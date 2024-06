Zastanawiasz się, kto wygra EURO 2024? Wszyscy kibice reprezentacji Polski chcą, żeby tegoroczny turniej był tak samo magiczny, jak Mistrzostwa Europy 2016 we Francji. Postanowiłem zrobić symulację tego wydarzenia w grze EA Sports FC 24! Kto zostanie mistrzem Europy i gdzie skończy Polska?

Już za chwileczkę, już za momencik

14 czerwca, czyli za 8 dni, najlepsze europejskie reprezentacje rozpoczną zmagania w tegorocznym turnieju Mistrzostw Europy 2024 rozgrywanym w Niemczech. Oczywiście na tym święcie europejskiej piłki nie zabraknie reprezentacji Polski, która z Francją, Holandią i Austrią będzie rywalizować w grupie D. Niekwestionowanym faworytem, nie tylko zmagań grupowych, ale też całego turnieju, jest reprezentacja Trójkolorowych, która jest obecnym wicemistrzem świata.

Przeczytaj także: Ile drużyn awansuje z grupy na EURO 2024? Polska ma szansę

Czy reprezentacja Francji rzeczywiście wygra EURO 2024? Postanowiłem to sprawdzić i uruchomiłem symulację turnieju finałowego w grze EA Sports FC 24. Zobaczcie, jak potoczyły się zmagania w fazie grupowej, kto awansował dalej i kto ostatecznie może pochwalić się zdobyciem tytułu Mistrza Europy!

Wiem, kto wygra EURO 2024! Zrobiłem symulację w EA FC 24!

Kto wygra EURO 2024? My już wiemy!

Zacznijmy może od największego zaskoczenia, jakim jest postawa reprezentacji Polski. Podopieczni Michała Probierza po prostu zdominowali grupę D, którą wygrali. Wyższość Roberta Lewandowskiego i spółki musiała uznać Holandia, Austria i Francja, która ostatecznie zajęła drugie miejsce w grupie. Polacy wygrali trzy spotkania i znaleźli się w kolejnej rundzie z kompletem punktów. Tam na Biało-Czerwonych czekała reprezentacja Czech, którą Polacy pokonali aż 3 do 0.

Reprezentacja Polski nie miała sobie równych w grupie D. Oby tak było w prawdziwym życiu! Polacy z kompletem punktów awansowali do 1/8 finałów Mistrzostw Europy 2024.

Dwie najciekawsze pary 1/8 finałów EURO 2024 to zdecydowanie Belgia – Hiszpania oraz Anglia – Holandia. Holendrzy awansowali do kolejnej rundy jako jedna z czterech najlepszych drużyn, która we fazie grupowej zajęła trzecie miejsce. Ostatecznie Belgia musiała uznać wyższość Hiszpanii, a Holandia, pomimo słabego wyniku w fazie grupowej, pokonała Anglię 2 do 1. W pozostałych meczach było jedno spore zaskoczenie – Szkocja pokonała Włochy 3 do 2! W 1/8 finałów EURO 2024 Chorwacja pokonała Szwajcarię 1 – 0, Niemcy rozprawili się ze Słowenią 2 do 0, Cristiano Ronaldo poprowadził Portugalię do zwycięstwa na Serbią, a Francuzi pokonali Słowację 2 do 1.

Wygrana Polaków nad Czechami sprawiła, że w ćwierćfinale zmierzyli się oni z Hiszpanią, która okazała się za mocno – reprezentacja Polski w 1/4 finałów przegrała z La Furia Roja 3-1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Holandii ze Szkocją – Oranje awansowali do półfinału i tam zmierzą się z Hiszpanami. Po drugiej części tabeli doszło do batalii – Portuglanczycy pokonali Francuzów 4 do 2, a Chorwaci wyeliminowali gospodarzy! Półfinałowe starcie Hiszpanów i Holendrów zakończyło się rzutami karnymi, w których to Holandia wytrzymała presję i jako pierwsza zameldowała się w finale turnieju. W starciu Chorwacji z Portugalią to CR7 i spółka okazali się lepsi. Tym sposobem w finale spotkała się Holandia i Portugalia.

Po zaciętej batalii w półfinale Holandia, po serii rzutów karnych, pokonała Hiszpanię, a Portugalia wygrała z Chorwacją.

Pojedynek finałowy był pełen emocji. To Holandia jako pierwsza wyszła na prowadzenie i taki stan rzeczy utrzymywał się do 85. minuty spotkania, kiedy to nie kto inny, jak Cristiano Ronaldo doprowadził do remisu. W 90. minucie CR7 miał okazję sam na sam z bramkarzem, jednak próba ta zakończyła się fiaskiem. Wszystko wyjaśniło się w dogrywce, kiedy to Memphis Depay w 103. minucie wysunął Holendrów na prowadzenie. Portugalczycy nie byli w stanie wyrównać w drugiej części dogrywki i Holandia została Mistrzem Europy!

Holandia zostanie mistrzem Europy wg. symulacji w EA Sports FC 24!

Zdjęcia: mat. wł., EA Sports FC 24