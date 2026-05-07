Golf & Charity 2026. Swing, który pomaga

Golf ma w sobie coś, czego nie da się podrobić szybkim eventem z logotypami na ściance. To sport cierpliwości, kontroli, charakteru i ludzi, którzy wiedzą, że najważniejsze decyzje rzadko zapadają w pośpiechu. Dlatego turniej charytatywny na polu golfowym nie brzmi jak przypadkowy pomysł, tylko jak naturalne spotkanie świata biznesu, sportu i odpowiedzialności.

Golf & Charity 2026

Golf & Charity 2026 odbędzie się 8 maja na Lisiej Polanie i będzie drugą polską edycją wydarzenia wspierającego misję Domów Ronalda McDonalda. Tym razem stawką nie jest tylko wynik w karcie, ale realna pomoc rodzinom dzieci leczonych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. To jeden z tych formatów, w których elegancja ma sens dopiero wtedy, gdy stoi za nią konkret. A konkretem jest Dom, który ma dać rodzicom coś bezcennego: możliwość bycia blisko dziecka w czasie leczenia.

Golf bez pustej elegancji

W Polsce golf nadal bywa źle rozumiany. Dla jednych to sport elitarny, dla innych powolna gra ludzi w polo, którzy mają za dużo wolnego czasu. Tyle że takie myślenie coraz słabiej przystaje do rzeczywistości. Dobry turniej golfowy jest jak dobrze zorganizowane spotkanie liderów: wymaga skupienia, strategii, opanowania emocji i szacunku do zasad. Nie wygrywa się go samą siłą. Wygrywa się konsekwencją.

Golf & Charity 2026 wykorzystuje tę kulturę w konkretnym celu. Wydarzenie ma charakter zaproszeniowy i gromadzi graczy oraz partnerów, dla których sport jest czymś więcej niż sposobem na spędzenie piątku poza biurem. Tu networking nie polega na rozdawaniu wizytówek przy kawie. Odbywa się naturalnie, w czasie gry, rozmowy, wspólnego celu i świadomości, że każdy swing ma swój ciężar.

To właśnie odróżnia taki turniej od eventów, które udają zaangażowanie społeczne. Golf & Charity nie dokleja charytatywności na końcu programu. Pomoc jest osią całego wydarzenia. Gracze spotykają się na Lisiej Polanie, ale prawdziwy sens tej gry znajduje się kilkadziesiąt kilometrów dalej — przy Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie powstaje kolejny Dom Ronalda McDonalda.

Dom Ronalda McDonalda. Bliskość zamiast logistyki

Kiedy dziecko trafia na długie leczenie, życie rodziny rozpada się na logistykę. Dojazdy, noclegi, praca, szkoła rodzeństwa, jedzenie, zmęczenie, lęk i ciągłe pytanie, jak być blisko, kiedy szpital znajduje się daleko od domu. Dom Ronalda McDonalda odpowiada właśnie na ten problem. Nie rozwiązuje choroby, ale usuwa część ciężaru, który spada na rodziców w najgorszym możliwym czasie.

Nowy Dom przy Centrum Zdrowia Dziecka ma zapewnić rodzinom bezpłatne warunki pobytu tuż obok szpitala. W materiale zapowiedziano 20 rodzinnych pokoi, wspólną kuchnię, jadalnię i strefy wyciszenia. Fundacja deklaruje, że obiekt będzie pomagał bezpłatnie przez co najmniej 40 lat. To ważne, bo mówimy nie o jednorazowej akcji, lecz o infrastrukturze, która ma działać przez dekady.

Oficjalne materiały Fundacji opisują Domy Ronalda McDonalda jako miejsca dla rodzin dzieci najdłużej hospitalizowanych, które przyjeżdżają na leczenie z całego kraju. Warszawski Dom przy WUM oferuje już rodzinom pokoje z łazienkami, kuchnię, jadalnię i pralnię, a nowy Dom przy IPCZD ma kontynuować ten model bliskości rodziny w czasie leczenia dziecka.

Technologia CLT. Cicha budowa ma znaczenie

W tym projekcie ciekawy jest nie tylko cel, ale też sposób budowy. Dom przy Centrum Zdrowia Dziecka powstaje w technologii CLT, czyli z drewna klejonego krzyżowo. To rozwiązanie ma znaczenie praktyczne, bo pozwala na szybką, precyzyjną i cichszą budowę. Przy szpitalu pediatrycznym nie jest to detal z folderu architektonicznego. To kwestia komfortu pacjentów i pracy oddziałów znajdujących się w pobliżu inwestycji.

CLT pasuje też do długofalowego myślenia o takim miejscu. Dom Ronalda McDonalda nie ma być tymczasową pomocą ani budynkiem „na chwilę”. Ma stać się częścią szpitalnego ekosystemu, w którym rodzina nie jest dodatkiem do leczenia, ale jego ważnym elementem. To podejście nazywa się Family-Centered Care, czyli opieką skoncentrowaną na rodzinie. Brzmi medycznie, ale w praktyce oznacza coś bardzo prostego: chore dziecko nie powinno zostawać samo, a rodzic nie powinien spać na krześle albo szukać noclegu w ostatniej chwili.

