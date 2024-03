Nowa koszulka reprezentacji już jest. Cena? Zwala z nóg

Nowa koszulka reprezentacji Polski została oficjalnie zaprezentowana i za kilka dni będzie dostępna w sprzedaży. Polscy zawodnicy wybiegną w niej w meczu barażowym przeciwko Estonii. Jeśli chciałeś kupić nowy trykot kadry, to cena pewnie skutecznie Cię odstraszy.

Nowa koszulka reprezentacji Polski oficjalnie zaprezentowana

Nie ma wątpliwości, nowa koszulka reprezentacji Polski, zarówno w wersji domowej, jak i wyjazdowej, prezentuje się świetnie. Minimalistyczny design nadaje jej stylu i nawiązuje do obfitych lat, w których to nasza kadra świętowała sukcesy na Mistrzostwach Świata. W wersji domowej znajdziemy charakterystyczny czerwony kołnierzyk oraz centralnie umieszczone godło, które jest o wiele większe w porównaniu do poprzednich lat.

Z kolei nowa koszulka reprezentacji Polski na mecze wyjazdowe po raz pierwszy w historii oferuje graficzny wzór, z trzeba odcieniami czerwień, które dzięki nakładaniu się na siebie, tworzą ciekawy efekt gradientu. Koszulki prezentują się fantastycznie, cena już nieco mniej.

Wyglądają świetnie, ale cena po prostu zwala z nóg

Nowa koszulka reprezentacji Polski to ukłon w stronę klasyki. Świetny design, nowoczesne technologie i stylowy minimalizm to coś, obok czego nie da przejść się obojętnie. Trykoty te dostępne będą w trzech wersjach – VAPOR, Stadium oraz TOP. Wersje te różnią się krojem, zastosowanymi technologiami oraz materiałem.

Pomimo tego, że oficjalna sprzedaż koszulek zacznie się 21 marca, to już na stronie Nike pojawił się pierwszy model w wersji domowej. Okazuje się, że cena modelu VAPOR, czyli tego samego, w którym na boisko w meczu z Estonią wybiegną polscy zawodnicy, została wyceniona na 689,99 PLN! Nie jest to mała kwota.

Miejmy nadzieje, że pozostałe dwa modele będą dostępne w bardziej przystępnych cenach.

