Polanex pokazuje koszule na lato. Dobra koszula zaczyna się od materiału

Polanex Lato 2026 to kolekcja dla mężczyzn, którzy mają dość koszul wyglądających dobrze tylko na zdjęciu produktowym. Polska marka z Gniezna pokazuje linię pod hasłem „Geografia jakości” i wraca do podstaw: tkaniny, jej pochodzenia, struktury, przewiewności, sposobu układania się na sylwetce i tego, jak zachowuje się po całym dniu noszenia. W praktyce oznacza to koszule szyte w Gnieźnie z materiałów pochodzących z europejskich tkalni premium, takich jak Thomas Mason, Albini, Albiate, Ronghi i Somelos. Polanex Lato 2026 dzieli się na część biznesową oraz letnią. Pierwsza stawia na biele, błękity, drobne kratki, paski, twille, oxfordy i gładkie bawełny. Druga idzie w len, lżejsze bawełny, dzianiny, mieszanki naturalnych włókien i swobodniejszy wakacyjny rytm.
W modzie męskiej słowo „jakość” jest nadużywane do granic. Pojawia się przy wszystkim: od taniej koszuli z sieciówki po drogie marki premium. Polanex Lato 2026 próbuje zejść z poziomu pustego hasła do konkretu. Marka mówi o pochodzeniu tkaniny, jej strukturze, ciężarze, kolorze, przewiewności i miejscu szycia.
To ma sens, bo dobra koszula nie zaczyna się od logo. Zaczyna się od materiału. Od tego, czy bawełna trzyma formę przez cały dzień, czy len oddycha w upale, czy kołnierz wygląda dobrze po kilku godzinach, czy tkanina układa się naturalnie, zamiast robić na sylwetce przypadkowe fałdy.
Polanex podkreśla, że nowa kolekcja wynika z uważnej pracy z materiałem i doświadczenia krawieckiego. W centrum pozostaje tkanina: jej dotyk, przewiewność, trwałość i sposób układania się na sylwetce. To ona wyznacza charakter koszuli, a gnieźnieńska produkcja ma przełożyć jej właściwości na dopracowaną formę.
Europejskie tkalnie i Gniezno, czyli geografia jakości
Hasło „Geografia jakości” jest tu bardzo trafne, bo pokazuje drogę produktu. Tkaniny pochodzą z europejskich tkalni specjalizujących się w materiałach koszulowych premium, między innymi Thomas Mason, Albini, Albiate, Ronghi i Somelos. Gotowe koszule powstają natomiast w Gnieźnie, w szwalni Polanexu.
To połączenie jest ważne. Z jednej strony marka korzysta z międzynarodowego zaplecza materiałowego, z drugiej zostawia wykonanie w Polsce. Dla klienta oznacza to koszulę, której charakter nie jest przypadkowy. Tkanina jest dobierana pod konkretny model, jego formalność, komfort noszenia i codzienne użytkowanie.
W części biznesowej większe znaczenie ma stabilność materiału i elegancki wygląd przez cały dzień. W letniej części kolekcji ważniejsza jest lekkość, naturalny chwyt i wyraźniejsza struktura. To właśnie takie rozróżnienie odróżnia prawdziwą pracę z koszulą od prostego wrzucenia „letniej kolekcji” do sklepu.
Koszula biznesowa nadal musi trzymać poziom
Część biznesowa Polanex Lato 2026 jest skierowana do facetów, którzy potrzebują koszul do pracy, spotkań i sytuacji wymagających klasycznego kodu ubioru. Dominują biele, błękity, drobne kratki i paski. W tkaninach pojawiają się twille, oxfordy i gładkie bawełny.
To nie jest rewolucja kolorystyczna i dobrze. Koszula biznesowa nie musi krzyczeć. Musi dobrze leżeć, wyglądać świeżo przez cały dzień i pasować do marynarki, garnituru albo eleganckich spodni. W biurze liczy się powtarzalność: rano zakładasz koszulę i nie chcesz po trzech godzinach wyglądać, jakbyś przeszedł przez całe lotnisko z walizką w ręku.
Polanex nie zmienia konstrukcji względem standardu wypracowanego w poprzednich kolekcjach. Proporcje, kołnierze, mankiety i sposób wykończenia pozostają spójne. Różnice między modelami wynikają przede wszystkim z tkanin i detali dopasowanych do ich charakteru.
Letnia koszula ma oddychać, ale nie wyglądać przypadkowo
Druga część kolekcji ma swobodniejszy rytm. Polanex Lato 2026 wykorzystuje tu len, lżejsze bawełny, dzianiny i mieszanki naturalnych włókien. Pojawiają się jaśniejsze kolory, kołnierze button-down oraz wzory związane z podróżą i sezonem wakacyjnym.
