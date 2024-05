G-Shock Octagon Tone-On-Tone. Fajny zegarek do 500 zł

Szukasz “niezniszczalnego” czasomierza? Oczywiście, jeśli ma to być fajny zegarek do 500 zł, sugeruję zainteresować się modelem G-Shock Octagon Tone-On-Tone. Szczególnie w tych nowych bardzo wyrazistych kolorach, które sprawdzą się podczas wiosennych i letnich dni.

G-Shock Octagon Tone-On-Tone.

Z czym kojarzy Ci się G-Shock? Oczywiście, z tym, że jest to bardzo wytrzymały zegarek. Mamy więc legendarną wręcz odporność na wstrząsy oraz wodoszczelność. Zegarek charakteryzuje również ośmiokątna koperta oraz wykonanie z biomasy. Do tego dodajmy te efektowne, rzucające się w oczy kolory i mamy nową kolekcję. Brzmi ciekawie? Pewnie! Wygląda interesująco? Jeszcze jak!

G-Shock Octagon Tone-On-Tone to fajny zegarek do 500 zł

Nowa odsłona kolekcji G-Shock Octagon jest… monochromatyczna. Co to znaczy? Poszczególne elementy każdego z zegarków wykonano w różnych odcieniach tego samego koloru. Mamy więc minimalistyczny design, aczkolwiek każdy element jest podkreślony, co pozytywnie wpływa na kwestie wizualne. Trzeba pamiętać nie tylko o tym, że G-Shock oznacza legendarną odporność na wstrząsy, ale również możemy liczyć na wodoszczelność do 200 metrów. Warto wspomnieć również o podświetleniu LED, które ułatwi nam odczytanie czasu również w nocy. Oczywiście, wskazówki są pokryte powłoką Neobride, co sprawia, że świecą po zmroku.

G-Shock Octagon Tone-On-Tone.

Co jeszcze wiemy o zegarkach? Przede wszystkim warto zauważyć, że oprócz tradycyjnych wskazówek, na tarczy ulokowano wyświetlacz cyfrowy. Pokazuje on godzinę w formacie 12 lub 24-godzinnym. Jest też element, który wskazuje dni tygodnia. Umieszczono go pomiędzy ósmą a dziesiątą. Element cyfrowy ma również inne funkcje, takie jak kalendarz, stoper, timer. Możemy również ustawić pięć różnych alarmów. Wymiary? 45,4 x 48,5 mm. Mechanizm? Kwarcowy, Casio 5611. Podobno bateria ma działać przez trzy lata.

Jak już wspominałem, jest to zegarek, który kosztuje niecałe 500 zł. Fakt, brzmi to dobrze. A dodam, że znalazłem w sieci oferty, które są jeszcze lepsze. Przykładem jest W.Kruk, który wycenił G-Shock Octagon Tone-On-Tone na kwotę rzędu 449 zł, niezależnie od tego czy wybierzemy żółty, niebieski czy biały. Są jeszcze dostępne kolory takie jak turkusowy i różowy. Co o nich sądzicie? Zachęcam przy okazji do sprawdzenia mojego testu G-SHOCK DW-5600.