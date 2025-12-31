Test MOVA Aeroglass AF20 Pro Najbardziej luksusowy airfryer?

Masz stylową kuchnię i nie chcesz zaburzać jej układu jakimś dodatkowym sprzętem? Z drugiej strony przydałby Ci się airfryer, bo ten świetny sprzęt ułatwia przyrządzanie potraw, prawda? Trudne sprawy, wiem. Jest na to jednak rozwiązanie. Chodzi o MOVA Aeroglass AF20 Pro, a więc frytkownicę beztłuszczową, która będzie pasować do każdej kuchni. Poważnie!

MOVA Aeroglass AF20 Pro. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Wiele frytkownic „przewinęło” się przez moje ręce. Bardzo miło wspominam test MOVA FD20 Pro, a więc modelu dwukomorowego, który umożliwia ustawienie osobnych parametrów podczas pracy. W skrócie, mamy dwie frytkownice w jednej. Minusem jest oczywiście rozmiar, który nie należy do najmniejszych, co raczej nikogo dziwić nie powinno. Kolejna kwestia dotyczy designu. Nie oszukujmy się – airfryer to sprzęt, który nie należy do tych „urodziwych”, którymi chcemy się chwalić. A jednak, MOVA Aeroglass AF20 Pro udowadnia nam, że może być inaczej. Fakt, trzeba iść na pewne ustępstwa, ale dla wielu osób nie będzie to problemem. Szczególnie w przypadku tego modelu, który wygląda na tyle atrakcyjnie, że może zostać na kuchennym blacie na stałe!

MOVA Aeroglass AF20 Pro. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Dane techniczne MOVA Aeroglass AF20 Pro

Moc: 1700 W Zakres temperatur: 40 – 185 stopni Celsjusza Pojemność: dwa pojemniki: 2,5 l i 4 l Tryby gotowania: osiem gotowych opcji Obsługa: przyciski dotykowe z wyświetlaczem Cena: 549 zł (zobacz ten model w Media Expert)

Zawartość opakowania

Zazwyczaj rozpakowując opakowanie, w którym znajduje się frytkownica beztłuszczowa widzimy sam sprzęt, instrukcję i… na tym koniec. W tym przypadku jest zupełnie inaczej. Wszystko przez samą konstrukcję urządzenia. Tak jak wcześniej chwaliłem FD20 Pro za opcję dwukomorową, tak tutaj otrzymujemy dwa osobne szklane pojemniki. Uwierzcie – w praktyce ma to bardzo duży sens, serio!

Moduł Crisp Pod wyposażony w silnik bezszczotkowy

2,5-litrowy szklany pojemnik

4-litrowy szklany pojemnik

2 płyty grillowe

dodatkowy szklany pojemnik z pokrywką

MOVA Aeroglass AF20 Pro. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Wygląd i funkcje frytkownicy beztłuszczowej MOVA Aeroglass AF20 Pro

Zacznijmy od najważniejszego elementu, a więc modułu Crisp Pod. To właśnie tam zainstalowano silnik, a więc główny element grzewczy. Wiatrak chroni metalowa osłona przypominająca plaster miodu. Już teraz muszę wspomnieć o tym, że wspomniany silnik bezszczotkowy działa nie tylko wydajnie, ale i cicho – przy niektórych trybach jego praca jest wręcz niesłyszalna.

MOVA Aeroglass AF20 Pro. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Na górnej części umieszczono przyciski, którymi możemy wybrać jeden z ośmiu gotowych programów. Sterujemy nimi również temperaturą i czasem pracy. Sam moduł jest bardzo atrakcyjny pod kątem wizualnym. Górna część z przyciskami niestety szybko się „palcuje” ale łatwo później tych odcisków się pozbyć. Mam nadzieję, że z czasem ta „płytka” nie będzie się rysować. Z przodu ulokowano złote logo marki MOVA. Na górnej części również umieszczono element dekoracyjny w tym kolorze.

