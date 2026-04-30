Philips Ovi Ultra: grill bez dymu na majówkę

Philips wprowadza na rynek urządzenie, które celuje dokładnie w sezon majówkowy. Philips Ovi Ultra seria 5000 łączy smażenie gorącym powietrzem z parą, próbując odtworzyć efekt grilla w warunkach, które nie zależą od pogody ani miejsca. Do tego dochodzi duża pojemność, podział na strefy i konkretne technologie ograniczające tłuszcz. To nie jest sprzęt dla fanów gadżetów. To rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą zjeść dobrze i nie tracić czasu na całą resztę.

Grillowanie ma świetny PR. W teorii to idealny scenariusz: spotkanie, jedzenie, luz. W praktyce często wygląda to inaczej – nierówne pieczenie, przypalenia, tłuszcz skapujący na węgiel i dym, który skutecznie psuje całą przyjemność. Do tego dochodzi logistyka: sprzęt, miejsce, pogoda, sprzątanie. I nagle okazuje się, że zamiast relaksu masz kolejne zadanie do wykonania.

Właśnie dlatego urządzenia takie jak Philips Ovi Ultra zaczynają mieć sens. Nie dlatego, że chcą zastąpić grill w 100%, ale dlatego, że eliminują jego największe problemy. Nie potrzebujesz ogrodu, nie zależysz od pogody i nie kończysz dnia z brudnym rusztem.

Jak to działa w praktyce?

Kluczowa jest kombinacja dwóch technologii: gorącego powietrza i pary. To rozwiązanie, które ma jeden cel – zachować wilgoć w środku i jednocześnie dać chrupiącą strukturę na zewnątrz. W klasycznym grillowaniu to balans, który często się nie udaje. Tu jest kontrolowany.

Technologia Steamfry:

para zatrzymuje soczystość,

gorące powietrze odpowiada za efekt „przypieczenia”.

Do tego dochodzi RapidAir Plus, które pozwala ograniczyć ilość tłuszczu nawet o 90%. W praktyce oznacza to jedno – jedzenie jest lżejsze, ale nie traci tego, co najważniejsze: tekstury i smaku. To nie jest magia. To po prostu lepsza kontrola nad procesem, który na grillu jest często przypadkowy.

Megabasket: koniec czekania na swoją porcję

Jednym z większych problemów grillowania jest tempo. Zawsze ktoś już je, a ktoś inny nadal czeka.

Philips rozwiązuje to bardzo konkretnie:

dwa kosze: 3 l i 6 l,

możliwość jednoczesnego przygotowania różnych potraw,

synchronizacja czasu gotowania.

Możesz zrobić mięso i warzywa równocześnie, a wszystko będzie gotowe w tym samym momencie. Bez rotacji, bez pilnowania, bez chaosu. A jeśli potrzebujesz więcej miejsca – po wyjęciu przegrody masz jedną przestrzeń o pojemności 9,5 l. To już realna alternatywa dla większego grilla, szczególnie przy spotkaniach w domu.

Wygoda, której grill nie daje

Różnica między grillem a takim urządzeniem zaczyna być najbardziej widoczna po jedzeniu.

Zamiast:

szorowania rusztu,

walki z tłuszczem,

zapachu dymu w ubraniach,

masz:

system SteamClean, który wykorzystuje parę do czyszczenia,

konstrukcję, która oddziela tłuszcz od jedzenia,

szybkie sprzątanie bez kombinowania.

To nie jest spektakularna funkcja. Ale to właśnie ona sprawia, że chcesz korzystać z urządzenia częściej niż raz na miesiąc.

Dla kogo Philips Ovi Ultra ma sens?

Philips Ovi Ultra nie jest dla purystów grillowania. Jeśli dla kogoś ogień, węgiel i dym są częścią rytuału – to się nie zmieni.

Ale dla reszty:

mieszkańców bloków,

osób bez ogrodu,

ludzi, którzy chcą zjeść dobrze bez całej otoczki,

każdego, kto ma dość sprzątania po grillowaniu,

to rozwiązanie zaczyna być logiczne. Szczególnie w Polsce, gdzie pogoda potrafi zepsuć każdy plan w 10 minut.

Werdykt

Philips nie próbuje sprzedać „lepszego grilla”. I dobrze.

Zamiast tego daje:

większą kontrolę nad jedzeniem,

mniej tłuszczu,

brak dymu,

realną wygodę.

Czy to zastąpi klasycznego grilla? Nie dla każdego. Czy sprawi, że będziesz gotować częściej i bez frustracji? Zdecydowanie tak. A ile to kosztuje? Ten model kupisz za około 850 zł między innymi w sieci Media Expert.