Lisia Polana, shotgun i trzy kategorie handicapowe

Sportowo Golf & Charity 2026 ma mieć pełnoprawny turniejowy charakter. Gracze wystartują w formule shotgun, czyli z różnych dołków jednocześnie, co pozwala sprawnie poprowadzić wydarzenie i utrzymać wspólne tempo gry. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach handicapowych, więc turniej nie jest ustawiony wyłącznie pod jedną grupę najbardziej zaawansowanych zawodników.

To ważne, bo golf jest sportem hierarchicznym, ale dobrze zaprojektowany turniej potrafi połączyć różne poziomy doświadczenia. Dla zawodników liczy się wynik, koncentracja i jakość gry. Dla organizatorów — wspólny cel, który spina cały dzień. Dla partnerów — obecność w środowisku, gdzie marka nie musi krzyczeć, żeby zostać zauważona.

Na miejscu pojawi się również Akademia Golf & Charity, czyli format dla osób, które dopiero chcą wejść w świat golfa. Pod okiem trenerów uczestnicy będą mogli postawić pierwsze kroki w tej dyscyplinie. To dobry ruch, bo golf potrzebuje mniej zamknięcia, a więcej rozsądnego wprowadzenia. Nie każdy musi od razu grać turniej. Czasem wystarczy pierwszy kontakt z kijem, greenem i zasadami, żeby zrozumieć, dlaczego ten sport tak dobrze działa w świecie ludzi, którzy cenią spokój, precyzję i relacje.

Ambasadorzy: charakter i profesjonalizm

Tegoroczną edycję wspierają Marcin Wójcik oraz Mateusz Gradecki. Ten pierwszy wnosi do wydarzenia rozpoznawalność, sceniczny charakter i pasję do golfa. Drugi — zawodowy poziom i sportową wiarygodność. Gradecki należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich golfistów zawodowych, więc jego obecność wzmacnia turniej nie tylko wizerunkowo, ale też sportowo.

W przypadku takiego wydarzenia ambasadorzy mają znaczenie, ale nie powinni przykrywać celu. Tu ich rola jest czytelna: pokazać, że golf może być dyscypliną wielopokoleniową, elegancką i zaangażowaną. Nie musi zamykać się w prywatnym klubie i rozmowach o handicapie. Może działać jako narzędzie wspierania realnych projektów.

Najmocniej wybrzmiewa zdanie Katarzyny Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawczej Fundacji, że Domy Ronalda McDonalda są integralną częścią infrastruktury pomocowej dla szpitali, a tej pomocy nie można odkładać na później. To nie jest hasło do plakatu. To precyzyjne podsumowanie problemu. Potrzeby rodzin nie czekają, aż znajdzie się wygodny termin w kalendarzu.

Ile kosztuje udział?

W przesłanym materiale oraz na oficjalnej stronie wydarzenia nie podano publicznej ceny udziału ani klasycznego cennika pakietów. Wydarzenie jest opisane jako zaproszeniowe i skierowane do golfistów oraz partnerów, którzy chcą połączyć sport z zaangażowaniem społecznym.

To warto powiedzieć jasno, bo przy materiałach lifestyle’owych łatwo udawać, że wszystko jest dostępne jak zwykły bilet na koncert. Tutaj format jest inny. Golf & Charity działa bardziej jak środowiskowe wydarzenie filantropijne, w którym obecność ma charakter relacyjny, partnerski i misyjny. Dla osób spoza turnieju bardziej istotna może być nie sama możliwość zagrania, lecz zrozumienie, jaki projekt stoi za tym wydarzeniem i dlaczego warto go wspierać.

Męski styl życia to także odpowiedzialność

W MenWorld lubimy mówić o dobrych samochodach, technologii, zegarkach, podróżach, biznesie i rzeczach, które budują styl życia. Ale dojrzały styl życia nie kończy się na tym, co kupujesz, czym jeździsz i gdzie bywasz. Zaczyna się tam, gdzie wiesz, co możesz zrobić z własnym wpływem.

Golf & Charity 2026 dobrze wpisuje się w tę definicję. To wydarzenie dla ludzi, którzy osiągnęli pewien poziom i rozumieją, że sukces bez społecznego ciężaru bywa pusty. Golf daje ramę: elegancką, spokojną, wymagającą. Fundacja daje cel. Dom Ronalda McDonalda daje konkret, którego nie da się zbyć uśmiechem na zdjęciu.

8 maja na Lisiej Polanie nie chodzi więc tylko o to, kto zagra najlepiej. Chodzi o to, żeby rodziny dzieci leczonych w Centrum Zdrowia Dziecka mogły być razem wtedy, gdy najbardziej tego potrzebują. Jeśli sport potrafi pomóc zbudować taki Dom, to każdy dobrze trafiony swing ma znaczenie większe niż wynik na tablicy.

