HUAWEI WATCH Buds 2. Zegarek, który skrywa słuchawki

Są gadżety, które rozwiązują realny problem, i są takie, które po prostu dobrze wyglądają na renderach. HUAWEI WATCH Buds 2 próbuje wejść do tej pierwszej kategorii, bo bierze dwa sprzęty, które wielu facetów nosi codziennie, i zamyka je w jednym urządzeniu.

Na nadgarstku masz smartwatcha, a pod otwieraną tarczą — słuchawki douszne gotowe do rozmowy, muzyki albo szybkiego przełączenia się z treningu na call. Brzmi jak technologiczna sztuczka? Trochę tak, ale właśnie w tym jest siła tego sprzętu. HUAWEI WATCH Buds 2 nie chce być kolejnym zegarkiem z powiadomieniami i pomiarem tętna, tylko urządzeniem dla ludzi, którzy nie lubią nosić dodatkowego etui w kieszeni. Do tego dochodzi jaśniejszy ekran AMOLED, tytanowa koperta, ANC w słuchawkach, ponad 90 trybów sportowych i cena 2199 zł.

HUAWEI WATCH Buds 2 rozwiązuje problem kieszeni

Smartwatch i słuchawki TWS to dziś podstawowy zestaw człowieka, który dużo się przemieszcza, trenuje, pracuje z telefonu i nie chce co chwilę szukać akcesoriów po torbie. Problem w tym, że klasyczne słuchawki zawsze wymagają etui. Etui trzeba naładować, zabrać, znaleźć, wyjąć z kieszeni, nie zgubić i nie zostawić w aucie. HUAWEI WATCH Buds 2 robi z tym porządek w bardzo prosty sposób: chowa słuchawki w zegarku.

To rozwiązanie ma sens szczególnie dla ludzi, którzy żyją szybko. Wychodzisz z domu, masz zegarek na ręku, a słuchawki są zawsze z tobą. Telefon dzwoni? Podnosisz tarczę, wyjmujesz słuchawki i odbierasz. Chcesz odpalić muzykę na treningu albo podcast w drodze? Nie szukasz etui. HUAWEI WATCH Buds 2 zamienia smartwatcha w małe centrum komunikacji i audio, które nie wymaga dodatkowego pudełka.

Sam mechanizm też jest ważny. Aby wyjąć słuchawki, wystarczy nacisnąć przycisk blokady, a tarcza podnosi się i odsłania słuchawki przyczepione do spodu magnetycznej pokrywy. Mechanizm otwierania przeszedł testy wytrzymałości, więc nie jest tylko efektownym trikiem na pokaz.

Lżejszy, smuklejszy i z ekranem 3000 nitów

HUAWEI WATCH Buds 2 ma 14,69 mm grubości i waży 54,5 g bez paska. To istotne, bo w zegarku 2 w 1 łatwo byłoby przesadzić z gabarytem. Gdyby całość była zbyt ciężka, pomysł szybko przegrałby z codziennym komfortem. Huawei podkreśla, że zegarek jest znacznie lżejszy niż typowy smartwatch i słuchawki TWS z etui, które razem ważą około 110 g.

Na froncie pracuje 1,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i maksymalnej jasności do 3000 nitów. To bardzo mocny parametr, bo smartwatch musi być czytelny w ostrym słońcu, na treningu, w aucie, na mieście i podczas szybkiego sprawdzania powiadomień. Ekran nie może wymagać zasłaniania go dłonią jak stary telefon na plaży.

Koperta powstała z tytanu klasy lotniczej i została pokryta ultratwardą nanopowłoką. Efekt? Większa odporność na zarysowania i bardziej premium charakter. HUAWEI WATCH Buds 2 nie wygląda jak plastikowy gadżet do testowania pomysłu, tylko jak urządzenie, które ma normalnie żyć na nadgarstku.

Słuchawki, które nie mają lewej i prawej strony

Jednym z najciekawszych detali jest konstrukcja słuchawek. Obie mają identyczną budowę i mogą działać zamiennie jako lewa lub prawa. Technologia wykrywania usytuowania automatycznie koryguje kanały audio, więc nie trzeba zastanawiać się, która słuchawka jest która.

To brzmi jak drobiazg, dopóki nie używasz sprzętu codziennie. W normalnych słuchawkach TWS wyjmujesz pchełki z etui i czasem odruchowo sprawdzasz oznaczenia. Tutaj HUAWEI WATCH Buds 2 ma być bardziej bezrefleksyjny. Wyjmujesz, wkładasz, działa.

