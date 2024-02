Wybór pompy ciepła. Jak analizować oferty? Ekspert doradza

Wybór pompy ciepła nie jest tak prostym zadaniem, jak mogłoby się to wydawać. Kluczową rolę odgrywa tutaj analiza oferty montażu i samego urządzenia. Na co powinniśmy zwracać uwagę podczas planowania zainstalowania takiego sprzętu w naszym domu?

W związku z nieuczciwymi praktykami niektórych firm na rynku pomp ciepła klienci często spotykają się z niedopasowanymi instalacjami, co sprawia, że wybór pompy ciepła i jej instalacja musi być naprawdę przemyślaną inwestycją. Dlatego ekspert firmy Woltair, Michał Chaberski, udziela kilku wskazówek dotyczących prawidłowej analizy ofert i zwraca uwagę na kluczowe elementy, na które warto zwrócić uwagę.

Zwróć uwagę na podstawowe, ale jakże kluczowe informacje

Podstawowe elementy, które powinny być sprecyzowane w ofercie to zakres dostawy i prac, jasna informacja na temat końcowej ceny, warunki płatności i termin realizacji. Kluczowym aspektem jest także precyzyjne zdefiniowanie materiałów i towarów używanych do instalacji, aby uniknąć zastosowania substytutów niższej jakości. Klasa energetyczna urządzenia oraz warunki finansowania zakupu to kolejne istotne aspekty, które warto uwzględnić.

Przeczytaj także: Pompa ciepła Woltair WLTR to zabezpieczenie przyszłości

Na co zwracać uwagę, gdy czeka nas wybór pompy ciepła? Ekspert Woltair wyjaśnia

Wybór pompy ciepła i zapisy w umowie, które są niepokojące

Michał Chaberski z Woltair zaznacza, że zapisy w ofercie powinny być szczegółowe, zwłaszcza jeśli chodzi o modele i specyfikacje poszczególnych komponentów instalacji. Niektóre firmy podają jedynie model pompy ciepła, jaka ma zostać zamontowana, jednak jeśli kwestia komponentów jest niejasna i niedoprecyzowana, firma w każdym momencie może je zmienić. Klient, który nie zna się na klasie komponentów i ich jakości, nie będzie tego świadom. Dlatego kluczową kwestią jest zawarcie w ofercie szczegółowych informacji dotyczących wszystkich komponentów.

Podstawowe informacje i przede wszystkim przejrzysta specyfikacja urządzenia jest kluczowa.

Kolejnym ważnym elementem w zapisie, jest specyfikacja urządzenia. Trzeba zwrócić na to szczególną uwagę, aby nie wybrać urządzenia, które nie spełni naszych wymagań. Na rynku można znaleźć kilka wersji jednego modelu pomp ciepła, np. przeznaczonych do grzania, do grzania i chłodzenia, 1- lub 3-fazowe. Ponadto, jeśli w ofercie nie ma doprecyzowanych zapisów dotyczących realizacji prac instalacyjnych, inwestor w momencie przystąpienia do montażu, może być z nich niezadowolony. Wtedy jest jednak za późno na jakiekolwiek zmiany, dlatego też przejrzystość umowy jest tak ważna.

Indywidualne podejście do każdego klienta to klucz

Woltair, jako firma działająca w formie marketplace, oferuje indywidualne podejście do każdej oferty. Szczegółowo opracowane propozycje obejmują nie tylko wybór odpowiedniego i dopasowanego do potrzeb klienta urządzenia, ale także dodatkowe usługi, takie jak budowa posadowienia, wycięcie i wyniesienie pieca, polisa ubezpieczeniowa czy system antyzamrożeniowy. Dodatkowo pompę ciepła możemy m.in. integrować z kotłem gazowym czy stałopalnym, rozbudowywać standardowy pakiet o drugi obieg grzewczy, zmieniać zasobnik na solarny (z dwoma wężownicami do pompy ciepła i solarów). To, co ważne, Woltair podaje szczegółowe informacje nie tylko na temat pompy, ale także wszystkich jej komponentów.

Pompa ciepła WLTR od Woltair to zabezpieczenie przyszłości

Dodatkowo firma posiada szeroką gamę marek pomp ciepła, w tym swój własny model – WLTR. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta i warunków budynku. Woltair wykorzystuje także kalkulator online, który pozwala klientom uzyskać wycenę w ok. 3 minuty, kiedy standardowo zajmuje to z reguły od kilku dni do kilku tygodni! Dzięki takiemu podejściu firma Woltair stawia na efektywność, oszczędność czasu i satysfakcję klienta.

Źródło: Opr. wł./info. prasowa