To jest dokładnie ten obszar, w którym wielu facetów się gubi. Letnia koszula nie powinna wyglądać jak biurowa koszula z podwiniętym rękawem i życzeniem powodzenia. Musi mieć inną strukturę, większą lekkość i bardziej naturalny charakter. Ale jednocześnie nie może wyglądać jak przypadkowa plażowa narzutka, jeśli ma działać w mieście, restauracji, podróży czy podczas luźniejszego spotkania.
Linie Niebo, Ziemia i Słońce porządkują letnią część kolekcji według nastroju, kolorystyki i charakteru tkanin. To prosty sposób na pokazanie, że lato w koszuli może mieć różne wersje: jaśniejszą, bardziej naturalną, bardziej wakacyjną albo bardziej stonowaną.
Detale, które robią różnicę
W kolekcji pojawiają się kołnierze półwłoskie i button-down, kryte listwy, kontrastowe wykończenia oraz mankiety dobrane do przeznaczenia koszuli. To nie są elementy, które zawsze widać na pierwszy rzut oka, ale właśnie one decydują, czy koszula ma sens w konkretnym użyciu.
Kołnierz półwłoski lepiej odnajdzie się w bardziej eleganckich zestawach. Button-down pasuje do swobodniejszego stylu i letnich tkanin. Kryta listwa podbija formalność. Kontrastowe wykończenia mogą dodać charakteru, ale bez przesady. Mankiet też nie powinien być przypadkowy, bo inaczej działa koszula pod marynarkę, a inaczej ta noszona solo.
Polanex zwraca uwagę na strukturę tkaniny, jej ciężar, kolor i jakość szycia. I to jest bardzo dobra narracja, bo męska koszula starzeje się najczęściej nie przez jeden wielki błąd, tylko przez sumę małych kompromisów.
Ponad 80 lat doświadczenia w Gnieźnie
Polanex to marka z ponad 80-letnią historią, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości koszul. Od 1945 roku szyje w Gnieźnie i buduje swoją pozycję w segmencie premium na jakości, detalach oraz ponadczasowej estetyce.
W informacji prasowej marka przypomina też, że przez lata szyła dla największych światowych domów mody i dla mężczyzn, którzy mają dość masowej bylejakości oraz obietnic bez pokrycia. To mocne zdanie, ale dobrze pokazuje, gdzie Polanex chce się ustawić: bliżej rzemiosła i świadomego wyboru niż sezonowej mody bez historii.
Prezes Polanexu, Krzysztof Osowski, mówi, że w tej kolekcji marka opowiada o jakości przez konkrety: pochodzenie tkaniny, jej strukturę i miejsce szycia. Według niego „Geografia jakości” łączy europejskie tkalnie z ponad 80-letnim doświadczeniem produkcyjnym w Gnieźnie.
Dla kogo jest Polanex?
Polanex Lato 2026 jest dla mężczyzn, którzy chcą mieć w szafie koszule z konkretnym przeznaczeniem. Nie jedną przypadkową koszulę „do wszystkiego”, tylko osobno modele do pracy, do marynarki, na cieplejsze dni, do podróży i na luźniejsze okazje.
Biznesowa część kolekcji będzie dla tych, którzy potrzebują klasyki bez kombinowania: biel, błękit, paski, kratki i tkaniny trzymające formę. Letnia część jest dla mężczyzn, którzy chcą wyglądać dobrze, ale nie chcą się ugotować w zbyt ciężkiej bawełnie.
Najważniejsze jest jednak to, że Polanex Lato 2026 nie próbuje sprzedawać letniego luzu jako rezygnacji z jakości. To nadal koszule szyte z dbałością o konstrukcję, tylko z materiałami dobranymi do sezonu.
Polanex Lato 2026 to kolekcja dla tych, którzy patrzą na metkę inaczej
Największy sens tej kolekcji polega na tym, że Polanex przesuwa uwagę z gotowego obrazka na proces. Nie pyta tylko: „czy koszula wygląda dobrze?”. Pyta też: z jakiej tkaniny powstała, skąd ona pochodzi, jak została uszyta, jak zachowa się po kilku godzinach i czy jej charakter pasuje do sytuacji.
To jest podejście, którego w męskiej modzie brakuje. Bo koszula może wyglądać podobnie na wieszaku, ale różnić się wszystkim w noszeniu. Jedna oddycha, druga grzeje. Jedna trzyma kołnierz, druga zapada się po godzinie. Jedna układa się naturalnie, druga walczy z sylwetką.
Polanex Lato 2026 ma przypomnieć, że w dobrej koszuli najważniejsze często jest to, czego nie widać od razu: tkanina, konstrukcja, doświadczenie szwalni i konsekwencja w detalach.
