Lech Poznań przedłuża współpracę ze Szwedami. O co chodzi?

Kibice Lecha Poznań mogą być spokojni – ich klub nie tylko buduje formę na murawie, ale też dba o stabilne fundamenty poza boiskiem. Jednym z nich jest współpraca z firmą STIGA. Kooperacja została przedłużona aż do czerwca 2027 roku. A to oznacza, że wieloletni partner „Kolejorza” zostaje na pokładzie jeszcze na kilka kolejnych sezonów!

STIGA to znany producent nowoczesnych narzędzi ogrodniczych, którego siedziba mieści się w Baranowie pod Poznaniem. Bliskość geograficzna i wspólne wartości – jak ambicja, rozwój i dążenie do perfekcji – sprawiają, że ta współpraca od lat świetnie się układa. I będzie trwać dalej.

Lech Poznań przedłużył współpracę z marką STIGA

Jeśli byliście ostatnio na Enea Stadionie, to na pewno zauważyliście logo STIGA – obecne tu i tam, na bandach, materiałach klubowych czy w social mediach. Teraz jednak zyska jeszcze bardziej prestiżową lokalizację: od nowego sezonu pojawi się również na tylnej części spodenek piłkarzy Lecha. Dodatkowo STIGA zagości na oficjalnej ściance sponsorskiej, tej, którą widzimy podczas wywiadów i transmisji telewizyjnych. Marka będzie więc jeszcze bardziej widoczna dla kibiców – zarówno tych na stadionie, jak i przed telewizorami.

Lech Poznań przedłuża współpracę z marką STIGA.

Warto podkreślić, że ta współpraca to coś więcej niż tylko logo na materiale. – Jesteśmy dumni, że możemy dalej wspierać Lecha, klub z ambicjami, który inspiruje fanów w całej Polsce – mówi Łukasz Grzankowski, dyrektor marketingu i e-commerce STIGA Polska. – Wspólnie chcemy osiągać sukcesy – dodaje.

Z entuzjazmem wypowiada się też Lech Poznań. – Z STIGA jesteśmy już związani od wielu lat i bardzo cieszy nas, że możemy razem kontynuować tę drogę – mówi Marlena Zimowska z działu B2B Lecha. – Cieszy nas również fakt, że nasza współpraca cały czas się rozwija – podkreśla.

Lech Poznań przedłuża współpracę z marką STIGA.

Nowa umowa to nie tylko kontynuacja dotychczasowych działań, ale też nowe możliwości. STIGA planuje wdrażać najnowsze rozwiązania ogrodnicze i uczestniczyć w ciekawych akcjach promocyjnych. Kto wie, może fani Kolejorza będą mieli okazję sprawdzić na własnym podwórku, jak działa sprzęt ich klubowego partnera?

Jedno jest pewne – Lech i STIGA to duet, który zna się od lat i wciąż ma sporo do powiedzenia. A skoro razem przeszli już tyle sezonów, to kto wie, ile jeszcze przed nimi?