasta i codziennego tempa: dom, szkoła, praca, zakupy, weekendowy wyjazd. Problem pojawia się wtedy, gdy chcesz czegoś więcej od układu kierowniczego. Jest zbyt miękki, mało precyzyjny i nie daje kierowcy takiego kontaktu z autem, jaki oferują lepiej dopracowani rywale. To lekkie sterowanie dobrze sprawdza się w mieście, ale na krętej drodze daje niewiele informacji o tym, co dzieje się z przednimi kołami.

Do tego dochodzi agresywny asystent pasa ruchu. I to jest temat, który potrafi zepsuć relację z autem szybciej niż wysokie spalanie. System ma pomagać, ale bywa zbyt nerwowy, zbyt stanowczy i zwyczajnie irytujący. Jasne, można go wyłączać, ale to jest absurd współczesnej motoryzacji: kupujesz auto z systemami bezpieczeństwa, płacisz za technologię, a potem pierwsze, co robisz po odpaleniu, to szukasz sposobu, żeby samochód przestał Cię wychowywać.

Cena Jaecoo 7 Offroad kusi, ale haczyki są w pakiecie

Jaecoo 7 Offroad kosztuje według aktualnego cennika promocyjnego 148 900 zł, przy cenie katalogowej 157 900 zł. W cenie producent oferuje bogate wyposażenie, napęd AWD, automat, 7 lat gwarancji lub 150 tys. km oraz assistance przez okres gwarancji. I to jest mocny argument. Bo za podobne pieniądze u wielu konkurentów dopiero zaczynasz rozmowę o wersji z automatem, a o AWD możesz pomarzyć albo dopłacić konkretnie.

Dla porównania Kia Sportage 1.6 T-GDI 180 KM 7DCT AWD startuje w polskim cenniku od 159 700 zł, a mocniejsze i lepiej wyposażone odmiany kosztują wyraźnie więcej. Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 7DCT 4WD jest w aktualnym cenniku pozycjonowany jeszcze wyżej w zależności od wersji wyposażenia. Dacia Duster 4×4 jest tańsza i bardziej terenowo szczera, ale to mniejsze, prostsze i mniej „salonowe” auto.

Tyle że cena nie bierze się znikąd. W Jaecoo płacisz mniej, bo producent oszczędza tam, gdzie nie zawsze widać to od razu w salonie. Nie w liczbie ekranów, nie w wyglądzie, nie w ilości funkcji. Raczej w dopracowaniu oprogramowania, pracy systemów, wyciszeniu, charakterze układu kierowniczego i efektywności napędu. To są rzeczy, które wychodzą po kilku dniach, nie po pięciu minutach oglądania auta z doradcą handlowym.

Werdykt: Jaecoo 7 Offroad to fajny SUV, ale tej wersji bym nie wybrał

Jaecoo 7 Offroad to samochód, który naprawdę można polubić. Jest wygodny, przestronny, dobrze wygląda, ma bogate wyposażenie i sprawia wrażenie auta droższego, niż jest w rzeczywistości. Pod wieloma względami pokazuje, dlaczego chińskie marki tak szybko zaczynają mieszać na europejskim rynku. One rozumieją, że klient chce efektu „wow” bez kredytu na poziomie małego apartamentu.

Ale ta konkretna wersja ma zbyt wiele irytujących wad. Silnik 1.6 o mocy 147 KM jest za słaby, spalanie jest zbyt wysokie, układ kierowniczy zbyt miękki, asystent pasa zbyt agresywny, a oprogramowanie zbyt przeciętne. Do tego dochodzi stylistyczna inspiracja Range Roverem, która na początku bawi, potem zaczyna trochę męczyć, bo chciałoby się zobaczyć więcej własnego charakteru, a mniej „premium z tablicy inspiracji”.

Najkrócej? Jaecoo 7 Offroad jest fajny, ale nie w tej wersji silnikowej. Gdybym miał go kupić, bardzo mocno spojrzałbym w stronę hybrydy albo poczekał na lepiej dopracowany wariant. Benzynowe 1.6 AWD wygląda dobrze w konfiguratorze Jaecoo, ale w realnym świecie za często przypomina, że bogate wyposażenie nie wystarczy, jeśli auto pali jak większy SUV, a jedzie jakby cały czas miało chwilę zawahania. To Range Rover z Temu? Złośliwe, ale coś w tym jest. Z daleka robi efekt. Z bliska widać, gdzie poszły oszczędności.