Oto MK620/MK625. Nowoczesny zestaw na kablu od Logitech.

Bezprzewodowe sprzęty rządzą biurkami – to fakt. Mysz bez kabla, klawiatura na Bluetooth, słuchawki bez jacka – wszystko wygląda schludniej, zajmuje mniej miejsca, no i nie trzeba się plątać w przewody. Ale są miejsca, gdzie „bezprzewodowo” wcale nie oznacza lepiej. I właśnie z myślą o takich przestrzeniach Logitech wypuścił swój nowy zestaw Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business. Klawiatura i mysz na kablu. I wiesz co? To ma sens.

Logitech Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business.

Dlaczego przewodowe?

Choć technologia pędzi do przodu, są branże, w których kabel wciąż jest gwarancją spokoju. Bankowość, opieka zdrowotna, edukacja – tam liczy się stabilność, niezawodność i bezpieczeństwo. W szpitalu nikt nie ma czasu na „zaraz, muszę podładować myszkę”. W banku lagujące urządzenia mogą oznaczać realne straty. W szkołach – szczególnie tych, gdzie sprzęt co chwilę zmienia właściciela – przewodowe zestawy po prostu działają, bez zbędnych przerw i problemów.

Do tego dochodzą jeszcze kwestie IT. W dużych organizacjach każdy element, który zmniejsza liczbę zgłoszeń do helpdesku, jest na wagę złota. Kabel = mniej zgłoszeń typu „nie łączy mi się”, „coś nie działa”, „zgubiłem odbiornik USB”. Podpinasz, działa. Tyle.

Logitech Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business.

Koniec z nudnymi kablami

Logitech podszedł do tematu przewodowych akcesoriów w zupełnie nowy sposób. Zamiast kolejnego nudnego zestawu, który wygląda jak żywcem wyjęty z lat 2000, mamy tu sprzęt, który spokojnie mógłby robić za nowoczesny dodatek do biurka.

Klawiatura z zestawu Signature Slim Wired MK620/MK625 for Business to kompaktowy model z niskoprofilowymi klawiszami, które przypominają te z laptopów. Efekt? Pisanie jest szybkie, ciche i wygodne – nawet przy wielogodzinnej pracy. Na plus zasługuje też obecność specjalnego klawisza AI Launch Key. Brzmi marketingowo, ale w praktyce to po prostu przycisk, którym odpalasz Copilota w Windowsie albo Gemini w ChromeOS. Jeśli twoja firma używa innych rozwiązań – na przykład ChatGPT czy Perplexity – da się to podpiąć pod ten klawisz. Szybko, wygodnie, bez kombinowania.

A skoro już o wygodzie mowa – na klawiaturze znajdziesz też przyciski do obsługi spotkań online. Mikrofon, kamera, udostępnianie ekranu – wszystko jednym kliknięciem. Żadnego przekopywania się przez okna Teamsów czy Zooma.

Mysz też daje radę. Do wyboru są dwa rozmiary – standardowy M520 i większy M520 L. Obie zaprojektowano tak, żeby pasowały zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym. Kto chce – ustawi sobie szybkie przewijanie stron. Kto woli precyzję – będzie mógł przesuwać dokumenty linijka po linijce. Jest też technologia Silent Touch, która redukuje dźwięk kliknięć nawet o 90%. Niby detal, ale w biurach open space albo w bibliotekach różnica jest naprawdę odczuwalna.

Logitech Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business.

Co na to działy IT?

Nowy zestaw przewodowy to nie tylko wygoda dla użytkowników, ale też oddech ulgi dla działów IT. Podłączenie odbywa się przez USB-C – żadnych sterowników, żadnych cudów. Wybierasz system operacyjny i jedziesz. Windows, macOS, ChromeOS – działa wszędzie.

A jak firma korzysta z platformy Logitech Sync do zarządzania sprzętem, to wdrożenie i zarządzanie takim zestawem robi się jeszcze łatwiejsze. I jeszcze jedno: nie trzeba ładować, nie trzeba pilnować baterii, nie trzeba się martwić o zaginione odbiorniki. Proste rzeczy, które robią dużą różnicę w dużych organizacjach.

Logitech Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business jest trochę eko i „oferuje” trochę przyszłości

Nowoczesny sprzęt to nie tylko design i funkcje – coraz więcej firm patrzy też na kwestie ekologiczne. Logitech już od jakiegoś czasu idzie w stronę zrównoważonego rozwoju i tutaj też widać ten trend. Klawiatura jest wykonana w 66% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Do tego aluminiowa płyta z niskoemisyjnego aluminium. Nawet opakowanie pochodzi z odpowiedzialnych źródeł z certyfikatem FSC™.

Jeśli porównamy ten zestaw z poprzednią przewodową propozycją Logitecha, czyli MK120, różnice są spore – nowa klawiatura zużywa aż o 49% mniej energii, a mysz – o 50% mniej. Wiadomo, przewodowe urządzenia pobierają prąd z komputera, ale każdy procent mniejszego zużycia energii robi różnicę, szczególnie w skali całej firmy.

Ile to kosztuje Logitech Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business i kiedy będzie dostępne?

Premiera zestawu Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business została zaplanowana na 27 czerwca. Zestaw (klawiatura i mysz) będzie kosztował 419 zł. Jeśli ktoś potrzebuje tylko jednej części – nie ma problemu. Klawiaturę K620 będzie można kupić osobno za 309 zł, a myszy M520 i M520 L – po 165 zł za sztukę. Wszystko oczywiście trafi na logitech.com i do autoryzowanych partnerów.

Podsumowując – Logitech Signature Slim Wired Combo MK620/MK625 for Business. to rozwiązanie przewodowe, ale nie oldschoolowe

Logitech udowadnia, że przewodowe akcesoria biurowe nie muszą być nudne, toporne i „na przeczekanie”. Nowoczesny design, funkcje skrojone pod realne potrzeby firm i branż, do tego podejście ekologiczne – a wszystko w formie, która po prostu działa. Na kablu. I dobrze. Jeśli chcesz poczytać o szczegółach na temat tego modelu, odsyłam na stronę marki https://www.logitech.com/pl-pl/business.html. Przy okazji dowiedz się, jak Logitech Spot sprawdzi twoje samopoczucie podczas spotkania.