Gotujesz tak samo jak zimą? Philips wyjaśnia. To duży błąd

Sezonowe warzywa nie potrzebują skomplikowanych receptur. Potrzebują metody, która nie zabije ich smaku. Coraz więcej osób zaczyna to zauważać i szuka sposobów na gotowanie, które jest jednocześnie szybkie i sensowne. Informuje również o tym Philips przy okazji premiery nowego urządzenia. W praktyce oznacza to jedno: mniej kombinowania, więcej kontroli nad tym, co trafia na talerz. I coraz częściej — inne podejście do sprzętu w kuchni.

Zmiana diety wiosną nie jest przypadkowa. Organizm naturalnie odchodzi od ciężkich potraw na rzecz czegoś lżejszego, mniej obciążającego i bardziej świeżego. Problem polega na tym, że wiele osób próbuje osiągnąć ten efekt, korzystając z tych samych metod co zimą — smażenia, długiego pieczenia czy gotowania, które „zabija” strukturę produktów. Efekt? Warzywa tracą smak, mięso staje się suche, a całość przestaje mieć sens. I właśnie dlatego coraz więcej mówi się nie o tym co gotować, tylko jak.

Nie chodzi o dietę. Chodzi o metodę

Jeszcze kilka lat temu „zdrowe gotowanie” kojarzyło się z kompromisem — mniej tłuszczu, mniej smaku. Dziś to podejście się zmienia. Nowoczesne metody pozwalają zachować więcej wartości odżywczych i jednocześnie nie rezygnować z tego, co najważniejsze — tekstury i aromatu.

Gotowanie na parze wraca do łask, bo pozwala zachować większość składników odżywczych, a jednocześnie nie wymaga dużego doświadczenia. Z kolei technologia gorącego powietrza daje efekt chrupkości bez nadmiaru tłuszczu. Połączenie tych dwóch podejść zaczyna być realną alternatywą dla klasycznego gotowania.

Sprzęt zaczyna mieć znaczenie

To moment, w którym zmienia się rola urządzeń kuchennych. Nie chodzi już tylko o to, żeby „ugotować szybciej”, ale żeby zrobić to lepiej — bez pilnowania każdego etapu.

Urządzenia takie jak Philips Ovi Ultra wpisują się w ten kierunek, łącząc różne metody obróbki w jednym sprzęcie. Para i gorące powietrze działają jednocześnie, co pozwala uzyskać efekt, który w klasycznej kuchni wymagałby więcej czasu i uwagi.

To nie jest rewolucja, raczej naturalna ewolucja — mniej stania przy kuchence, więcej kontroli nad efektem. A ile to kosztuje? Philips Ovi Ultra kupisz między innymi w Media Expert za około 870 zł. Klikając tutaj przeniesiesz się do sklepu internetowego tej sieci elektromarketów.

Chrupiące i soczyste jednocześnie — czy to w ogóle działa

Jednym z największych wyzwań w kuchni jest tekstura. Warzywa powinny być delikatne, ale nie rozgotowane. Mięso — soczyste, ale nie surowe. Wypieki — chrupiące, ale nie suche.

Technologie łączące parę i gorące powietrze próbują to pogodzić. Para utrzymuje wilgoć i strukturę, a gorące powietrze odpowiada za zewnętrzną warstwę. W teorii brzmi to dobrze. W praktyce — to właśnie ten element decyduje, czy takie urządzenia mają sens, czy są tylko kolejnym gadżetem do kuchni.

Philips Ovi Ultra gwarantuje mniej sprzątania, więcej gotowania

Jest jeszcze jedna rzecz, która często decyduje o tym, czy chce Ci się gotować — bałagan po wszystkim. Nawet najlepszy posiłek traci na wartości, jeśli kończy się godziną sprzątania.

Dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania, które upraszczają nie tylko samo gotowanie, ale też to, co dzieje się później. Automatyczne czyszczenie parą czy ograniczenie liczby naczyń to drobiazgi, które w praktyce robią największą różnicę.

Wnioski? Zmiana jest prostsza, niż się wydaje

Wiosenna zmiana w kuchni nie polega na rewolucji. Nie musisz uczyć się nowych przepisów ani spędzać więcej czasu przy gotowaniu. Chodzi raczej o zmianę podejścia — mniej ciężkich metod, więcej prostych rozwiązań, które działają. I jeśli coś faktycznie robi różnicę, to nie lista składników, tylko sposób, w jaki je przygotowujesz.

Zerknij na nasz test MOVA Aeroglass AF20 Pro.