Jeździłem Kia XCeed GT-Line. Fajny, ładny ale pali jak SUV

Kia XCeed GT-Line to najnormalniejszy hatchback świata, któremu ktoś założył buty trekkingowe, przykleił kilka plastikowych osłon i powiedział: od dziś jesteś crossoverem. Nie oznacza to oczywiście, że można nim ruszyć na podbój błotnistych bezdroży. Pierwsza większa kałuża szybko przypomniałaby właścicielowi, że to nadal przednionapędowy kompakt, a nie mały Land Cruiser. Ale jako auto do miasta i na zwykłe trasy XCeed sprawdza się bardzo dobrze. Wygląda atrakcyjnie, szczególnie z tyłu, jest porządnie wykonany i nie próbuje zamieniać obsługi klimatyzacji w test inteligencji. Szkoda tylko, że apetyt na paliwo ma większy, niż sugerują rozmiary.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Kia XCeed GT-Line nadal wygląda bardzo dobrze

Muszę przyznać, że XCeed naprawdę dobrze znosi upływ czasu. Model nie jest już przecież świeżynką, a mimo to nie wygląda jak samochód, który projektowano w epoce, gdy modne były atrapy wydechów wielkości rur kanalizacyjnych i tablety w hurcie doklejane do deski rozdzielczej klejem na gorąco.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Auto ma dobre proporcje, trochę bardziej muskularne nadwozie niż zwykły Ceed i wystarczająco dużo sportowych akcentów, żeby właściciel nie czuł się jak przedstawiciel handlowy jadący na kolejne spotkanie z katalogiem paneli podłogowych. Najbardziej podobają mi się tylne światła. To właśnie z tyłu XCeed wygląda najlepiej. Lampy są charakterystyczne, zderzak ma odpowiednio masywną formę, a delikatnie opadająca linia dachu sprawia, że samochód wygląda dynamiczniej niż większość typowych miejskich crossoverów.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Nie jest to oczywiście auto, za którym ludzie będą odwracali głowy jak za czerwonym Ferrari. Nikt nie przerwie obiadu w restauracyjnym ogródku, żeby zrobić mu zdjęcie. Ale po zaparkowaniu można spojrzeć na nie przez ramię i pomyśleć: kurczę, dobrze zrobiłem kupując ten model. I to już spory komplement.

Uterenowiony hatchback, czyli samochód naszych czasów

XCeed jest odpowiedzią na potrzeby osób twierdzących, że chcą SUV-a, ale tak naprawdę nie potrzebują SUV-a. Chcą po prostu siedzieć odrobinę wyżej, łatwiej wsiadać i mieć nadwozie, które wygląda bardziej bojowo niż zwykły hatchback. To dokładnie taki samochód. Nie jest przesadnie duży, więc bez problemu mieści się na parkingach. Nie waży dwóch i pół tony. Nie potrzebuje gigantycznych felg, żeby wyglądać proporcjonalnie. Nie udaje też terenówki, chociaż plastikowe osłony próbują delikatnie zasugerować, że XCeed nie boi się szutrowej drogi prowadzącej do domku nad jeziorem.

Tylko tyle i aż tyle. W codziennym życiu taki format ma dużo sensu. Jeździsz autem, które prowadzi się bardziej jak hatchback niż SUV, ale wygląda nieco ciekawiej. Nie musisz przy tym wozić powietrza w wielkim nadwoziu ani tłumaczyć sąsiadom, dlaczego do jazdy po mieście potrzebujesz samochodu wielkości kawalerki.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

W środku nuda. I wiecie co? Nawet ją polubiłem

O ile nadwozie Kia XCeed GT-Line ma sporo charakteru, o tyle w kabinie projektanci wyraźnie odłożyli fantazję do szuflady. Jest ciemno, spokojnie i dość zachowawczo. Nie ma tutaj wielkiego efektu „wow”. Nie ma ambientu świecącego we wszystkich kolorach tęczy. Nie ma ekranu szerokiego jak telewizor w salonie. Jest za to normalnie.