MOVA Aeroglass AF20 Pro. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Kolejny element zestawu, bo chyba tak można określić połączenie modułu Crisp Pod z misą. Mowa o wspomnianej właśnie szklanej misie, a tych w zestawie znajdziemy dwie: 4-litrową i 2,5-litrową. Ich największy atut to materiał z jakich zostały wykonane, a jest to szkło, które sprawia, że widzimy jak wygląda postęp przygotowania potrawy. Do tego dochodzi oczywiście kwestia wyglądu – taka szklana misa wygląda sto razy lepiej od tych klasycznych, które znamy z innych frytkownic beztłuszczowych. Nie sposób nie wspomnieć oczywiście o specjalnie przygotowanych podstawkach – mam na myśli termoizolacyjną podstawę, która w połączeniu z tymi ładnymi uchwytami pozwala nam serwować posiłki bezpośrednio na stół.

MOVA Aeroglass AF20 Pro. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Gotujemy z MOVA Aeroglass AF20 Pro

Kiedy potrawa będzie gotowa, możesz taką misę położyć na stół i ją podawać w czasie, gdy w drugiej misie będzie przygotowywał kolejne danie. O ile wiesz, co mam na myśli. Do tego, jeśli masz otwartą kuchnię, każdy będzie podziwiał procesy, jakie zachodzą wewnątrz tego airfryera. Pięknego airfryera – to należy dodać, chyba każdy się ze mną zgodzi. Plusem jest oczywiście cicha praca silnika bezszczotkowego, jednak to nie jest tak, że AF20 Pro jest pozbawiony wad. Kilka się znajdzie.

Pierwsza rzecz to pojemność obu mis. Kiedy włożysz tam płytę grillową, wysokość „drastycznie” maleje, przez co musisz uważać, by np. ser nie przykleił się do modułu z silnikiem, a to niestety zdarzyło mi się kilka razy na samym początku korzystania z tej frytkownicy. Kolejna kwestia to sama pojemność mis – 2,5 i 4 litry to nie tak dużo, jak mogłoby się wydawać, przez co przygotowując potrawę trzeba na to mocno zwracać uwagę. Duże rodziny raczej skuszą się na urządzenie ze znacznie większą pojemnością. Dla porównania, FD20 Pro ma misy 4,5 i 9 litrów pojemności – jeśli usuniemy płytkę rozdzielającą. Jest różnica, prawda?

MOVA Aeroglass AF20 Pro. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Kolejna kwestia, która mnie irytuje podczas używania AF20 Pro to temperatura pracy. Maksymalnie może osiągnąć 185 stopni Celsjusza, co niekoniecznie może się podobać fanom niektórych kulinarnych dzieł. Narzekam? Być może. Przecież w 180 upieczemy chleb, jednak znów wrócę do FD20 Pro – tam mogłem osiągnąć 230 stopni Celsjusza. Różnica jest spora. Od czego to zależy? Zapewne chodzi o konstrukcję tego modelu. Tak czy inaczej – wolałem o tym wspomnieć.

Błahostki? Być może. Jedno jest pewne – nie są to minusy, które wpływają na całokształt, a ocena ogólna jest bardzo dobra. MOVA Aeroglass AF20 Pro to bardzo dobry airfryer, który sprawdzi się przede wszystkim tam, gdzie priorytetem jest design. Piękne wnętrza wymagają zastosowania ciekawych wizualnie elementów – w tym urządzeń AGD. A takim jest testowana frytkownica beztłuszczowa marki MOVA. Sprawdza się nie tylko pod względem wizualnym, rzecz jasna. Jest też świetnym kompanem naszych kulinarnych przygód, czego potwierdzeniem jest wiele przygotowanych potraw z wykorzystaniem właśnie tego urządzenia.

Podsumowanie

Czy warto kupić MOVA Aeroglass AF20 Pro? Zdecydowanie! Szczególnie, jeśli kładziesz duży nacisk na wygląd sprzętu. Sprawdziłem tą frytkownice na wiele sposobów – podgrzewałem w nim potrawy, przygotowałem wiele fajnych dań – w tym chociażby pizzę ze spodem z białego sera. Jedyna uwaga to to, że nie mogą być zbyt wysokie – szczególnie, gdy górę oprószymy serem – ten może się szybko przykleić do modułu Crisp Pod, co może później być problematyczne. Jeśli będziecie o tym pamiętać, zyskacie świetnego „kompana” w kuchni.

Przypomnę tylko – kupicie go za 549 zł, między innymi w popularnych elektromarketach i za pośrednictwem strony producenta. Zobacz ten model w Media Expert.