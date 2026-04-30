Logitech G512 X: klawiatura, która zmienia zasady

Gaming dawno przestał być prosty. Dziś nie chodzi już tylko o refleks, ale o sprzęt, który nadąża za tym, co robisz – a czasem nawet Cię wyprzedza. Klawiatury mechaniczne doszły do momentu, w którym trudno było zrobić coś naprawdę nowego. Logitech postanowił to zmienić. G512 X nie jest kolejną iteracją znanego modelu, tylko próbą zbudowania zupełnie nowego podejścia do kontroli. Więcej precyzji, więcej personalizacji i rozwiązania, które do tej pory były zarezerwowane dla kontrolerów. Brzmi ambitnie – i właśnie dlatego warto sprawdzić, co faktycznie stoi za tym sprzętem.
Największa zmiana w G512 X polega na tym, że klawiatura przestaje działać jak klasyczne urządzenie cyfrowe. Zamiast prostego „wciśnięty – nie wciśnięty” dostajesz kontrolę znaną z analogowych kontrolerów.
Dzięki technologii TMR (Tunnel Magnetoresistance):
- możesz regulować punkt aktywacji klawisza od 0,1 mm do 4,0 mm,
- dostosowujesz moment reakcji do konkretnej gry,
- zyskujesz precyzję, która wcześniej była poza zasięgiem klawiatur.
W praktyce oznacza to, że jeden setup nie musi pasować do wszystkiego. Możesz ustawić inne parametry do FPS-ów, inne do strategii czy pracy. To jest zmiana, która ma realny wpływ na gameplay.
Dwa światy w jednej klawiaturze
Jedną z ciekawszych funkcji jest Dual Swap. Co to oznacza? Możesz korzystać jednocześnie:
- z przełączników analogowych,
- i klasycznych mechanicznych.
W jednej klawiaturze. To rozwiązanie dla ludzi, którzy nie chcą wybierać między precyzją a klasycznym „feelem”. Możesz mieć jedno i drugie – w zależności od tego, jak grasz i czego potrzebujesz.
Jedno naciśnięcie, dwie akcje
System SAPP (Second Actuation Pressure Point) to kolejny krok w stronę personalizacji, który realnie zmienia sposób korzystania z klawiatury. Pozwala:
- przypisać dwie różne akcje do jednego klawisza,
- aktywować je przy różnych poziomach nacisku.
Lekko wciskasz – masz jedną akcję. Dociskasz mocniej – druga.
To rozwiązanie, które:
- skraca czas reakcji,
- redukuje liczbę potrzebnych klawiszy,
- daje przewagę w dynamicznych sytuacjach.
I co ważne – to nie jest tylko software. Dostajesz fizyczny feedback, który pomaga kontrolować moment aktywacji.
Szybkość, która robi różnicę
W G512 X Logitech idzie też w czystą wydajność.
Kluczowe parametry:
- polling rate: 8K Hz (0,125 ms),
- Rapid Trigger – błyskawiczne resetowanie klawiszy,
- Key Priority – kontrola nad sprzecznymi wejściami (np. lewo/prawo).
To rzeczy, które dla większości użytkowników będą niewidoczne. Ale dla graczy, którzy liczą milisekundy – robią różnicę.
Kontrola w czasie rzeczywistym
Nowością są też podwójne pokrętła (Dual Dials), które możesz zaprogramować pod własne potrzeby. W praktyce:
- zmieniasz ustawienia bez wychodzenia z gry,
- masz szybki dostęp do funkcji,
- dostosowujesz sprzęt w czasie rzeczywistym.
To detal, który pokazuje, że Logitech myśli o użytkowaniu, nie tylko o specyfikacji.
Design i personalizacja
G512 X dostępna będzie w dwóch wariantach:
- 75% (kompaktowa),
- 98 klawiszy (bardziej klasyczna).
Kolory: czarny i biały.
Do tego dochodzi:
- LIGHTSYNC RGB,
- Global Light Bar – nowy pasek świetlny,
- opcjonalne podpórki pod nadgarstki z akrylu, które rozpraszają podświetlenie.
To nie jest tylko estetyka – to element całego ekosystemu Logitech G.
Cena i dostępność
Premiera: 2 maja 2026
Ceny:
- G512 X 75 – 899 zł,
- G512 X 98 – 999 zł,
- podpórki – 189–209 zł.
To poziom premium, ale patrząc na możliwości – uzasadniony.
Dla kogo jest G512 X?
Nie ma sensu udawać – to nie jest klawiatura dla każdego. Najwięcej zyskają:
- gracze FPS i e-sport,
- osoby bawiące się w customowe setupy,
- użytkownicy, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad sprzętem.
Dla casuala? To overkill. Dla kogoś, kto chce wycisnąć maksimum z gry? Bardzo mocna propozycja.
G512 X – KLAWIATURA GAMINGOWA NOWEJ GENERACJI
Logitech zrobił coś, co w tym segmencie nie zdarza się często – wprowadził realną zmianę, a nie tylko kosmetyczny update.
Dostajesz:
- analogową precyzję,
- ogromną personalizację,
- rozwiązania znane z kontrolerów,
- topową wydajność.
Efekt? Klawiatura, która nie dostosowuje Cię do siebie.
To Ty dostosowujesz ją do swojego stylu gry.
