Dreame S100 i Q100: telewizory z miliardem barw

Dreame rozszerza swoje portfolio o telewizory, które celują w segment średni i premium. Dreame S100 to flagowy model z technologią Mini LED i odświeżaniem do 144 Hz, a Dreame Q100 to bardziej przystępna opcja z Dolby Vision i wsparciem dla gamingu. Oba modele stawiają na miliard kolorów, AI i system Google TV. Do tego dochodzi promocja z robotem sprzątającym w zestawie. Sprawdzamy, gdzie kończy się marketing, a zaczyna realna wartość.
Autor:Malgorzata Kowalik
30/04/2026
Dreame S100 i Q100
Spis treści ukryj
1. Dźwięk, który nie wymaga soundbara
2. Q100: rozsądny wybór do codziennego oglądania
3. Smart TV, który faktycznie działa
4. Promocja, która przyciąga uwagę
5. Dla kogo są te telewizory?
6. Dreame S100 i Q100

Telewizor przestał być tylko ekranem. Dziś to centrum domu – miejsce, gdzie kończy się dzień, zaczyna film, a czasem po prostu odcinasz się od wszystkiego. Problem w tym, że większość modeli na rynku wygląda podobnie na papierze. 4K, HDR, Smart TV – wszystko brzmi dobrze, dopóki nie zobaczysz różnicy na żywo. Dreame próbuje wejść w ten segment z konkretnym argumentem: modele S100 i Q100 cechują się jakością obrazu, która faktycznie robi wrażenie, i funkcjami, które mają sens na co dzień. Do tego dorzuca promocję, która może przekonać nawet sceptycznych. Pytanie brzmi: czy to tylko kolejny „ładny telewizor”, czy coś więcej?

Dreame S100 to model, który od razu celuje wyżej. Kluczową różnicą jest zastosowanie technologii Mini LED z 160 strefami wygaszania, co przekłada się na lepszą kontrolę kontrastu i głębi obrazu. W praktyce oznacza to bardziej realistyczne czernie, wyraźniejsze detale i większą dynamikę scen, szczególnie w filmach i serialach. Do tego dochodzi powłoka QLED+, która pozwala wyświetlić ponad miliard odcieni. To nie jest tylko liczba – to różnica widoczna przy przejściach tonalnych i w scenach z dużą ilością detali.

Całość wspiera procesor Dreamind™ Pro AI, który analizuje obraz w czasie rzeczywistym i dostosowuje parametry wyświetlania. Jeśli dodamy do tego odświeżanie do 144 Hz, VRR i HDMI 2.1, robi się jasne, że ten model nie jest tylko do oglądania Netflixa. To sprzęt dla ludzi, którzy grają, oglądają sport i oczekują płynności bez kompromisów.

Dźwięk, który nie wymaga soundbara

Większość telewizorów dobrze wygląda, ale słabo brzmi. Dreame próbuje to zmienić. System Master Sound:

  • konfiguracja 4.1.2,
  • moc 70 W,
  • wbudowany subwoofer,
  • Dolby Atmos.

Efekt? Dźwięk, który nie jest tylko dodatkiem, ale realnym elementem doświadczenia. W małym lub średnim salonie możesz spokojnie odpuścić dodatkowe audio.

Q100: rozsądny wybór do codziennego oglądania

Dreame Q100 to model, który schodzi półkę niżej, ale nadal trzyma poziom. Masz:

  • 4K Ultra HD,
  • QLED+,
  • Dolby Vision,
  • Dolby Audio.

Do tego dochodzi HSR, który symuluje odświeżanie 120 Hz oraz tryb Game Console Mode z niskim input lagiem. To telewizor, który sprawdzi się zarówno przy filmach, jak i przy konsoli. Nie ma tu Mini LED, ale dla większości użytkowników różnica będzie mniej istotna niż cena.

Smart TV, który faktycznie działa

Oba modele działają na Google TV. To oznacza:

  • dostęp do aplikacji z Google Play,
  • spersonalizowane rekomendacje,
  • sterowanie głosowe,
  • integrację z innymi urządzeniami.

Do tego dochodzą praktyczne detale:

  • tryby ochrony wzroku (mniej niebieskiego światła),
  • brak migotania,
  • funkcja Find My Remote – pilot zaczyna „piszczeć”, gdy go zgubisz.

To drobiazgi, ale właśnie one robią różnicę w codziennym użytkowaniu.

Promocja, która przyciąga uwagę

Dreame dorzuca do tego konkretny argument zakupowy. Kupując model S100 w wersji 75 cali:

  • dostajesz robota sprzątającego Dreame D20 za 1 zł.

Dodatkowo:

To jedna z tych promocji, które faktycznie mogą zmienić decyzję zakupową.

Dla kogo są te telewizory?

S100:

  • dla wymagających użytkowników,
  • dla graczy,
  • dla ludzi, którzy chcą jakości obrazu na poziomie premium.

Q100:

  • dla rodzin,
  • do codziennego oglądania,
  • dla osób szukających dobrego stosunku ceny do jakości.
Dreame wchodzi w segment telewizorów bez półśrodków. Zamiast próbować konkurować wszystkim naraz, daje dwa wyraźne wybory. Dostajesz:

  • bardzo dobrą jakość obrazu (szczególnie w S100),
  • sensowny dźwięk,
  • funkcjonalny Smart TV,
  • promocję, która ma znaczenie.

Czy to rewolucja? Nie. Czy to solidny ruch w stronę premium? Zdecydowanie tak.

Sprawdź również telewizor Sharp.

Sprawdź również