KitchenAid Artisan Plus. Ikona dostała LED

Są sprzęty, które kupuje się dlatego, że mają dobre parametry. Są też takie, które przez lata stają się częścią kuchni, rytuału i stylu życia. KitchenAid od dawna należy do tej drugiej kategorii, bo jego mikser planetarny nie jest urządzeniem chowanym po użyciu do szafki. On stoi na blacie jak dobry ekspres, żeliwna patelnia albo nóż, którego nie pożyczasz nikomu. Nowy KitchenAid Artisan Plus nie próbuje zerwać z tym dziedzictwem, tylko dokłada do niego funkcje, których brakowało współczesnemu gotowaniu: płynną kontrolę prędkości, ultra-wolny bieg, podświetlenie LED dzieży i komplet akcesoriów ze stali nierdzewnej. To nie jest gadżet dla człowieka, który raz w roku robi naleśniki. To sprzęt dla kogoś, kto traktuje kuchnię jak warsztat, a nie miejsce do odgrzewania jedzenia.

KitchenAid Artisan Plus

Najłatwiej zepsuć ikonę, próbując udowodnić, że trzeba ją zaprojektować od nowa. KitchenAid tego nie robi. Artisan Plus zachowuje rozpoznawalną sylwetkę miksera z uchylną głowicą, czyli dokładnie ten kształt, który od lat kojarzy się z kuchnią, pieczeniem, ciężkim ciastem i blatem, na którym naprawdę się pracuje. To ważne, bo w świecie AGD design zbyt często mylony jest z sezonową modą.

Tutaj chodzi o coś innego. KitchenAid Artisan Plus wygląda znajomo, ale dostał funkcje, które mają realnie poprawić kontrolę nad procesem. I to jest właściwy kierunek. Dobry mikser planetarny nie powinien udawać robota kuchennego z ekranem, przepisami w chmurze i aplikacją do wszystkiego. Ma mieszać, wyrabiać, ubijać i robić to z precyzją, której nie masz w rękach po całym dniu pracy.

W materiale prasowym Vivamix, oficjalny dystrybutor KitchenAid w Polsce, określa Artisan Plus jako najbardziej zaawansowany mikser z uchylną głowicą w historii marki. To mocne zdanie, ale tym razem nie wisi w powietrzu. Nowy model jako pierwszy w tej linii łączy płynną regulację prędkości, podświetlenie LED dzieży i ultra-wolny bieg ½.

Precision Speed Control. Mały detal, duża kontrola

Najważniejszą techniczną zmianą jest system Precision Speed Control. W praktyce oznacza to 11-stopniową regulację prędkości oraz możliwość precyzyjnego dopasowania tempa mieszania do składników. Brzmi spokojnie, ale w kuchni takie rzeczy robią różnicę. Inaczej zachowuje się ciężkie ciasto na chleb, inaczej masa na sernik, inaczej ubite białka, a jeszcze inaczej delikatne owoce dodawane do kremu.

Najciekawszy jest ultra-wolny bieg ½. To funkcja dla ludzi, którzy wiedzą, że kuchnia nie zawsze lubi siłę. Czasem problemem nie jest to, że mikser nie ma mocy. Problemem jest to, że ma jej za dużo w złym momencie. Delikatne składniki trzeba połączyć tak, żeby nie straciły struktury. Ubite białka, lekkie kremy, owoce, masa z napowietrzeniem — tu zbyt agresywne mieszanie potrafi zniszczyć efekt w kilka sekund. Artisan Plus ma dać większą kontrolę właśnie w takich sytuacjach.

Do tego dochodzi Soft Start, czyli płynne wejście na wybraną prędkość. Każdy, kto choć raz wsypał mąkę do dzieży i zbyt pewnie przesunął dźwignię, zna ten scenariusz: biały pył na blacie, na mikserze, na koszulce i prawdopodobnie na psie, który akurat przechodził przez kuchnię. Soft Start ma ograniczać pylenie mąki, cukru czy kakao, stopniowo zwiększając prędkość od momentu uruchomienia.

