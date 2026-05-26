Logitech Signature Comfort Plus chce odciążyć dłonie. Ta mysz ma coś, czego wcześniej nie było

Logitech Signature Comfort Plus to nowa linia sprzętu dla ludzi, którzy przy biurku spędzają nie „chwilę po pracy”, tylko większość dnia. Praca, spotkania online, przełączanie się między laptopem służbowym, prywatnym komputerem i tabletem, szybkie wiadomości, dokumenty, prezentacje, a potem jeszcze prywatne sprawy — dłonie i nadgarstki czują to szybciej niż kalendarz. Dlatego Logitech wprowadza mysz Signature Comfort Plus M850L z poduszką podpierającą dłoń oraz zestaw klawiatury i myszy Signature Comfort Plus MK880. To sprzęt, który nie próbuje udawać gamingowego potwora ani designerskiej zabawki. Ma być cichy, wygodny, wielourządzeniowy i gotowy na długą codzienność przy biurku. Najciekawszy detal? M850L to pierwsza mysz Logitech z poduszką pod dłoń.

Logitech Signature Comfort Plus celuje w ludzi, którzy naprawdę siedzą przy biurku

Największy problem z akcesoriami biurowymi polega na tym, że często wybiera się je po cenie, wyglądzie albo przyzwyczajeniu. Dopiero po kilku godzinach pracy wychodzi, czy mysz dobrze leży w dłoni, czy klawiatura nie męczy nadgarstków, czy kliknięcia nie doprowadzają współpracowników do szału i czy przełączanie między urządzeniami nie jest codzienną irytacją.

Logitech Signature Comfort Plus powstał właśnie na takie scenariusze. To linia dla osób, które cały dzień lawirują między zadaniami, ekranami i urządzeniami. Art O’Gnimh z Logitech mówi wprost, że te urządzenia „nie wymagają uwagi — one ją przywracają”, bo mają usuwać drobne rozpraszacze i zwiększać komfort pracy.

To bardzo trafne, bo dobre akcesoria biurowe powinny być trochę niewidzialne. Nie mają walczyć o uwagę. Mają sprawić, że po kilku godzinach nadal pracujesz płynnie, bez szukania kabli, bez głośnego klikania i bez poczucia, że nadgarstek prosi o przerwę.

M850L. Pierwsza mysz Logitech z poduszką pod dłoń

Najbardziej charakterystycznym modelem jest Logitech Signature Comfort Plus M850L. To pierwsza mysz Logitech wyposażona w poduszkę podpierającą dłoń. Do tego ma wyprofilowany kształt dla prawej ręki i gumowe uchwyty boczne, które mają pomagać w utrzymaniu wygodnej pozycji podczas wielu godzin pracy.

Taki detal może brzmieć mało spektakularnie, ale w pracy biurowej ergonomia często wygrywa z fajerwerkami. Jeśli mysz jest używana przez osiem godzin dziennie, najważniejsze nie jest to, czy świeci, tylko czy nie męczy dłoni i czy pozwala naturalnie przechodzić między dokumentami, arkuszami, komunikatorami i spotkaniami.

M850L ma też ciche kliknięcia i ciche scrollowanie. To ważne w open space’ach, domowych biurach i pracy hybrydowej. Głośne akcesoria potrafią irytować bardziej, niż człowiek chce przyznać. Logitech Signature Comfort Plus ma ograniczać właśnie takie mikroproblemy.

SmartWheel i przyciski pod własny styl pracy

W myszy pojawia się precyzyjna i szybka rolka SmartWheel. To rozwiązanie dla tych, którzy raz przewijają długi dokument, a za chwilę potrzebują dokładniejszej kontroli w arkuszu albo przeglądarce. Dobra rolka w myszy biurowej jest jak dobre zawieszenie w aucie: nie myślisz o niej, dopóki nie trafisz na słabą.

M850L obsługuje aplikację Logi Options+, która pozwala konfigurować przyciski i przypisywać skróty. Można też korzystać z Actions Ring, czyli pierścienia akcji z szybkim dostępem do wybranych funkcji. Logitech podaje również możliwość przypisywania funkcji dla Zoom Workplace i Microsoft Teams.

To szczególnie przydatne dla osób, które cały dzień pracują na powtarzalnych czynnościach: wyciszanie mikrofonu, szybkie przełączanie aplikacji, zrzuty ekranu, kopiowanie danych, otwieranie narzędzi czy automatyzacje. Logitech Signature Comfort Plus nie rozwiąże chaosu w pracy, ale może zabrać kilka codziennych kliknięć z drogi.

MK880. Klawiatura i mysz jako spokojniejszy zestaw do pracy

Drugi produkt to Logitech Signature Comfort Plus MK880, czyli zestaw klawiatury i myszy. Klawiatura ma głęboko wyprofilowane, miękkie klawisze, dwuwarstwową piankową podpórkę pod nadgarstki i zakrzywione kąty pisania. Do tego dochodzi regulacja kąta nachylenia w trzech ustawieniach: 0°, 4° i 8°.

To zestaw dla ludzi, którzy nie chcą składać stanowiska z przypadkowej klawiatury i myszy. MK880 ma działać jako komplet: cicha klawiatura, cicha mysz, wygodniejsza pozycja dłoni i personalizacja pod codzienne zadania.

Klawiatura jest odporna na zachlapanie, ma układ multi-OS dla Windows, macOS i ChromeOS oraz personalizowany klawisz AI Launch Key. Ten ostatni można przypisać do narzędzi AI, takich jak Copilot, Gemini czy ChatGPT.

