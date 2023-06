Czy warto kupić smartwatch? Oto ich 4 wady oraz aż 6 zalet!

Zbliża się lato, a to oznacza, że będziemy spędzać więcej czasu na zewnątrz. Aktywność jest bardzo ważna dla naszego zdrowia, a dzisiejsza technologia pozwala śledzić nie tylko nasze sportowe postępy, ale również zachowanie naszego organizmu. Inteligentne zegarki są bardzo przydatne i jeśli zastanawiacie się, czy warto kupić smartwatch, to postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Oto zalety i wady tych urządzeń.

Inteligentne zegarki, czyli popularne smartwatche to urządzenia, które niosą za sobą zdecydowanie więcej niż monitorowanie aktywności fizycznej. W zależności od klasy urządzenia mogą oferować m.in. ciśnieniomierz czy pulsoksymetr. Jest to też niewielkie centrum dowodzenia, które znajduje się na naszym nadgarstku. Czy warto kupić smartwatch? Jakie są wady i zalety inteligentnych zegarków?

Czy warto kupić smartwatch – zalety

Smartwatche są bardzo przydatne. Uproszczą nam życie i w niektórych sytuacjach mogą nam je uratować. Te niewielkie urządzenia, które nosimy na naszym nadgarstku to prawdziwy zbawca i kompan podczas aktywności fizycznej. Jakie są zalety noszenia takiego urządzenia?

Zawsze w kontakcie ze światem

Z racji swojego zaawansowania technologicznego smartwatche to po prostu przedłużenie naszego smartfona. Niezależnie od tego, jaki model inteligentnego zegarka wybierzemy, zawsze będziemy mogli odpowiedzieć z niego na wiadomość tekstową. Urządzenia z wyżej półki równie dobrze mogą nam zastąpić smartfony, ponieważ posiadają wbudowane moduły LTE. Przykładem są używane w naszej redakcji modele marki Apple – Watch SE, SE 2 oraz 8.

Czy warto kupić smartwatch? Inteligentny zegarek daje nam kontakt ze światem. Jeśli ma modem LTE, nie potrzebujemy do tego nawet telefonu!

Moduł LTE w smartwatchu pozwala nam po prostu korzystać z zegarka jak z telefonu. Możemy dzwonić, odbierać powiadomienia czy pisać wiadomości, a nawet przeglądać internet! To wszystko bez posiadania przy sobie telefonu. Jest to bardzo wygodne np. podczas biegania, kiedy korzystamy ze streamingu muzyki. Wystarczy podłączyć słuchawki bezprzewodowe do zegarka i rozpocząć bieg! Docenimy to także w momencie, kiedy wychodząc z domu, nie weźmiemy ze sobą telefonu!

Personalny trener na nadgarstku

Wydaje się, że smartwatche powstały głównie dla osób, które uwielbiają aktywnie spędzać czas. Jeśli lubisz aktywność sportową albo postanowiłeś się za siebie wziąć i zastanawiasz się, czy warto kupić smartwatch, to odpowiedź jest bardzo prosta – tak. Sam posiadam takie urządzenie i motywuje mnie do treningu. Dziś nawet te najuboższe urządzenia posiadają funkcje fitness. Oczywiście te droższe modele posiadają bardziej zaawansowane opcje, jak np. wbudowany GPS, dzięki któremu możemy dokładnie prześledzić trasę biegu czy jazdy na rowerze. Zegarek co jakiś czas przypomina nam o ruchu, co dla ludzi z siedzącym trybem pracy może okazać się zbawienne.

Czy warto kupić smartwatch? Jeśli uwielbiasz sport, to tak!

Oczywiście na rynku znajdziemy urządzenia, które stworzone są z myślą o sportowcach, takie jak te firmy Garmin. Warto wspomnieć jednak, że te bardziej “casualowe” oferują funkcje sportowe, choć nie aż tak rozwinięte, jak stricte modele sportowe. Niezależnie do tego, jakie urządzenie wybierzemy, z pewnością zmotywuje nas do ruchu. Apple Watch posiada tryb rywalizacji, który pozwala rywalizować ze znajomym na spalone kalorie czy minuty treningu. Każdy bodziec jest dobry.

Zegarek może uratować Ci życie

Brzmi to trochę abstrakcyjnie, jednak smartwatche wykorzystują zaawansowane sensory, które rzeczywiście mogą uratować nam życie. Inteligentny zegarek może wykryć zaburzenia pracy serce, a sensor upadku wezwie odpowiednie służby, kiedy wykryje, że użytkownik stracił równowagę i upadł. Dla przykładu Apple Watch czy zegarki z serii Samsung Galaxy Watch, po zadzwonieniu na służby, wyśle im dane z Twoim położeniem. Jest to bardzo pomocna funkcja w przypadku osób starszych, które mają kłopoty ze zdrowiem.

Smartwatche mogą uratować nam życie, zgłosić upadek czy przesłać bliskiemu kontaktowi nasz “ślad”.