LED w dzieży to nie bajer dla Instagrama

Podświetlenie LED dzieży brzmi jak funkcja, którą łatwo wyśmiać. Do momentu, w którym pracujesz wieczorem, w kuchni masz nastrojowe światło, a masa na ciasto wygląda inaczej z każdej strony. Artisan Plus jako pierwszy mikser KitchenAid otrzymał zintegrowane podświetlenie wnętrza dzieży. Światło włącza się automatycznie po opuszczeniu głowicy lub uruchomieniu miksera, ale można je aktywować także ręcznie, bez włączania urządzenia.

To funkcja praktyczna, nie dekoracyjna. Konsystencję masy często ocenia się wzrokiem. Widzisz, czy masło połączyło się z cukrem. Widzisz, czy na dnie nie została sucha mąka. Widzisz, czy krem zaczyna mieć właściwą strukturę. Dobre oświetlenie skraca drogę między „chyba już” a „dokładnie teraz”.

I właśnie takie rozwiązania mają sens w sprzęcie premium. Nie chodzi o to, żeby mikser wyglądał nowocześniej. Chodzi o to, żeby użytkownik mniej zgadywał.

Stal nierdzewna, dzieża 4,8 l i akcesoria w komplecie

W standardowym wyposażeniu Artisan Plus znajdują się akcesoria ze stali nierdzewnej przystosowane do mycia w zmywarce: dzieża, hak do ciasta, rózga, mieszadło płaskie oraz mieszadło z podwójnym zgarniaczem Double Flex Edge Beater. To ostatnie ma silikonowe krawędzie, które zbierają składniki ze ścianek i dna dzieży.

To ważny element, bo nawet najlepszy ruch planetarny ma swoje ograniczenia, jeśli masa przykleja się do boków. Double Flex Edge Beater zmniejsza potrzebę zatrzymywania miksera i ręcznego zgarniania składników szpatułką. Nie eliminuje całkowicie pracy użytkownika, ale ogranicza irytujące przerwy w procesie.

Oficjalna karta produktu Vivamix podaje dzieżę 4,8 l, metalowy korpus, wymiary 36 × 24 × 37 cm oraz wagę netto 11,1 kg. To nie jest mały sprzęt, ale w przypadku miksera planetarnego masa działa na korzyść użytkownika. Ciężki korpus oznacza stabilność podczas wyrabiania gęstego ciasta, a nie taniec urządzenia po blacie.

W parametrach produktu podano moc 325 W, napięcie 220–240 V, przewód o długości 100 cm i kraj pochodzenia USA. To dane, które warto znać, ale przy KitchenAid sama liczba watów nie mówi wszystkiego. Marka od lat stawia na napęd bezpośredni, czyli przekazywanie mocy z silnika na narzędzia bez zbędnych strat. W praktyce liczy się nie tylko moc na papierze, ale moment, stabilność i kultura pracy.

11 kolorów i kuchnia, która nie wygląda jak laboratorium

KitchenAid zawsze rozumiał jedną rzecz: sprzęt kuchenny może być narzędziem i elementem wnętrza jednocześnie. Artisan Plus debiutuje w palecie 11 kolorów, w tym czterech nowych odcieniach zarezerwowanych dla tego modelu: Suszony Pomidor, Dzika Borówka, Żelazny i Owsiany. Do tego dochodzą wykończenia Crinkle, satynowe metaliczne oraz klasyczne satynowe.

Dla jednych kolor będzie detalem. Dla innych powodem wyboru. I nie ma w tym nic złego. Mikser za 3999 zł nie będzie sprzętem, który po każdym użyciu ląduje w dolnej szafce. On ma stać na blacie. Jeśli już zajmuje miejsce, powinien wyglądać tak, żeby kuchnia zyskiwała, a nie wyglądała jak zaplecze lokalu.

W tym miejscu KitchenAid nadal ma przewagę nad wieloma konkurentami. Jego miksery nie próbują być anonimowe. Mają charakter. Można to lubić albo nie, ale trudno pomylić je z czymkolwiek innym.