I po kilku współczesnych samochodach, w których zmiana temperatury wymaga wejścia do menu, przesunięcia paska, zaakceptowania regulaminu i być może podania numeru PESEL, zaczynam taką normalność bardzo doceniać. Klimatyzacja ma fizyczne przyciski. Głośność można zmienić bez głaskania ekranu. Najważniejsze funkcje są tam, gdzie spodziewa się ich człowiek, który wcześniej prowadził samochód, a nie statek kosmiczny. Układ kokpitu jest logiczny, czytelny i po prostu wygodny. Nuda? Trochę tak. Ale to dobra nuda. Taka, która nie irytuje po tygodniu i nie wymaga studiowania instrukcji obsługi w niedzielny wieczór.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Jakość wykonania nie daje powodów do narzekania

Kia XCeed GT-Line jest wykonana naprawdę solidnie. Nie będę opowiadał, że materiały przypominają skórę norki, aluminium obrabiane przez szwajcarskich zegarmistrzów, a drewno pochodzi z zatopionego galeonu. To nadal Kia, a nie Bentley.

Ale spasowanie stoi na bardzo dobrym poziomie. Nic nie skrzypi, nic nie sprawia wrażenia przyklejonego na słowo honoru, a przyciski i pokrętła działają z przyjemnym oporem. Widać, że Koreańczycy od dawna nie są już producentem samochodów kupowanych wyłącznie dlatego, że były tańsze. Dzisiaj Kia potrafi spokojnie stanąć obok Volkswagena, Skody, Seata, o Oplu nie wspominając i nie mieć kompleksów. Czasem wręcz może się okazać, że wnętrze koreańskiego auta będzie sprawiało lepsze wrażenie niż kabina droższego europejskiego konkurenta.

XCeed nie próbuje udawać klasy premium. Jest to po prostu porządny. wóz A porządność w codziennym aucie ma większą wartość niż miękki plastik w miejscu, którego nikt normalny nigdy nie dotyka.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Miejsca wystarczy, ale cudów nie będzie

Trzeba pamiętać, że XCeed jest hatchbackiem, nawet jeśli producent ubrał go w crossoverowy kostium. Z zewnątrz wygląda na całkiem spore auto, ale po zajęciu miejsc w kabinie szybko okazuje się, że fizyki i segmentu C nie da się oszukać.

Z przodu jest wygodnie. Pozycję za kierownicą można dobrze ustawić, fotele zapewniają odpowiednie podparcie, a lekko podniesione siedzisko ułatwia wsiadanie. Nie czujesz się jak w sportowym aucie, do którego trzeba wpadać z wysokości chodnika, ale nie siedzisz też jak kierowca autobusu miejskiego.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Z tyłu nie ma królewskich warunków, lecz w kabinie cztery dorosłe osoby powinny podróżować bez większego narzekania. Piąta może oczywiście dołączyć, ale raczej pod warunkiem, że jest lubiana na tyle, żeby dostać miejsce, a jednocześnie nielubiana na tyle, żeby siedzieć na środku.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Dla pary, rodziny 2+1 albo czterech osób od czasu do czasu Kia XCeed GT-Line będzie wystarczająca. Jeśli regularnie przewozisz komplet wysokich pasażerów, zacznij rozglądać się za czymś większym.

Bagażnik daje radę

Bagażnik ma około 426 litrów, więc nie jest źle. Na zakupy wystarczy, na weekendowy wyjazd też, a nawet wakacyjna podróż może się udać, jeśli wszyscy pasażerowie zrozumieją, że sześć par butów na osobę nie jest niezbędnym wyposażeniem urlopowym. To nie jest Skoda Octavia, która potrafi połknąć bagaże, rower, psa i jeszcze kilka rzeczy znalezionych przypadkiem w garażu. XCeed nie jest też rodzinnym kombi. Ale jako crossover bazujący na hatchbacku wypada poprawnie.

Po złożeniu tylnej kanapy można przewieźć większe przedmioty, więc codzienna praktyczność stoi na sensownym poziomie. Nie jest to auto do przeprowadzki, ale z półką z marketu budowlanego powinno sobie poradzić. O ile wcześniej człowiek nie zapomni zmierzyć kartonu i nie zacznie później upychać go nogą na parkingu.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

1.5 T-GDI ma odpowiednią moc

Pod maską testowanego egzemplarza pracował czterocylindrowy silnik 1.5 T-GDI o mocy 160 KM, połączony z siedmiobiegowym automatem dwusprzęgłowym. Na papierze wszystko wygląda rozsądnie i dokładnie tak samo jest na drodze.

