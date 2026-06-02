JAC J7 Plus to Octavia z Temu. Solidna konkurencja Skody?

JAC J7 Plus to trochę taka Skoda Octavia z Temu. Z daleka wygląda sensownie, kosztuje niewiele, ma spore nadwozie typu liftback, praktyczny bagażnik, Apple CarPlay, Android Auto, kamery i automatyczną skrzynię. Do miasta i na drogi krajowe potrafi być zupełnie poprawnym środkiem transportu. Problem zaczyna się wtedy, gdy poprosisz go o coś więcej: dynamiczne wyprzedzanie, jazdę autostradową, podjazd pod górę z trzema osobami na pokładzie albo zwyczajnie stabilną pracę napędu. Wtedy chiński rozsądek za małe pieniądze zaczyna pachnieć kompromisem. I to dość intensywnie.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Duży liftback za małe pieniądze? Cena robi robotę

Najmocniejszy argument JAC-a J7 Plus jest prosty: cena. Oficjalna strona JAC Polska pokazuje promocyjną cenę 89 900 zł brutto za samochód z rocznika 2025. I teraz powiedzmy sobie szczerze: w czasach, gdy nowe auta potrafią kosztować absurdalne pieniądze, niecałe 90 tysięcy złotych za dużego liftbacka z automatem naprawdę robi wrażenie. J7 Plus mierzy 4780 mm długości, ma 2770 mm rozstawu osi, a bagażnik mieści 540 litrów, z możliwością powiększenia do 1650 litrów. To już nie jest mały miejski wynalazek, tylko samochód, który rozmiarami spokojnie celuje w okolice kompaktów i klasy średniej.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Właśnie dlatego porównanie do Octavii ma sens. Nie dlatego, że JAC jest tak dopracowany jak Skoda. Nie jest. Ale dlatego, że próbuje uderzyć w podobne potrzeby: ma być duży, praktyczny, rodzinny, rozsądny i możliwie tani. Tyle że Skoda jest jak sprzęt z normalnego sklepu. JAC jest jak bardzo podobny produkt z platformy zakupowej, przy którym czytasz opinie i zastanawiasz się, czy przyjdzie dokładnie to, co na zdjęciu.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Wygląd? Nawet nieźle, choć emocji zero

JAC J7 Plus wygląda całkiem przyzwoicie. Nie jest piękny, nie jest wyjątkowy, ale też nie wygląda jak samochód budżetowy zrobiony po kosztach i za karę. Ma smukłą linię liftbacka, nisko poprowadzony dach, duże nadwozie i tył, który na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z autami droższymi. To jeden z tych samochodów, które na zdjęciach potrafią wyglądać lepiej, niż sugeruje cena.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Na żywo też nie ma tragedii. Problem polega na tym, że po chwili zdajesz sobie sprawę, że to auto nie ma własnej osobowości. Jest poprawne, zwyczajne i bez emocji. Nie odwrócisz się za nim po zaparkowaniu. Nie będziesz szukał najlepszego kąta do zdjęcia. Nie pomyślisz: „ale fajnie, że to kupiłem”. Raczej: „dobra, jest duże, tanie i ma jeździć”.

I w tym sensie JAC jest bardzo uczciwy. Nie sprzedaje wielkiego stylu. Sprzedaje metry blachy, bagażnik i automat za cenę, która kiedyś może i była normalna dla nowych samochodów, ale dziś brzmi jak promocja z innej epoki. To mi akurat pasuje. Europejscy producenci w końcu się zastanowią dwa razy, publikując absurdalnie wysokie ceny za swoje auta.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Kabina: tandetnie, ale nie tragicznie

W środku widać, że nie siedzimy w Volkswagenie, Toyocie czy Skodzie. Materiały są miejscami tandetne, plastiki nie próbują udawać wysokiej klasy, a całość ma ten charakter auta, w którym księgowy był obecny przy każdym spotkaniu projektowym. Ale zaskoczenie polega na tym, że nie jest źle.

Kabina jest wykonana poprawnie. Nic nie sprawia wrażenia, że zaraz zostanie w ręce. Spasowanie jest akceptowalne, a projekt deski rozdzielczej nie obraża kierowcy tak mocno, jak można by się spodziewać. Ekran dotykowy ma 10,4 cala. Dodatkowo samochód posiada system 6 głośników oraz pojemny bagażnik jako jedne z wyróżników modelu.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Fotele? Niezbyt wygodne. Nie są dramatem, ale po dłuższej trasie zaczynasz rozumieć, że taniość często siedzi właśnie tam, gdzie ciało ma najdłuższy kontakt z samochodem. Da się przeżyć, ale nie ma tu komfortu znanego z dobrze zaprojektowanych europejskich liftbacków. To nie jest fotel, w którym po 500 kilometrach wysiadasz świeży i gotowy do życia. Raczej taki, po którym mówisz: „dobra, było okej, ale następnym razem robię przerwę wcześniej”.