Kompatybilność z przystawkami. Tu zaczyna się system

Artisan Plus zachowuje pełną kompatybilność z przystawkami KitchenAid dostępnymi na rynku. To jedna z najważniejszych informacji dla dotychczasowych użytkowników i dla tych, którzy myślą o zakupie na lata. Mikser może być bazą dla szerszego systemu: wałkowarki do makaronu, maszynki do mięsa, tarki, sorbetiery czy dodatkowej dzieży.

To zmienia sposób myślenia o cenie. 3999 zł to dużo za mikser, jeśli patrzysz na niego jak na jedno urządzenie do ciasta. Ale jeżeli traktujesz go jako bazę kuchennego systemu, który można rozbudowywać przez lata, kalkulacja robi się mniej oczywista. Zwłaszcza że sprzęty KitchenAid często nie są zakupem na sezon. To produkty, które realnie potrafią przeżyć kilka remontów kuchni.

Nie znaczy to, że każdy powinien go kupić. Jeśli gotujesz sporadycznie, pieczesz raz na kwartał i nie masz miejsca na blacie, Artisan Plus będzie drogim symbolem ambicji, których nie używasz. Jeśli jednak regularnie robisz chleb, pizzę, ciasta, kremy, makaron, farsze albo domowe wypieki dla rodziny, zaczyna mieć sens.

Cena KitchenAid Artisan Plus

KitchenAid Artisan Plus 5KSM50PKVE kosztuje w oficjalnym sklepie Vivamix 3999 zł. Sklep podaje również możliwość zakupu w 10 ratach po 399,90 zł, 5 lat gwarancji oraz wysyłkę z polskiego magazynu przy zamówieniu w określonym czasie.

To cena premium i nie ma sensu jej pudrować. Na rynku znajdziesz tańsze roboty planetarne, często z większą liczbą deklarowanych funkcji, wyższą mocą w specyfikacji i bardziej agresywnym wyposażeniem. KitchenAid nie gra jednak wyłącznie tabelką. Gra metalową konstrukcją, rozpoznawalnym designem, trwałością, kompatybilnością z przystawkami i tym specyficznym poczuciem, że kupujesz narzędzie, nie sezonowy sprzęt AGD.

Najważniejsze pytanie brzmi więc nie „czy to drogo?”, tylko „czy będziesz z tego korzystać?”. Jeżeli mikser ma stać jako ozdoba, 3999 zł to absurd. Jeżeli ma pracować kilka razy w tygodniu, wyrabiać ciasto, robić kremy, pomagać przy makaronie i być centrum kuchennego warsztatu, cena zaczyna się bronić.

KitchenAid Artisan Plus dla kogo?

To sprzęt dla człowieka, który lubi mieć kontrolę nad procesem. Dla kogoś, kto rozumie różnicę między wymieszaniem składników a zbudowaniem dobrej struktury ciasta. Dla faceta, który w weekend robi pizzę na poważnie, a nie tylko rozmraża gotowy spód. Dla kogoś, kto traktuje kuchnię jak strefę relaksu, ambicji i rzemiosła.

Artisan Plus nie jest najbardziej „smart” urządzeniem kuchennym i bardzo dobrze. Nie musi mówić, ile kalorii ma ciasto. Nie musi łączyć się z aplikacją, żeby udawać inteligencję. Jego siła polega na mechanice, precyzji, świetle tam, gdzie go potrzebujesz, i tempie, które możesz dobrać do składników.

To ewolucja, która nie niszczy legendy. KitchenAid zostawił kształt, masę i charakter, a poprawił te elementy, które mają znaczenie przy realnej pracy. Płynna kontrola prędkości, ultra-wolny bieg, Soft Start, LED w dzieży i stalowe akcesoria nie brzmią jak rewolucja dla kogoś, kto nie gotuje. Ale dla osoby, która regularnie stoi przy blacie, to są dokładnie te rzeczy, które oddzielają dobry sprzęt od sprzętu, który po prostu wygląda dobrze.

KitchenAid Artisan Plus nie sprawi, że nagle zostaniesz cukiernikiem. Ale jeśli już masz w sobie kuchenną ambicję, da ci narzędzie, które nie będzie przeszkadzać. A w dobrym sprzęcie premium właśnie o to chodzi.

