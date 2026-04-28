New Rock: buty, które nie znają kompromisów

New Rock to marka z historią, która nie próbuje się przypodobać. Powstała w 1978 roku w Hiszpanii i od początku budowała swoją tożsamość wokół rockowego, gotyckiego DNA. Dziś jej buty trafiają nie tylko na sceny muzyczne, ale też na ulice największych miast. Wśród bestsellerów znajdziemy ciężkie workery, sneakersy na sterydach i modele, które balansują na granicy mody i manifestu. Ale kluczowe pytanie brzmi: czy za tym stylem stoi realna jakość i wygoda? Sprawdzamy.

New Rock Tank 106

New Rock nie jest marką, która powstała na fali trendów. Jej korzenie sięgają rodzinnej manufaktury w Yecla, opartej na ponad stuletniej tradycji rzemieślniczej.

To widać w detalach:

ręczna produkcja w Hiszpanii,

naturalna skóra,

metalowe elementy konstrukcyjne,

solidne, wielowarstwowe podeszwy.

Te buty nie są lekkie. I nie próbują takie być. Ich ciężar jest częścią doświadczenia – daje poczucie stabilności i trwałości, którego nie znajdziesz w większości współczesnych modeli.

Design: bez kompromisów i bez tłumaczeń

Marka od lat gra według własnych zasad. Metalowe podeszwy, nity, łańcuchy, przeskalowane formy – to nie są dodatki. To fundament.

To design, który:

nie próbuje być uniwersalny,

nie dopasowuje się do każdego stylu,

wymaga świadomej decyzji.

I właśnie dlatego działa. Bo w świecie, gdzie większość rzeczy wygląda podobnie, te buty robią różnicę od pierwszego spojrzenia.

Bestsellery, które definiują markę

Nomada Negro – klasyka ciężkiego kalibru

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli marki. Wysokie workery, potężna platforma i metalowe akcenty, które robią robotę.

Technicznie:

skórzana cholewka,

wysoki profil,

ciężka, metalowa podeszwa,

klasyczne sznurowanie.

To buty, które budują całą stylizację – nie odwrotnie.

M-TANK106-C2 – sneakersy w wersji New Rock

Jeśli ktoś myśli, że ta marka to tylko ciężkie buty – ten model zmienia perspektywę.

Charakterystyka:

niska sylwetka,

wielowarstwowa podeszwa,

charakterystyczne śrubowania i metalowe detale,

bardziej „codzienny” charakter, ale nadal wyrazisty.

To kompromis między wygodą sneakersa a DNA marki.

M-373-S4 – jeszcze więcej charakteru

Dla tych, którzy chcą iść krok dalej.

Specyfikacja:

bardzo wysoki profil,

paski i klamry,

wytrzymała gumowa podeszwa,

pełna kontrola nad wyglądem.

To model, który nie zostawia miejsca na półśrodki.

Nowa kolekcja: więcej niż tylko klasyka

Marka nie stoi w miejscu. Obok kultowych modeli pojawiają się nowe kierunki:

animal printy (np. M-120N-C71),

botki na obcasie (M-9591-S7),

pastelowe, masywne formy,

nowoczesne sneakersy (M-268-C17).

To ważne – marka nie zamyka się w jednej estetyce. Rozszerza ją, ale nie traci DNA.

Komfort: czy to się w ogóle nosi?

To pytanie pojawia się zawsze. I słusznie.

Mimo masywnej konstrukcji:

ergonomia jest dobrze przemyślana,

materiały dopasowują się do stopy,

stabilność jest na bardzo wysokim poziomie.

To nie są buty do biegania. Ale w codziennym użytkowaniu – szczególnie miejskim – sprawdzają się lepiej, niż można się spodziewać.

Cena i dostępność

New Rock nie jest tanie – i nie próbuje takie być.

To produkt premium w swojej kategorii:

ręczna produkcja,

trwałe materiały,

charakterystyczny design.

Modele dostępne są m.in. w sklepach PRM i Answear (również online). W praktyce oznacza to, że dostępność jest szeroka, ale wybór konkretnego modelu często zależy od aktualnych kolekcji.

Dla kogo są buty New Rock?

To nie jest wybór dla każdego. I dobrze.

To marka dla faceta, który:

nie chce wyglądać jak wszyscy,

traktuje styl jako formę komunikacji,

ceni jakość i trwałość,

nie boi się mocnych decyzji.

New Rock to nie dodatek. To deklaracja.

Werdykt

New Rock robi dokładnie to, co powinien robić dobry produkt premium – nie próbuje być dla wszystkich.

Dostajesz:

unikalny design,

solidne rzemiosło,

realną trwałość,

charakter, którego nie da się podrobić.

Jeśli szukasz butów, które „po prostu pasują” – to nie jest ten adres.

Jeśli chcesz butów, które definiują Twój styl – właśnie je znalazłeś.