Na plus trzeba zapisać wyposażenie. System kamer, Apple CarPlay, Android Auto, spory, ale nie przesadnie spory ekran, automat, praktyczne nadwozie, system kamer 360 stopni, szyberdach, tylne czujniki parkowania, 17-calowe felgi, LED-y i automatyczną klimatyzacja — za te pieniądze to naprawdę mocny zestaw.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Silnik 1.5 Turbo: 136 KM, które brzmią lepiej niż jadą

Pod maską testowanego egzemplarza pracuje benzynowe 1.5 Turbo o mocy 136 KM i 200 Nm momentu obrotowego. Auto ma przedni napęd i automatyczną skrzynię CVT. Przyspieszenie? Cóż, 12 sekund do 100 km/h, prędkość maksymalna 170 km/h i średnie zużycie WLTP 7,2 l/100 km.

I tutaj kończą się żarty. 136 KM może robiłoby wrażenie w latach 90., gdy kompakt z taką mocą wydawał się całkiem żwawy. Dziś w dużym liftbacku z automatem CVT to po prostu za mało. JAC nie przyspiesza. On zwiększa prędkość. Powoli, niechętnie i z miną człowieka, który został poproszony o wniesienie lodówki na czwarte piętro. Bez windy.

Najlepiej było to czuć na Zakopiance. Trzy osoby na pokładzie, podjazdy pod górę i nagle okazuje się, że ten samochód ma naprawdę ciężkie życie. Silnik wyje, CVT robi swoje, a efekt jest taki, że człowiek zaczyna planować manewry z wyprzedzeniem godnym strategii wojskowej. Chcesz przyspieszyć? Dobrze. Tylko daj mu chwilę. Albo dwie. A najlepiej odpuść.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

CVT, czyli skrzynia dla cierpliwych

Bezstopniowa skrzynia CVT ma jedną zaletę: w mieście potrafi być płynna. I faktycznie, przy spokojnej jeździe JAC J7 Plus nie irytuje tak bardzo. Toczenie się po mieście, dojazdy, drogi krajowe, normalne tempo — da się z tym żyć. Problem zaczyna się przy mocniejszym gazie. Wtedy obroty rosną, hałas rośnie, apetyt na paliwo rośnie, a prędkość… no cóż, ona też rośnie, ale dużo mniej entuzjastycznie.

Nie oszukujmy się, JAC J7 Plus ma przeciętne osiągi, 12 sekund do setki i bezstopniowa skrzynia, która nie jest fajnym, dwusprzęgłowym automatem, tylko rozwiązaniem bardziej nastawionym na spokojną jazdę. Tak właśnie jest. To auto nie lubi pośpiechu. Jeśli ktoś jeździ spokojnie, może machnąć ręką. Jeśli ktoś choć czasem chce dynamicznie wyprzedzić, zacznie marudzić szybko.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Spalanie: wyniki przeciętne, biorąc pod uwagę osiągi

W mieście JAC spalił około 7 l/100 km, co jest jeszcze całkiem akceptowalne. Na drodze ekspresowej przy 120 km/h wyszło około 8 l/100 km. Przy 140 km/h spalanie rosło do 9-10 l/100 km. I tu zaczyna się problem, bo to nie są kosmiczne liczby same w sobie, ale są słabe w kontekście osiągów.

Gdyby to auto miało 180-200 KM i faktycznie jechało, można byłoby powiedzieć: okej, coś za coś. Ale tutaj płacisz przy dystrybutorze jak za samochód, który coś potrafi, a dostajesz dynamikę, która czasem wymaga cierpliwości mnicha.

Najkrócej: spalanie nie zabija, ale osiągi nie bronią rachunku.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Dziwne zachowania JAC J7 Plus. Tu zapala się czerwona lampka

Najbardziej niepokojąca sytuacja wydarzyła się na autostradzie. Jazda na tempomacie, normalne tempo, a samochód nagle stracił moc, zaczął zwalniać, a pedał gazu nie reagował. Zjazd na pobocze, wyłączenie auta, ponowne uruchomienie — i wszystko wróciło do normy.