XCeed nie jest szybkim samochodem, ale nie jest też zawalidrogą. Do setki przyspiesza w około dziewięć sekund, więc sprawnie rusza spod świateł, bez problemu włącza się do ruchu i pozwala bezpiecznie wyprzedzać. Nie ma tu żadnych wielkich emocji. Silnik nie brzmi szczególnie ciekawie, skrzynia nie zachęca do ręcznego zmieniania przełożeń, a wersja GT-Line nie zmienia samochodu w koreańskiego hot hatcha. Mocy jest po prostu wystarczająco dużo.

To auto do codziennego użytkowania, a nie do polowania na rekordy przejazdu między rondem a stacją paliw. Można jechać dynamicznie, ale znacznie lepiej pasuje do niego spokojna, płynna jazda. Zresztą przy częstym korzystaniu z pełnej mocy i tak szybko zaprzyjaźnimy się z obsługą najbliższej stacji.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Spalanie Kia XCeed GT-Line. Mały silnik, duży apetyt

I tu dochodzimy do największego problemu. Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI i automatem potrafi wypić zdecydowanie więcej, niż można byłoby oczekiwać po kompaktowym crossoverze. W mieście trzeba liczyć od 8 do 9 l/100 km. Na drodze ekspresowej spalanie wynosi około 7–8 litrów. Na autostradzie przy 140 km/h komputer potrafi pokazać 9–10 l/100 km. Nie jest to więc oszczędna jednostka. Delikatnie mówiąc.

Dziesięć litrów na autostradzie to poziom, przy którym człowiek zaczyna się zastanawiać, czy pod maską przypadkiem nie schowano dodatkowych cylindrów. Niestety nie. Nadal mamy 1.5, nadal 160 KM, tylko paliwo znika z baku, jakby silnik miał ambicje znacznie większe niż jego pojemność. Oczywiście przy spokojniejszej jeździe można zejść niżej. Zawsze można też ustawić się za ciężarówką, wyłączyć klimatyzację i ruszać spod świateł z dynamiką lodowca. Tylko po co kupować 160-konny samochód, żeby później przez cały czas walczyć o każdy decylitr?

Najbardziej boli porównanie z hybrydami. Toyota, Honda czy Renault potrafią w mieście zużywać niemal o połowę mniej paliwa. Diesle z kolei nadal będą znacznie oszczędniejsze podczas jazdy autostradowej. Kia zostaje więc gdzieś pośrodku i nie wygrywa rachunku ani w mieście, ani na trasie.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Automat jest wygodny, ale sprawdź go dokładnie

Siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa dobrze pasuje do codziennego charakteru samochodu. Podczas normalnej jazdy zmienia przełożenia szybko i zapewnia wygodę. Nie musisz machać lewarkiem w korku, a podczas jazdy ekspresowej automat utrzymuje odpowiednie obroty.

Przy zakupie używanego egzemplarza warto jednak dokładnie sprawdzić jej zachowanie. Powolne ruszanie, parkowanie, podjazd pod wzniesienie i jazda w korku powinny odbywać się płynnie. Jeśli auto szarpie, długo zastanawia się nad ruszeniem albo zachowuje się tak, jakby kierowca pierwszy raz obsługiwał sprzęgło, trzeba temat dokładniej zbadać. Dwusprzęgłowe automaty mają swoje zalety, ale nie zawsze lubią intensywne pełzanie w korkach. Warto więc podczas jazdy próbnej nie ograniczać się do szybkiego przejazdu prostą drogą. Trzeba pojeździć tak, jak samochód będzie używany na co dzień.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Prowadzenie? Poprawne, ale bez fajerwerków

Kia XCeed GT-Line prowadzi się przyjemnie. Układ kierowniczy jest wystarczająco precyzyjny, zawieszenie dobrze radzi sobie z codziennymi nierównościami, a lekko podniesione nadwozie nie powoduje przesadnego bujania. Wciąż czuć, że to hatchback. I to zaleta. XCeed nie prowadzi się jak miękki SUV, który przy szybszym wejściu w rondo zaczyna zastanawiać się nad zmianą pasa bez udziału kierowcy.