Każda słuchawka waży około 4 g i ma wymiary 21,8 × 10,3 × 10,3 mm. Huawei podaje, że są o 50 proc. mniejsze od tradycyjnych słuchawek TWS. W zestawie są trzy rozmiary wkładek dousznych, co ma poprawić dopasowanie, izolację i komfort.

Gesty przy uchu, ANC i rozmowy z przewodnictwem kostnym

Słuchawki w HUAWEI WATCH Buds 2 obsługują aktywną redukcję szumów, tryb świadomości i inteligentną redukcję hałasów podczas rozmów. Maksymalna głośność przekracza 104 dB, a pasmo przenoszenia obejmuje zakres od 20 Hz do 20 kHz. Do tego dochodzi trzyetapowa korekta sygnału, która automatycznie dostosowuje dźwięk do struktury kanału słuchowego i nawyków użytkownika.

Najbardziej nietypowe jest sterowanie. Obszar dotyku rozszerzono o małżowinę uszną i miejsce przed uchem. Dwukrotne dotknięcie krawędzi ucha pozwala odebrać lub odrzucić połączenie albo zatrzymać i wznowić muzykę. Trzykrotne dotknięcie włącza lub wyłącza redukcję szumów. Gesty można personalizować w aplikacji Huawei Zdrowie, a słuchawkami da się sterować także z poziomu specjalnej tarczy zegarka.

Podczas rozmów pracuje mikrofon wykorzystujący przewodnictwo kostne oraz technologia redukcji szumów DNN. Ich zadaniem jest wyciągnięcie głosu użytkownika na pierwszy plan i ograniczenie hałasu tła. W praktyce to kluczowe, bo małe słuchawki ukryte w zegarku muszą udowodnić, że nadają się nie tylko do słuchania, ale też do normalnych rozmów.

HUAWEI WATCH Buds 2 jako zegarek sportowy

HUAWEI WATCH Buds 2 nie kończy się na słuchawkach. To nadal pełnoprawny smartwatch z ponad 90 trybami sportowymi, w tym bieganiem, spacerem na świeżym powietrzu, jazdą na rowerze i treningiem siłowym. Jest też system nagradzania za aktywność, który ma pomagać budować lepsze nawyki.

Niezależny GPS pozwala rejestrować trasy treningowe bez opierania się wyłącznie na smartfonie. Dla biegacza, rowerzysty czy osoby trenującej regularnie to ważna funkcja, bo dokładność lokalizacji i wygoda zapisu aktywności mają znaczenie większe niż kolejne ozdobne tarcze.

W tym scenariuszu konstrukcja 2 w 1 ma dodatkowy sens. HUAWEI WATCH Buds 2 może mierzyć trening, a jednocześnie dawać dostęp do muzyki i rozmów bez osobnego etui. Zakładasz zegarek, wychodzisz i masz komplet.

Sen, stres, HRV i emocje pokazane jako kwiaty

Huawei mocno rozwija też funkcje zdrowotne i regeneracyjne. HUAWEI WATCH Buds 2 śledzi kluczowe wskaźniki snu, takie jak częstotliwość oddechów, tętno, poziom SpO2 i czas trwania snu. Na tej podstawie użytkownik może otrzymywać wskazówki dotyczące lepszego wypoczynku.

Zegarek mierzy także poziom stresu i w razie potrzeby proponuje ćwiczenia oddechowe. Ciekawostką jest wizualizacja emocji w formie animowanych kwiatów. Nastrój użytkownika jest dzielony na 12 subtelnych stanów, co brzmi trochę lifestyle’owo, ale może sprawdzić się jako bardziej przyjazny sposób pokazywania danych niż suche wykresy.

Do tego dochodzi całodobowe monitorowanie zmęczenia i samopoczucia przez analizę zmienności rytmu serca, czyli HRV, oraz funkcja analizy fali tętna. Wszystkie dane trafiają do aplikacji Huawei Zdrowie.

Bateria, czyli kompromis wpisany w konstrukcję

HUAWEI WATCH Buds 2 zasila jednocześnie zegarek i słuchawki. Po pełnym ładowaniu całe urządzenie działa około 3 dni przy typowym ciągłym użytkowaniu albo do 7 dni przy wyłączonym ładowaniu słuchawek. To uczciwie pokazuje kompromis tej konstrukcji: wygoda 2 w 1 kosztuje część czasu pracy.

Same słuchawki pozwalają na 4 godziny słuchania muzyki lub 2,5 godziny rozmowy z wyłączonym ANC. Przy włączonej redukcji szumów jest to 3 godziny muzyki albo 2 godziny rozmów. To nie są rekordy rynku TWS, ale trzeba pamiętać, że mówimy o miniaturowych słuchawkach mieszczących się w zegarku.