Nie zamierzam na tej podstawie wyciągać wniosku, że każdy JAC J7 Plus ma taki problem. To był jeden testowany egzemplarz i jedna sytuacja. Ale w samochodzie drogowym taka sytuacja jest poważna. Bardzo poważna. Auto, które nagle traci moc na autostradzie i ignoruje gaz, powinno natychmiast trafić na diagnostykę, bo to nie jest „urok taniego samochodu”. To jest rzecz, która może być niebezpieczna.

Do tego dochodziło szarpanie przy małych prędkościach, jakby silnik nie pracował równo na wszystkich cylindrach. Może to kwestia konkretnego egzemplarza, może elektroniki, może skrzyni, może osprzętu. Jako kierowca po takim tygodniu testów mam prawo powiedzieć: zaufania to nie buduje.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

W mieście i na krajówkach? Zaskakująco znośny

Żeby nie było tylko kopania leżącego — JAC J7 Plus ma sens w konkretnym scenariuszu. Jeśli jeździsz głównie po mieście, drogach krajowych i nie oczekujesz emocji, to ten samochód może być zaskakująco przyzwoity. Prowadzi się całkiem przyjemnie, jest duży, ma sensowny bagażnik, oferuje sporo wyposażenia i nie kosztuje fortuny.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

To zwyczajne auto do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Zero emocji, zero sportu, zero prestiżu. Ale też zero udawania, że jest czymś, czym nie jest. No, prawie zero — bo porównania do Octavii albo Superba są kuszące, ale jakościowo i napędowo JAC jeszcze gra w innej lidze. Za sprawą danych technicznych, a przypomnijmy, ten model mierzy 4,8 m długości, ma rozstaw osi 277 cm i bagażnik 540-1650 l, bywa często porównywany nawet do większych liftbacków. Rozmiarem — owszem. Dopracowaniem — spokojnie, nie rozpędzajmy się tak jak JAC pod górkę, czyli wcale.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Konkurencja: Octavia droższa, ale wiadomo za co

Największy problem JAC-a polega na tym, że cena rzeczywiście czyni cuda. Za niecałe 90 tys. zł trudno kupić nowe auto tej wielkości, z automatem i takim wyposażeniem. Skoda Octavia jest droższa – startuje od około 110 800 zł. Tyle że Octavia daje znacznie większe poczucie dopracowania, pewniejszy układ napędowy, lepszą ergonomię, mocniejszy wizerunek i dużo łatwiejszą odsprzedaż.

JAC wygrywa ceną. Przegrywa napędem, zaufaniem, kulturą pracy i marką. To prosta układanka. Jeśli ktoś chce kupić jak najwięcej nowego samochodu za jak najmniejsze pieniądze, J7 Plus może go zainteresować. Jeśli ktoś robi dużo tras, jeździ autostradami, często wyprzedza albo po prostu lubi mieć pewność, że auto nie będzie robić dziwnych numerów, powinien bardzo dokładnie przemyśleć zakup.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Werdykt: tani liftback, ale cudów nie ma

JAC J7 Plus to samochód, który najlepiej oceniać przez pryzmat ceny. Za mniej niż 90 tys. zł dostajemy dużego liftbacka, automat, przyzwoite wyposażenie, spory bagażnik i auto, które w mieście oraz na drogach krajowych potrafi być całkiem normalne. Nie ekscytujące. Nie świetne. Normalne. A w tej cenie normalność jest już jakimś argumentem.

Ale cudów nie ma. Silnik 1.5 Turbo o mocy 136 KM jest za słaby, skrzynia CVT nie pomaga w dynamicznej jeździe, spalanie jest przeciętne względem osiągów, fotele są takie sobie, materiały zdradzają budżet, a dziwne zachowanie z utratą mocy na autostradzie bardzo mocno psuje zaufanie.

JAC J7 Plus. Fot.: Ernest Dragan.

Czy bym kupił? Nie. Ale rozumiem, że ktoś może. Bo jeśli budżet jest sztywny, auto ma być nowe, duże, z automatem i używane głównie spokojnie, JAC J7 Plus zaczyna wyglądać jak racjonalna propozycja. Tylko trzeba wiedzieć, co się kupuje. To nie jest chińska Octavia. To raczej Octavia z Temu: większa, tańsza i kusząca na zdjęciu, ale po dłuższym kontakcie zaczynasz widzieć, gdzie producent zaoszczędził.

Najkrócej? W mieście da się lubić. Na trasie trzeba mieć cierpliwość. Na autostradzie — jeszcze więcej cierpliwości i trochę zaufania, którego po tym teście akurat mi zabrakło.