Jest stabilnie, przewidywalnie i bezpiecznie. Nie ma emocji, ale nie ma też większych powodów do narzekania. Dokładnie tak jak w całym samochodzie. To jeden z tych modeli, który po tygodniu testu trudno wspominać z wielkim wzruszeniem, ale równie trudno wskazać element, przez który rano nie chciałoby się nim jechać do pracy. Poza spalaniem. O spalaniu pamięta się przy każdym tankowaniu.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Sto tysięcy za używanego XCeeda?

Młode egzemplarze Kia XCeed GT-Line z 2024 roku potrafią kosztować około 100 tys. zł. I tutaj zaczynają się schody, bo to już nie są pieniądze, które wydaje się bez większego zastanowienia. Z jednej strony dostajemy młode auto, dobre wyposażenie, automat, 160 KM, atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie i potencjalnie kilka lat pozostałej gwarancji. To mocne argumenty.

Z drugiej strony nadal mówimy o kompaktowym crossoverze z benzynowym silnikiem, który potrafi spalić 10 litrów. Za około 100 tys. zł można już znaleźć sporo interesujących samochodów. Większych, bardziej oszczędnych, szybszych albo po prostu bardziej emocjonujących.

Można szukać hybrydy. Można spojrzeć na większego SUV-a. Można kupić kombi z ogromnym bagażnikiem. Można też zacząć przeglądać chińskie crossovery, które za podobne pieniądze oferują kamery 360 stopni, elektrycznie regulowane fotele, dach panoramiczny i ekran wielkości blatu kuchennego.

Czy wszystkie będą lepsze? Oczywiście, że nie. Część zacznie irytować oprogramowaniem, asystentami i tłumaczeniami wyglądającymi jak efekt pracy automatycznego translatora po ciężkiej nocy. Kia daje za to spokój. Pytanie tylko, czy ten spokój jest wart 100 tys. zł.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Nowa kosztowała ponad 150 tys. zł. To też coś mówi

W 2024 roku katalogowa cena wersji GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI i automatem wynosiła około 150 tys. zł. Dzisiaj młode, ale używane egzemplarze potrafią kosztować około 100–110 tys. zł. Dla pierwszego właściciela nie brzmi to jak szczególnie wesoła historia. Kilkadziesiąt tysięcy złotych zniknęło szybciej niż paliwo podczas jazdy autostradowej. Dla kupującego używane auto sytuacja jest oczywiście lepsza. Nie płaci pełnej ceny salonowej i nadal dostaje stosunkowo świeży samochód. Ale nawet po spadku wartości trudno nazwać XCeeda oczywistą okazją.

Sto tysięcy złotych to nadal dużo. Szczególnie gdy konkretny egzemplarz ma przeciętne wyposażenie, większy przebieg albo historię, którą sprzedawca opisuje słowami „drobna szkoda parkingowa”, a zdjęcia z aukcji pokazują auto przypominające rozłożone puzzle. Trzeba szukać rozsądnie i nie zakochiwać się wyłącznie w znaczku GT-Line oraz ładnych tylnych lampach.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Co sprawdzić przed zakupem?

Przede wszystkim historię serwisową. Kia oferuje długą gwarancję, ale nie oznacza to, że każdy używany egzemplarz nadal jest nią objęty bez żadnych warunków. Trzeba sprawdzić przeglądy, terminy, przebieg i to, czy poprzedni właściciel nie uznał wymiany oleju za opcjonalną sugestię producenta.

Podczas jazdy próbnej warto zwrócić uwagę na pracę skrzyni, szczególnie przy ruszaniu i manewrowaniu. Silnik powinien pracować równo, zarówno na zimno, jak i po rozgrzaniu. Warto obejrzeć felgi, opony, lakier oraz sprawdzić samochód miernikiem. GT-Line często jeździ na większych kołach, więc spotkania z krawężnikami mogą być zapisane na felgach niczym historia codziennych wypraw poprzedniego właściciela.

