Dreame S100 i Q100: telewizory z miliardem barw

Telewizor przestał być tylko ekranem. Dziś to centrum domu – miejsce, gdzie kończy się dzień, zaczyna film, a czasem po prostu odcinasz się od wszystkiego. Problem w tym, że większość modeli na rynku wygląda podobnie na papierze. 4K, HDR, Smart TV – wszystko brzmi dobrze, dopóki nie zobaczysz różnicy na żywo. Dreame próbuje wejść w ten segment z konkretnym argumentem: modele S100 i Q100 cechują się jakością obrazu, która faktycznie robi wrażenie, i funkcjami, które mają sens na co dzień. Do tego dorzuca promocję, która może przekonać nawet sceptycznych. Pytanie brzmi: czy to tylko kolejny „ładny telewizor”, czy coś więcej?

Dreame S100 i Q100

Dreame S100 to model, który od razu celuje wyżej. Kluczową różnicą jest zastosowanie technologii Mini LED z 160 strefami wygaszania, co przekłada się na lepszą kontrolę kontrastu i głębi obrazu. W praktyce oznacza to bardziej realistyczne czernie, wyraźniejsze detale i większą dynamikę scen, szczególnie w filmach i serialach. Do tego dochodzi powłoka QLED+, która pozwala wyświetlić ponad miliard odcieni. To nie jest tylko liczba – to różnica widoczna przy przejściach tonalnych i w scenach z dużą ilością detali.

Całość wspiera procesor Dreamind™ Pro AI, który analizuje obraz w czasie rzeczywistym i dostosowuje parametry wyświetlania. Jeśli dodamy do tego odświeżanie do 144 Hz, VRR i HDMI 2.1, robi się jasne, że ten model nie jest tylko do oglądania Netflixa. To sprzęt dla ludzi, którzy grają, oglądają sport i oczekują płynności bez kompromisów.

Dźwięk, który nie wymaga soundbara

Większość telewizorów dobrze wygląda, ale słabo brzmi. Dreame próbuje to zmienić. System Master Sound:

konfiguracja 4.1.2,

moc 70 W,

wbudowany subwoofer,

Dolby Atmos.

Efekt? Dźwięk, który nie jest tylko dodatkiem, ale realnym elementem doświadczenia. W małym lub średnim salonie możesz spokojnie odpuścić dodatkowe audio.

Q100: rozsądny wybór do codziennego oglądania

Dreame Q100 to model, który schodzi półkę niżej, ale nadal trzyma poziom. Masz:

4K Ultra HD,

QLED+,

Dolby Vision,

Dolby Audio.

Do tego dochodzi HSR, który symuluje odświeżanie 120 Hz oraz tryb Game Console Mode z niskim input lagiem. To telewizor, który sprawdzi się zarówno przy filmach, jak i przy konsoli. Nie ma tu Mini LED, ale dla większości użytkowników różnica będzie mniej istotna niż cena.

Smart TV, który faktycznie działa

Oba modele działają na Google TV. To oznacza:

dostęp do aplikacji z Google Play,

spersonalizowane rekomendacje,

sterowanie głosowe,

integrację z innymi urządzeniami.

Do tego dochodzą praktyczne detale:

tryby ochrony wzroku (mniej niebieskiego światła),

brak migotania,

funkcja Find My Remote – pilot zaczyna „piszczeć”, gdy go zgubisz.

To drobiazgi, ale właśnie one robią różnicę w codziennym użytkowaniu.

Promocja, która przyciąga uwagę

Dreame dorzuca do tego konkretny argument zakupowy. Kupując model S100 w wersji 75 cali:

dostajesz robota sprzątającego Dreame D20 za 1 zł.

Dodatkowo:

S100 65” – 4299 zł (zamiast 4699 zł),

– 4299 zł (zamiast 4699 zł), S100 55” – 3199 zł (zamiast 3399 zł).

To jedna z tych promocji, które faktycznie mogą zmienić decyzję zakupową.

Dla kogo są te telewizory?

S100:

dla wymagających użytkowników,

dla graczy,

dla ludzi, którzy chcą jakości obrazu na poziomie premium.

Q100:

dla rodzin,

do codziennego oglądania,

dla osób szukających dobrego stosunku ceny do jakości.

Dreame wchodzi w segment telewizorów bez półśrodków. Zamiast próbować konkurować wszystkim naraz, daje dwa wyraźne wybory. Dostajesz:

bardzo dobrą jakość obrazu (szczególnie w S100),

sensowny dźwięk,

funkcjonalny Smart TV,

promocję, która ma znaczenie.

Czy to rewolucja? Nie. Czy to solidny ruch w stronę premium? Zdecydowanie tak.

