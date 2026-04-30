Logitech G512 X: klawiatura, która zmienia zasady

Gaming dawno przestał być prosty. Dziś nie chodzi już tylko o refleks, ale o sprzęt, który nadąża za tym, co robisz – a czasem nawet Cię wyprzedza. Klawiatury mechaniczne doszły do momentu, w którym trudno było zrobić coś naprawdę nowego. Logitech postanowił to zmienić. G512 X nie jest kolejną iteracją znanego modelu, tylko próbą zbudowania zupełnie nowego podejścia do kontroli. Więcej precyzji, więcej personalizacji i rozwiązania, które do tej pory były zarezerwowane dla kontrolerów. Brzmi ambitnie – i właśnie dlatego warto sprawdzić, co faktycznie stoi za tym sprzętem.

Klawiatura dla graczy Logitech G512 X

Największa zmiana w G512 X polega na tym, że klawiatura przestaje działać jak klasyczne urządzenie cyfrowe. Zamiast prostego „wciśnięty – nie wciśnięty” dostajesz kontrolę znaną z analogowych kontrolerów.

Dzięki technologii TMR (Tunnel Magnetoresistance):

możesz regulować punkt aktywacji klawisza od 0,1 mm do 4,0 mm,

dostosowujesz moment reakcji do konkretnej gry,

zyskujesz precyzję, która wcześniej była poza zasięgiem klawiatur.

W praktyce oznacza to, że jeden setup nie musi pasować do wszystkiego. Możesz ustawić inne parametry do FPS-ów, inne do strategii czy pracy. To jest zmiana, która ma realny wpływ na gameplay.

Dwa światy w jednej klawiaturze

Jedną z ciekawszych funkcji jest Dual Swap. Co to oznacza? Możesz korzystać jednocześnie:

z przełączników analogowych,

i klasycznych mechanicznych.

W jednej klawiaturze. To rozwiązanie dla ludzi, którzy nie chcą wybierać między precyzją a klasycznym „feelem”. Możesz mieć jedno i drugie – w zależności od tego, jak grasz i czego potrzebujesz.

Jedno naciśnięcie, dwie akcje

System SAPP (Second Actuation Pressure Point) to kolejny krok w stronę personalizacji, który realnie zmienia sposób korzystania z klawiatury. Pozwala:

przypisać dwie różne akcje do jednego klawisza,

aktywować je przy różnych poziomach nacisku.

Lekko wciskasz – masz jedną akcję. Dociskasz mocniej – druga.

To rozwiązanie, które:

skraca czas reakcji,

redukuje liczbę potrzebnych klawiszy,

daje przewagę w dynamicznych sytuacjach.

I co ważne – to nie jest tylko software. Dostajesz fizyczny feedback, który pomaga kontrolować moment aktywacji.

Szybkość, która robi różnicę

W G512 X Logitech idzie też w czystą wydajność.

Kluczowe parametry:

polling rate: 8K Hz (0,125 ms) ,

, Rapid Trigger – błyskawiczne resetowanie klawiszy,

Key Priority – kontrola nad sprzecznymi wejściami (np. lewo/prawo).

To rzeczy, które dla większości użytkowników będą niewidoczne. Ale dla graczy, którzy liczą milisekundy – robią różnicę.

Kontrola w czasie rzeczywistym

Nowością są też podwójne pokrętła (Dual Dials), które możesz zaprogramować pod własne potrzeby. W praktyce:

zmieniasz ustawienia bez wychodzenia z gry,

masz szybki dostęp do funkcji,

dostosowujesz sprzęt w czasie rzeczywistym.

To detal, który pokazuje, że Logitech myśli o użytkowaniu, nie tylko o specyfikacji.

Design i personalizacja

G512 X dostępna będzie w dwóch wariantach:

75% (kompaktowa),

98 klawiszy (bardziej klasyczna).

Kolory: czarny i biały.

Do tego dochodzi:

LIGHTSYNC RGB,

Global Light Bar – nowy pasek świetlny,

opcjonalne podpórki pod nadgarstki z akrylu, które rozpraszają podświetlenie.

To nie jest tylko estetyka – to element całego ekosystemu Logitech G.

Cena i dostępność

Premiera: 2 maja 2026

Ceny:

G512 X 75 – 899 zł ,

, G512 X 98 – 999 zł ,

, podpórki – 189–209 zł.

To poziom premium, ale patrząc na możliwości – uzasadniony.

Dla kogo jest G512 X?

Nie ma sensu udawać – to nie jest klawiatura dla każdego. Najwięcej zyskają:

gracze FPS i e-sport,

osoby bawiące się w customowe setupy,

użytkownicy, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad sprzętem.

Dla casuala? To overkill. Dla kogoś, kto chce wycisnąć maksimum z gry? Bardzo mocna propozycja.

G512 X – KLAWIATURA GAMINGOWA NOWEJ GENERACJI

Logitech zrobił coś, co w tym segmencie nie zdarza się często – wprowadził realną zmianę, a nie tylko kosmetyczny update.

Dostajesz:

analogową precyzję,

ogromną personalizację,

rozwiązania znane z kontrolerów,

topową wydajność.

Efekt? Klawiatura, która nie dostosowuje Cię do siebie.

To Ty dostosowujesz ją do swojego stylu gry.

Więcej szczegół znajdziesz na stronie producenta: Logitech Polska.