Easy-Switch, czyli koniec z biurkową żonglerką

Jedną z najważniejszych funkcji całej linii jest Easy-Switch. Zarówno mysz, jak i zestaw MK880 pozwalają przełączać się między maksymalnie trzema urządzeniami. To może być komputer służbowy, prywatny laptop, tablet albo telefon.

W teorii to drobiazg. W praktyce to jedna z tych funkcji, które bardzo szybko uzależniają. Pracujesz na laptopie firmowym, odpisujesz coś na prywatnym komputerze, sprawdzasz tablet i nie musisz co chwilę przepinać odbiornika ani parować sprzętu od nowa.

Logitech Signature Comfort Plus wspiera wiele systemów operacyjnych, w tym Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux i Android. To ważne, bo współczesne biurko coraz rzadziej jest jednoplatformowe.

Wersja biznesowa dla firm i działów IT

Logitech przygotował też wersje biznesowe. M850L for Business kosztuje 279 zł, a MK880 for Business 549 zł. Wersja biznesowa korzysta z odbiornika Logi Bolt USB-C, zapewnia bezpieczną łączność bezprzewodową i zgodność z platformą Logitech Sync.

Dla użytkownika indywidualnego to może brzmieć jak korporacyjny szczegół. Dla działów IT to jednak kluczowa sprawa. Jeśli firma kupuje akcesoria dla setek osób, liczy się nie tylko wygoda, ale też stabilność połączenia, zarządzanie flotą urządzeń i możliwość monitorowania stanu sprzętu oraz oprogramowania.

Signature Comfort Plus ma więc dwie twarze. Dla pracownika — wygodniejszy zestaw do codziennego używania. Dla firmy — sprzęt łatwiejszy do wdrożenia i utrzymania w środowisku hybrydowym.

Bateria na lata, nie na tygodnie

M850L działa do 2 lat na jednej baterii AA. W zestawie MK880 klawiatura ma pracować do 3 lat, a mysz do 2 lat.

To jedna z tych funkcji, których nie docenia się w dniu zakupu, ale docenia się po roku. Ładowanie kolejnego urządzenia na biurku jest drobną, ale powtarzalną irytacją. Sprzęt na baterie o długiej żywotności po prostu znika z listy rzeczy, o których trzeba pamiętać.

Ekologia i plastik z recyklingu

Logitech podkreśla też aspekt zrównoważonego projektowania. Elementy plastikowe w produktach Signature Comfort Plus zawierają od 49% do 77% certyfikowanego plastiku z recyklingu, zależnie od koloru. Produkty są dostarczane w papierowych opakowaniach z certyfikatem FSC, a długi czas pracy baterii ma ograniczać częstotliwość ich wymiany.

To ważne, bo akcesoria komputerowe są często kupowane masowo, szczególnie w firmach. Nawet małe różnice w materiałach i opakowaniach mogą mieć znaczenie przy większych wdrożeniach.

Ceny i dostępność Logitech Signature Comfort Plus

Produkty Logitech Signature Comfort Plus będą dostępne od czerwca 2026 roku na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych partnerów handlowych. Mysz M850L kosztuje 229 zł, a zestaw MK880 469 zł. Wersje biznesowe wyceniono na 279 zł za M850L for Business i 549 zł za MK880 for Business. Produkty będą dostępne w kolorach grafitowym i białym.

To poziom cenowy, który jasno pozycjonuje sprzęt powyżej najtańszych akcesoriów biurowych, ale jeszcze daleko od segmentu premium dla entuzjastów. Logitech celuje tu w użytkowników, którzy chcą realnej poprawy wygody, ale nie potrzebują przesadzonego zestawu za kilkaset złotych więcej.

Dla kogo jest Logitech Signature Comfort Plus?

Logitech Signature Comfort Plus jest dla osób, które pracują długo, często przełączają się między urządzeniami i chcą ograniczyć biurkowy chaos. Dla pracowników hybrydowych, specjalistów biurowych, osób pracujących z dokumentami, komunikatorami, wideokonferencjami i wieloma ekranami.

Mysz M850L będzie dobra dla tych, którzy chcą poprawić komfort dłoni bez wymiany całego stanowiska. Zestaw MK880 ma więcej sensu, jeśli od razu chcesz wymienić klawiaturę i mysz na komplet zaprojektowany pod cichą, wygodną pracę.

Nie jest to sprzęt dla gracza ani dla kogoś, kto szuka ultrakompaktowej klawiatury do plecaka. To linia dla ludzi, którzy traktują biurko jak codzienne miejsce pracy i chcą, żeby było mniej męczące.

Logitech Signature Comfort Plus robi coś małego, ale ważnego

Najciekawsze w tej premierze jest to, że Logitech nie próbuje na siłę rewolucjonizować pracy przy biurku. Signature Comfort Plus nie obiecuje, że nagle znikną deadline’y, spotkania i setki wiadomości. Obiecuje coś bardziej realnego: mniej hałasu, wygodniejsze dłonie, łatwiejsze przełączanie urządzeń i kilka skrótów mniej do klikania.

To właśnie takie małe rzeczy często decydują o jakości dnia pracy. Mysz, która lepiej podpiera dłoń. Klawiatura, która nie męczy nadgarstków. Ciche kliknięcia, które nie rozpraszają. Easy-Switch, który nie zmusza do przepinania sprzętu. Bateria, o której można zapomnieć na lata.

Logitech Signature Comfort Plus wygląda więc jak sprzęt dla osób, które nie potrzebują efektu wow na pudełku. Potrzebują efektu ulgi po ośmiu godzinach przy biurku.