Dla użytkownika najważniejsze będzie pytanie, czy taki czas pracy pasuje do codzienności. Jeśli słuchasz muzyki przez wiele godzin dziennie, klasyczne słuchawki TWS nadal będą lepsze. Jeśli potrzebujesz słuchawek do rozmów, treningu, podcastu w drodze i awaryjnego użycia w ciągu dnia, HUAWEI WATCH Buds 2 ma dużo sensu.

Kompatybilność z Androidem i iOS

HUAWEI WATCH Buds 2 można sparować ze smartfonami z HarmonyOS, Androidem i iOS. To ważne, bo sprzęt Huawei często jest oceniany przez pryzmat ekosystemu. Tutaj zegarek nie zamyka się wyłącznie na jeden typ telefonu.

Oczywiście zakres funkcji może zależeć od systemu i aplikacji, ale sama kompatybilność z Androidem oraz iOS poszerza grupę odbiorców. To nie jest zegarek tylko dla posiadaczy telefonów Huawei. To sprzęt dla ludzi, którzy chcą nietypowego połączenia smartwatcha i słuchawek, niezależnie od tego, jaki smartfon mają w kieszeni.

Cena HUAWEI WATCH Buds 2 i promocja

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH Buds 2 wynosi 2199 zł. W Polsce zegarek będzie dostępny w kolorze czarnym lub brązowym, z miękkim paskiem z ekoskóry. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na huawei.pl. W zestawie kupujący otrzymują miesięczny dostęp do usługi Tarcze zegarka VIP oraz 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ w aplikacji Huawei Zdrowie.

Od 20 maja do 21 czerwca 2026 roku trwa oferta premierowa. HUAWEI WATCH Buds 2 można kupić o 200 zł taniej, a do tego dostać wagę Huawei Scale 3 w prezencie. Kupujący otrzymają również wsparcie na wypadek zgubienia słuchawki, dzięki któremu w ciągu roku będą mogli dokupić jedną słuchawkę za połowę ceny. Dostępne są też darmowa dostawa i 20 rat z RRSO 0 proc.

Cena nie jest niska, ale trzeba patrzeć na kategorię. HUAWEI WATCH Buds 2 nie konkuruje wyłącznie ze smartwatchami. To smartwatch i słuchawki w jednym, więc realnie zastępuje dwa urządzenia.

Dla kogo jest HUAWEI WATCH Buds 2?

HUAWEI WATCH Buds 2 jest dla ludzi, którzy chcą mieć mniej rzeczy przy sobie. Dla tych, którzy regularnie odbierają rozmowy w ruchu, słuchają muzyki lub podcastów, trenują, podróżują i nie chcą pamiętać o osobnym etui do słuchawek. To sprzęt dla faceta, który lubi technologiczne skróty, ale tylko wtedy, gdy mają praktyczny sens.

Nie jest to najlepszy wybór dla audiofila ani dla kogoś, kto potrzebuje słuchawek na cały dzień ciągłego grania muzyki. Nie jest też najtańszym smartwatchem sportowym. Ale jeśli kluczowa jest wygoda 2 w 1, HUAWEI WATCH Buds 2 ma bardzo mocny argument: słuchawki są zawsze na nadgarstku.

Największa przewaga tego modelu leży w prostocie codziennego użycia. Jeden sprzęt na ręce, dwa zastosowania, mniej przedmiotów do ładowania i noszenia. To brzmi jak gadżet, ale może szybko stać się jednym z tych rozwiązań, do których trudno wrócić po tygodniu używania.

HUAWEI WATCH Buds 2 pokazuje, że wearables mogą być odważniejsze

Rynek smartwatchy bywa przewidywalny. Większy ekran, lepsze czujniki, nowa tarcza, dłuższa bateria, kilka funkcji zdrowotnych. HUAWEI WATCH Buds 2 idzie inną drogą. Łączy zegarek i słuchawki, czyli dwa urządzenia, które i tak często pracują razem.

Najciekawsze jest to, że ten pomysł nie brzmi już jak prototyp dla fanów dziwnych gadżetów. Smuklejsza obudowa, tytan, jasny AMOLED, ANC, gesty przy uchu, GPS, ponad 90 trybów sportowych i kompatybilność z Androidem oraz iOS sprawiają, że HUAWEI WATCH Buds 2 wygląda jak dojrzała druga generacja koncepcji.

Czy to urządzenie dla każdego? Nie. Ale dla ludzi, którzy chcą ograniczyć liczbę rzeczy w kieszeni, może być jednym z najbardziej praktycznych smartwatchy na rynku. Bo najlepsza technologia nie zawsze polega na dodaniu kolejnej funkcji. Czasem polega na tym, żeby jedną rzecz mniej trzeba było nosić ze sobą.

