MOVA LR10 Prime to kuweta, która sama się czyści. Zobacz!

Jeśli Twoja codzienna walka z kuwetą przypomina pracę przy betoniarce – MOVA właśnie mówi temu “dość”. 1 grudnia marka ogłosiła premierę swojej najnowszej inteligentnej kuwety MeowgicPod LR10 Prime. A że grudzień to miesiąc dobroci (dla ludzi i futrzaków), to razem z premierą ruszają też świąteczne promocje – i to takie, że ceny potrafią spaść nawet o… 66%.

Kuweta dla kota – MOVA MeowgicPod LR10 Prime.

Wisienka (a raczej chrupiący przysmak) na torcie? Start kampanii charytatywnej „Futrzasta Gwiazdka”, w ramach której każda świąteczna sprzedaż pomaga kotom i psom w schroniskach.

MeowgicPod LR10 Prime – koniec z „kuwetowymi betoniarkami”

Nowość MOVA to urządzenie, które ma sprawić, że właściciele kotów… zapomną, czym jest sprzątanie kuwety. Zamiast ciasnych, zamkniętych bębnów, MOVA stawia na półotwartą konstrukcję MeowBionic™ o pojemności 110 litrów. Kot ma więcej przestrzeni, mniej stresu, a właściciel… więcej wolnego czasu.Najważniejsze fakty w pigułce:

11-litrowy pojemnik na odpady – jeden kot = nawet 15 dni spokoju.• System One-Pull Disposal – wymieniasz worek jednym ruchem, bez kontaktu z zawartością (uff).

Cena premierowa? O 35% niższa od wyjściowej 2 149 zł.

Do tego cały arsenał czujników: radary, waga, podczerwień. Jeśli futrzak wpadnie na wizytę w trakcie pracy, bęben natychmiast staje. A aplikacja mobilna zapisuje wagę, czas wizyt i ich częstotliwość – czyli taki mały weterynarz w telefonie.

Kuweta dla kota – MOVA MeowgicPod LR10 Prime.

Koniec z zapachami – MOVA idzie na podwójne uderzenie

Zapachy? MOVA LR10 Prime ma ich dość. System Dual-Chamber Refreshing łączy filtr z węglem aktywnym i automatyczny spray enzymatyczny. Oznacza to, że smród nie ma żadnych szans – jest neutralizowany u źródła.

Świąteczne mega-obniżki: od strzyżenia po podróże ze zwierzakiem

Od 2 do 31 grudnia MOVA robi prezent nie tylko zwierzakom, ale i portfelom właścicieli. W promocji znalazło się kilka hitów:

Zestaw pielęgnacyjny G1 Pro (7w1) – przecena o 65% (z 479 zł). Strzyżenie bez bałaganu? Tak, bo całość zasysa sierść na bieżąco.

– przecena o 65% (z 479 zł). Strzyżenie bez bałaganu? Tak, bo całość zasysa sierść na bieżąco. Plecak podróżny PB10 Pro – również 65% taniej (z 399 zł). Jest wentylacja, jest mgiełka, jest komfort.

Inteligentny podajnik karmy PF10 Pro – aż 66% taniej (z 349 zł).

Fontanny wodne WF20 Pro i WF10 Pro – odpowiednio 66% i 65% rabatu.

Krótko mówiąc: zestaw smart dla pupila w cenie jednego obiadu na mieście. Szczegóły możesz poznać odwiedzając stronę producenta: MOVA Polska.

Kuweta dla kota – MOVA MeowgicPod LR10 Prime.

Kupujesz – pomagasz. „Futrzasta Gwiazdka” rusza pełną parą

MOVA w tym roku gra nie tylko o wyniki sprzedaży, ale przede wszystkim o… lepsze życie zwierzaków, które domu nie mają. W kampanii „Futrzasta Gwiazdka” marka wspiera schroniska wysokiej jakości karmą RAW PALEO oraz urządzeniami MOVA.

Co ważne – pomoc rośnie wraz ze sprzedażą. Im więcej osób kupi produkty przez stronę producenta, tym więcej jedzenia, sprzętów i wsparcia trafi do podopiecznych fundacji i schronisk. Fajne? Bardzo. Potrzebne? Jeszcze bardziej.

Gdzie kupić?

Promocyjne produkty są dostępne w oficjalnym sklepie MOVA, w RTV Euro AGD, Media Expert, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputroniku, Al.to oraz na Allegro.

Ale uwaga: uczestnictwo w „Futrzastej Gwiazdce” liczy się tylko przy zakupach na stronie producenta.

Jeśli więc szukasz prezentu dla swojego zwierzaka (albo… dla siebie, bo mniej sprzątania to też prezent!), to grudniowa promocja MOVA wygląda jak idealny moment, by wskoczyć w świat smart-rozwiązań dla pupili.