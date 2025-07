STIHL TIMBERSPORTS 2025. Ekstremalne rżnięcie 13 września

Wakacje? Leżenie na plaży? Nuda! Dla najlepszych drwali w Polsce lato to czas ostrzenia siekier, treningów z piłą ręczną i przygotowań do najcięższych zawodów w roku. Sezon na sportowe cięcie i rąbanie drewna właśnie się rozpędza, a już we wrześniu czeka nas kulminacja emocji: XXII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS 2025. To nie są zawody dla mięczaków – to prawdziwe show, gdzie w ruch idą pilarki, siekiery i potężne drewniane kłody. A wszystko po to, by wyłonić najlepszych z najlepszych. Gotowi?

STIHL TIMBERSPORTS 2025. Fot. Stihl Timbersports – Szymon Groenwald – Single Buck.

Kto szybciej przetnie kłodę? Historia sportu z tasmańskim początkiem

Sportowe rąbanie drewna nie jest nowym wymysłem ani hipsterskim pomysłem na aktywność fizyczną. To dyscyplina z historią sięgającą 1870 roku, kiedy to dwaj drwale z Tasmanii postanowili rozstrzygnąć zakład – kto szybciej zetnie drzewo. Stawką było 50 dolarów, ale chyba nikt z nich nie przypuszczał, że dają początek międzynarodowej rywalizacji z udziałem zawodników z całego świata.

Dziś STIHL TIMBERSPORTS® to globalna seria zawodów, która zawitała do Europy w 2001 roku, a już dwa lata później rozgościła się w Polsce na dobre. Teraz mamy swoje gwiazdy, rekordy i tłumy kibiców.

STIHL TIMBERSPORTS 2025. Fot.Stihl Timbersports – Jacek Groenwald (2)

Polacy w światowej czołówce – mamy się czym chwalić!

Choć korzenie tego sportu sięgają Antypodów, Polacy nie dają się zostawić w tyle. W 2017 roku nasza reprezentacja zdobyła wicemistrzostwo świata, a w 2024 pobili rekord Europy! Jeśli wydaje Wam się, że rąbanie drewna to coś, co można robić po pracy na działce, to… zapraszamy do obejrzenia zawodów.

Na liście startowej tegorocznych mistrzostw znajdziemy prawdziwe gwiazdy: Michała Dubickiego, który w 2023 roku został wicemistrzem świata w World Trophy, oraz Szymona Groenwalda, który jako junior zgarnął w zeszłym roku złoto na mistrzostwach świata. Obaj trenują już od miesięcy, by na wrześniowych zawodach pokazać, że drwal to nie tylko zawód, ale i styl życia. I to ekstremalny.

STIHL TIMBERSPORTS 2025. Fot.Stihl Timbersports – Marcin Darga

Timbersport – siła, technika i 80-konny potwór

W zawodach STIHL TIMBERSPORTS® chodzi o coś więcej niż tylko rąbanie drewna. To połączenie precyzji, siły i technicznego opanowania sprzętu, który w rękach mistrzów staje się jak chirurgiczny skalpel.

Rywalizacja odbywa się w sześciu konkurencjach, z których trzy wymagają biegłości w używaniu siekiery, a pozostałe trzech – mistrzostwa w cięciu piłami i pilarkami. Zawodnicy wspinają się na „springboardach”, tną kłody pod nogami (Underhand Chop), stojąc obok nich (Standing Block Chop), operują gigantycznymi piłami ręcznymi (Single Buck), pracują standardowymi pilarkami (Stock Saw), a na koniec uruchamiają prawdziwe potwory – Hot Saw, czyli pilarki tuningowane do nawet 80 koni mechanicznych. Cały pokaz to widowisko na miarę filmów akcji – tylko że wszystko dzieje się naprawdę.

STIHL TIMBERSPORTS 2025. Fot.Stihl Timbersports – Jacek Groenwald (1)

Wrzesień w Barzkowicach, czyli STIHL TIMBERSPORTS 2025. Nie przegap tego widowiska!

13 września oczy całej sportowej Polski skierują się na Barzkowice k. Stargardu. To właśnie tam, na polanie w trakcie targów AGRO POMERANIA, rozegrane zostaną XXII Mistrzostwa Polski. Ale to nie jedyny dzień pełen emocji!

Cały weekend (12–14 września) to prawdziwe święto dla fanów rąbania:

Piątek, 12 września (godz. 13:00): międzynarodowe zawody juniorów – Polish Rookie Championship

Sobota, 13 września (godz. 13:00): Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS® 2025

Niedziela, 14 września (godz. 13:30): zawody w formule Trophy – emocjonujące pojedynki 1 na 1

Wstęp? Całkowicie darmowy. Atrakcje? Gwarantowane. Potężne kłody, ostre jak brzytwa siekiery, maszyny ryczące jak dzikie zwierzęta i ludzie, którzy w kilkadziesiąt sekund robią z drewna rzeźbę – tego nie zobaczysz w telewizji śniadaniowej.

STIHL TIMBERSPORTS 2025. Fot.Stihl Timbersports – od lewej Krystian Kaczmarek, Michał Dubicki, Szymon Groenwald

STIHL TIMBERSPORTS 2025 to nie tylko siła, ale i strategia

Choć może się wydawać, że zawody polegają po prostu na tym, kto szybciej i mocniej uderzy, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Każdy ruch jest precyzyjnie zaplanowany, a liczy się nie tylko moc, ale też technika, rytm i odporność psychiczna. Bo kiedy różnica między pierwszym a drugim miejscem wynosi 0,1 sekundy, nie ma miejsca na pomyłki.

To sport, który równie mocno testuje mięśnie, co głowę. I dlatego właśnie warto zobaczyć to na własne oczy – nawet jeśli dotąd siekiera kojarzyła Ci się tylko z rozpalaniem grilla.

Barzkowice dziś, Mediolan jutro

Dla wielu zawodników wrześniowe zawody będą nie tylko okazją do zdobycia tytułu mistrza Polski, ale też biletem do Mediolanu, gdzie 24–25 października odbędą się Mistrzostwa Świata STIHL TIMBERSPORTS®. Tam spotkają się najlepsi z najlepszych – a wśród nich nasi reprezentanci. Czy powtórzymy sukcesy z poprzednich lat? Trzymamy kciuki!

Jeśli więc masz ochotę na coś naprawdę innego tego września, wsiądź w auto, rower albo złap stopa do Barzkowic. Bo gdzie indziej zobaczysz, jak ktoś w kilkanaście sekund odcina perfekcyjny plaster drewna dwumetrową piłą? To jak zawody Formuły 1, tylko zamiast bolidów – kłody. I zamiast kierowców – drwale, którzy są w formie życia.

Więcej o zawodach i dyscyplinie znajdziesz na: www.stihl-timbersports.pl – ale uwierz, na żywo to wygląda jeszcze lepiej.

Przy okazji sprawdź czy warto kupić robot koszący MOVA 1000.