Co więcej, w najnowszej generacji Apple Watch Series 8 jest również wykrycie wypadku samochodowego – jeśli poszkodowany nie jest w stanie zareagować na alert, zegarek samoczynnie nawiązuje połączenie ze służbami alarmowymi po 20 sekundach. To jeszcze nic! Huawei Watch D potrafi monitorować nasze ciśnienie krwi! I nie jest to “gadżet”, a urządzenie medyczne potwierdzone licznymi certyfikatami.

Czy warto kupić smartwatch? Oto ich 4 wady oraz aż 6 zalet!

Jeśli więc zastanawiałeś się czy warto kupić smartwatch to kwestia monitorowania funkcji życiowych powinna rozwiać Twoje wątpliwości.

Centrum sterowania domem na nadgarstku

W dzisiejszych czasach dosłownie każde urządzenie może być smart – mowa tutaj o lodówce, pralce, czy nawet o robocie kuchennym. O ile w przypadku tych urządzeń zdalne sterowanie jest czymś zdecydowanie “ekstra”, to powstaje coraz więcej domów, które pozwalają na zdalne sterowanie piecem czy klimatyzacją. Wystarczy wtedy wejść do aplikacji odpowiedzialnej za sterowanie urządzeniami smart w naszym domu i z poziomu nadgarstka ustawić moment włączenia klimatyzacji, tak aby po dojechaniu do domu panowała w nim odpowiednia temperatura. Wygodne i proste rozwiązanie.

Co do minuty, zawsze na czas

Najważniejszą funkcją zegarka, nawet tego inteligentnego jest oczywiście podawanie godziny. Nie każdy jednak wie, że klasyczny zegarek może się czasami zepsuć, czego efektem będzie podawanie złej godziny. W przypadku smartwatcha takie coś po prostu nie występuje. Z racji połączenia z Internetem, informacja zmienia się w zależności przebywania w innej strefie czasowej – będąc na wakacjach, nie musimy ręcznie zmieniać godziny lub pamiętać o tym, kiedy zmienia się czas z letniego na zimowy. Zegarek robi to sam. Może nie jest to coś, co może przekonać do zakupu, ale taki drobiazg jest po prostu przydatny.

Czy warto kupić Smartwatch?, dzięki połączeniu z internetem, zawsze pokazuje dobrą godzinę.

Personalizacja, której w klasycznym zegarku brakuje

Decydując się na zakup klasycznego zegarka, nie można zmienić już jego wyglądu. Tarcza będzie wyglądać tak samo do momentu, aż nie zdecydujemy się na zakup innego modelu. Jeśli nie lubicie monotonności, to smartwatch będzie dla was odpowiednim urządzeniem, ponieważ możemy go personalizować w zależności od naszych preferencji. Mowa tutaj o tarczach wymienianych za pomocą kilku ruchów palcem. Na tego typu urządzenia znajdziemy dodatkowe obudowy, które mogą zmienić nieco zewnętrzny wygląd urządzenia.

Czy warto kupić Smartwatch? Na zdjęciu Huawei Watch Ultimate.

Czy warto kupić smartwach? – Wady

Wszystko ma swoje wady i zalety. Tak samo jest w przypadku inteligentnych zegarków. Dla niektórych zakup takiego urządzenia nie ma sensu ze względu na kilka czynników.

Czy warto kupić smartwatch? – Czas pracy na baterii? To duży problem

Największym kontrargumentem, który występuje, kiedy zadajemy sobie pytanie, czy warto kupić smartwatch, jest jego czas pracy na baterii. Oczywiście, na rynku znajdziemy urządzenia, które wytrzymują nawet 2 tygodnie na pojedynczym ładowaniu, jednak w przypadku większości modeli jest to góra dwa dni. Osobiście posiadam Apple Watch SE pierwszej generacji i jego czas pracy na baterii wynosi dwa dni.

Jak długo ładować smartwatch? To zależy oczywiście od tego, jaką pojemność ma bateria i z jaką mocą ładuje się urządzenie. Zazwyczaj trwa to od 1,5 do 2,5 godzin, choć najnowsze urządzenia wspierają już technologię szybkiego ładowania, co mocno skraca czas ładowania. Dlatego przed zakupem sprawdź, czy wybrany przez Ciebie smartwatch ładuje się szybciej, bo jest to o wiele wygodniejsze. Pozostaje też pytanie – jak ładować smartwatch bez ładowarki? Niekiedy zdarza się tak, że po prostu jej zapomnimy, co może okazać się problemem. Wtedy możemy do tego wykorzystać ładowarkę indukcyjną lub smartfon, który posiada zwrotne ładowanie. Trzeba jednak pamiętać, aby nasz zegarek posiadał wsparcie dla tej technologii.

Czy warto kupić Smartwatch? Urządzenia te trzeba ładować codziennie lub co drugi dzień, choć są takie co wytrzymują ponad 2 tygodnie na jednym ładowaniu.