Najlepiej znaleźć auto z polskiego salonu, pełną dokumentacją i jasną historią. Przy kwocie około 100 tys. zł nie ma sensu kupować zagadki.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Konkurencja nie śpi

XCeed znajduje się w dziwnym miejscu pomiędzy hatchbackami a crossoverami. Dzięki temu jego konkurencją może być prawie wszystko. Mazda CX-30 ma lepiej wyglądające wnętrze i bardziej elegancki charakter, choć również nie rozpieszcza miejscem. Toyota C-HR będzie znacznie oszczędniejsza w mieście, ale mniej praktyczna. Cupra Formentor wygląda bardziej agresywnie i daje więcej emocji, lecz rozsądne egzemplarze mogą kosztować więcej.

Można też spojrzeć na zwykłego Ceeda, Leona, Golfa albo Octavię. Będą mniej „terenowe”, ale często bardziej przestronne albo oszczędniejsze. Z drugiej strony XCeed nadal wygląda ciekawiej niż klasyczny hatchback i nie jest tak duży oraz ciężki jak typowy SUV. To jest jego największa siła. Łączy dwa światy, nie przesadzając w żadną stronę.

Największa słabość? Za około 100 tys. zł klient może już przebierać. XCeed nie jest wtedy jedynym logicznym wyborem. Jest jednym z wielu.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Dla kogo jest Kia XCeed GT-Line?

Dla kogoś, kto chce normalnego samochodu, ale nie chce wyglądać, jakby kupił najnormalniejszy samochód świata. XCeed daje trochę crossoverowego stylu, trochę sportowych dodatków i sprawdzoną, klasyczną kabinę. Sprawdzi się u pary, rodziny 2+1 albo kierowcy, który jeździ głównie sam, ale od czasu do czasu potrzebuje miejsca dla pasażerów i większego bagażnika. Będzie wygodny w mieście, stabilny na ekspresówce i wystarczający na wakacyjny wyjazd.

Nie polecałbym go osobie, dla której najważniejsze jest niskie spalanie. Nie będzie też idealny dla kogoś, kto oczekuje sportowych emocji tylko dlatego, że na klapie widnieje GT-Line. To auto dla człowieka, który chce mieć święty spokój, dobre wykonanie i normalne przyciski. Musi tylko zaakceptować, że święty spokój czasem kosztuje 9 litrów benzyny na 100 kilometrów.

Kia XCeed GT-Line z silnikiem 1.5 T-GDI.

Fajna i solidna, ale czy warta 100 tys. zł?

Kia XCeed GT-Line 1.5 T-GDI z 2024 roku jest bardzo dobrym samochodem. Ładnym, solidnym, wygodnym i logicznie zaprojektowanym. Szczególnie podoba mi się tył, a wnętrze – choć nudne – po kilku dniach zaczyna przekonywać normalnością i fizycznymi przyciskami. Cztery osoby pojadą bez większych problemów, bagażnik daje radę, automat ułatwia codzienną jazdę, a 160 KM zapewnia wystarczającą dynamikę. To wszystko się zgadza.

Problemem jest spalanie. Auto zużywa go zdecydowanie za dużo, żeby nazywać XCeeda oszczędnym autem. Szczególnie ważne to jest teraz, gdy widzimy na pylonach ile kosztuje litr diesla czy benzyny. Drugi problem to cena używanych egzemplarzy. Około 100 tys. zł nie jest kwotą absurdalną za młode, dobrze wyposażone auto z automatem. Ale nie jest też okazją, przy której rzucasz wszystko, wyciągasz pieniądze i jedziesz do sprzedawcy, zanim zrobi to ktoś inny.

Czy kupiłbym? Gdybym znalazł zadbany egzemplarz z pełną historią, niewielkim przebiegiem i atrakcyjną ceną – brałbym go pod uwagę. Przy cenie około 100–110 tys. zł zacząłbym mocno rozglądać się po rynku. Kia XCeed GT-Line jest fajna. Naprawdę. Tylko nie jest ani wyjątkowo oszczędna, ani wyjątkowo przestronna, ani wyjątkowo szybka. Jest wyjątkowo poprawna, a za 100 tys. zł człowiek czasem chciałby dostać coś więcej niż poprawność, nawet jeśli jest ładnie opakowana i ma fantastyczne tylne światła.

Sprawdź nasz test Kia EV6 GT-Line AWD.