Bateria jest tutaj największym problemem, ponieważ dla niektórych ładowanie zegarka jest po prostu przeszkodą nie do przejścia. W klasycznych zegarkach niewielka bateria może wytrzymać nawet kilka lat, a tutaj do ładowarki trzeba go w najgorszym wypadku podpinać co drugi dzień. Ba, przy intensywnym użytkowaniu – np. podczas częstego trenowania, Apple Watch 8 wytrzymuje maksymalnie 24h na jednym ładowaniu!

Czy warto kupić smartwatch? Kwestia wsparcia

Decydując się na zakup klasycznego zegarka, wiemy, że jeśli będzie on odpowiednio serwisowany może przeżyć z nami dekady. W przypadku inteligentych zegarków tak nie jest. One nie są po prostu długowieczne tak jak klasyczne odpowiedniki.

Pierwszą kwestią jest fakt, że z czasem urządzenia przestają być wspierane przez producenta. W pewnym momencie wyciąga on wtyczkę, zegarek nie dostaje aktualizacji, a z czasem nowo wydane aplikacje przestają być z nim zgodne. Potem następuje degeneracja podzespołów – bateria przestaje “trzymać” albo wyświetlacz się wypala bądź całkowicie gaśnie. Jeśli więc zastanawiacie się, czy warto kupić smartwatch, to musicie liczyć się z tym, że po kilku latach będzie on już przestarzały, co wymusi na was inwestycję w nowy model.

Nieustannie zwraca naszą uwagę i rozprasza

Pisze o tym z własnego doświadczenia. Jednym z założeń smartwatcha może być odciągnięcie nas od smartfonu, co przydaje się w momencie, kiedy złapiemy się na tym, że korzystamy z niego za często. Co prawd,a zegarki pozwalają nam na szybkie sprawdzenie powiadomień, odebranie połączenia czy odpisanie na wiadomość, jednak bez popatrzenia na ekran zegarka nie możemy zobaczyć jakiego rodzaju jest to powiadomienie.

Czy Warto kupić Smartwatch? mimo, że teoretycznie urządzenie to ma ograniczyć nasze korzystanie z telefonu, potrafi jeszcze bardziej rozproszyć.

Nie da się po prostu tego zignorować. Każda wibracja czy dźwięk wydany przez zegarek sprawia, że od razu na niego spoglądamy. Z czasem staje się to na tyle naturalne, że robimy to podczas jazdy rowerem czy samochodem, co oczywiście nie jest zbyt bezpieczne. Oczywiście większość z nich posiada specjalny tryb “nie przeszkadzać”, jednak w dalszym ciągu będziemy się zastanawiać czy ktoś do nas przypadkiem nie napisał.

Czy warto kupić smartwatch? System może płatać psikusy

Inteligentne zegarki posiadają zaawansowaną technologię, która może spotęgować u nas irytację. Mowa tutaj oczywiście o działaniu całego systemu, który w najbardziej nieoczekiwanej sytuacji może się po prostu zawiesić, przez co nawet zwykłe sprawdzenie godziny będzie niemożliwe. W przypadku klasycznych zegarków nie ma o czymś takim mowy – chyba, że bateria skończy swój żywot, co raczej też nie dzieje się tak nagle.

Inteligentne zegarki pracują na systemie operacyjnym, posiadają rozwiniętą łączność bezprzewodową – te elementy potrafią płatać psikusy.

Złośliwi mogą więc powiedzieć, że w tym przypadku mniej nowoczesnych rozwiązań tym lepiej. Oczywiście, jeśli mówimy o urządzeniach renomowanych producentów i tych z wyższej półki, możemy mieć większą pewność, że zawieszenie systemu nie będzie czymś regularnym, ponieważ posiadają one odpowiednie osprzętowanie i są dobrze zoptymalizowane. Problem ten pojawia się w tanich modelach, które możemy znaleźć na każdym kroku. Jest to zupełnie ten sam przypadek, co w przypadku bardzo budżetowych smartfonów – im gorsze podzespoły, tym mniej płynności i więcej zawieszania. Czy warto kupić smartwatch z niskiej półki? Przy ograniczonym budżecie zobacz, czy lepsza nie będzie dla Ciebie opaska monitorująca aktywność.

Czy warto kupić smartwatch? Huawei Watch Ultimate wygląda tak naprawdę jak klasyczny zegarek, a jednak mamy funkcje znane ze “smart-odpowiedników”.

Czy warto kupić smartwatch?

Smartwatche to urządzenia, które mają swoje wady i zalety. Z jednej strony sprawiają, że nie korzystamy tak często z naszego smartfona, ale z drugiej równie często zwracają naszą uwagę nawet mało ważnym powiadomieniem. Niemniej jednak posiadają zaawansowane funkcje, które nawet w ekstremalnych przypadkach pomogą nam uratować zdrowie, a nawet życie. Producenci stosują coraz to nowsza technologie, dzięki którym zwiększa się ich funkcjonalność. Są też bardzo fajnym dodatkiem dla osób, które uprawiają sport lub chcą zmienić swój tryb życia. Czy warto kupić smartwatch? To zależy od tego czy preferujesz klasyczne rozwiązania czy jesteś fanem nowinek technologicznych. Ja osobiście nie żałuje zakupu, więc jest to kwestia indywidualna.