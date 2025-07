Letnie promocje MOVA 2025. Takie ceny?! Oni chyba oszaleli!

Lato 2025 oficjalnie wystartowało, a wraz z nim – sezon na plażowanie, podróże, błogie lenistwo… i technologiczne ułatwienia, które nie tylko ubarwią codzienność, ale też pozwolą zaoszczędzić trochę grosza. Letnie promocje MOVA 2025 to świetna okazja by kupić tanio sprzęt z kategorii smart living. Zniżki sięgają nawet 33%, a na liście przecenionych produktów znajdziesz aż jedenaście ciekawych gadżetów. Niektóre z nich to ewidentny hit na lato – i to nie tylko dla fanów technologii.

Letnie promocje MOVA 2025. Suszarka MOVA Flip 10.

Letnie promocje MOVA 2025. Suszarka do torebki i stylizacja bez hałasu

Jeśli jesteś z tych, co walczą o idealny look nawet na kempingu, to MOVA Flip 10 może być czymś, co Cię zainteresuje. To ultra lekka, składana suszarka do włosów, która waży zaledwie 300 gramów – mniej niż przeciętna puszka coli. Co więcej, składa się do rozmiarów kosmetyczki. W normalnej cenie kosztuje 699 zł, ale teraz zgarniesz ją 20% taniej. Czyli mniej więcej za 559 zł. Dla mobilnych i zabieganych – jak znalazł.

Jeśli jednak stawiasz na codzienny komfort bez zgiełku, to może lepiej sprawdzi się MOVA Shine 10 (sprawdź nasz test MOVA Shine 10). Ta suszarka pracuje cicho (poniżej 58 decybeli), więc nikogo nie obudzisz, szykując się na plażowy chillout o świcie. Do tego technologia AeroBlossom™, która – jak zapewnia producent – daje efekt stylizacji jak z salonu. Cena? Katalogowo 399 zł, obecnie z 10% rabatem, czyli za ok. 359 zł.

Letnie promocje MOVA 2025. MOVA Shine 10.

Minuta do uśmiechu

Nie samym wyglądem człowiek żyje – higiena też ma znaczenie, zwłaszcza gdy planujesz długie dni poza domem. MOVA Fresh Pro to inteligentna szczoteczka soniczna, która według producenta czyści zęby w minutę dzięki technologii 3DClean (certyfikowanej przez TÜV SÜD). Brzmi jak coś, co pokochają osoby, które rano wybiegają na pociąg, a wieczorem lecą na imprezę. Cena standardowa to 439 zł, ale teraz możesz ją zgarnąć za 346 zł (21% taniej).

Jest też wersja bardziej klasyczna – MOVA Fresh – z technologią SweepDrive i imponującymi 66 000 wibracjami sonicznych na minutę. Katalogowo kosztuje 349 zł, ale promocja obcina 20%, więc wyjdzie ok. 279 zł. I znowu – uśmiech gotowy na każde wakacyjne selfie.

Letnie promocje MOVA 2025. Szczoteczka do zębów MOVA Fresh Pro.

Smart sprzęty dla pupila? Czemu nie

Nie zapomniano też o tych, którzy na wakacje zabierają swoich futrzastych przyjaciół. MOVA G1 Pro to coś w rodzaju przenośnego spa dla zwierzaka – siedem końcówek do pielęgnacji i system IntelliCare, który automatycznie dostosowuje moc pracy do sierści. Normalna cena to 479 zł, obecnie można go kupić 17% taniej, czyli za jakieś 398 zł. Nie powiemy, że to tanio jak za „groomera w walizce”, ale brzmi praktycznie.

Jeśli lubisz podróżować z pupilem, to rzuć okiem na plecak transportowy PB 10 Pro. Ma wbudowany system mgiełki chłodzącej i wentylację, więc Twój pies lub kot nie zagotuje się w środku podczas górskich wędrówek czy miejskich spacerów. Cena? 399 zł, ale teraz z 33% rabatem – czyli ok. 267 zł. Plus za design, bo wygląda bardziej jak gadżet z filmu sci-fi niż klasyczny transporter.

A żeby zwierzak nie był głodny, MOVA proponuje automatyczny podajnik karmy PF 10 Pro – z rabatem 20%, teraz za ok. 279 zł (katalogowo 349 zł). Działa samodzielnie, więc możesz spokojnie spędzić pół dnia na plaży, bez stresu, że pies dostanie tylko smutne spojrzenie w miskę.

Letnie promocje MOVA 2025. Na zdjęciu MOVA G1 Pro.

Fit kuchnia bez wyrzeczeń

Dla tych, którzy latem wolą nie spędzać godzin przy garach, ale nie chcą też zrezygnować ze zdrowego jedzenia, MOVA ma coś w stylu mini piekarnika przyszłości. Model FD10 Pro to beztłuszczowa frytkownica z technologią Dual HeatSync. Oznacza to, że dania robią się szybko, chrupiąco i bez kropli oleju. Koszt? Zamiast 439 zł – teraz 18% taniej, czyli ok. 360 zł. W sam raz na chrupiące warzywa, tofu czy frytki bez grama wyrzutów sumienia.

Letnie promocje MOVA 2025. Na zdjęciu MOVA FD10 Pro.

A skoro już jesteśmy przy zdrowiu – także tym pupili – warto wspomnieć o stylowych poidłach. Model WF 20 Pro z tacką ze stali nierdzewnej kosztuje normalnie 319 zł, teraz z rabatem 22% – więc około 249 zł. Mniejszy WF 10 Pro to wydatek rzędu 149 zł (zamiast 199 zł dzięki 25% zniżki). Oba wyglądają jak coś z katalogu designu wnętrz, a nie jak typowe akcesoria dla zwierząt.

Gdzie znaleźć sprzęt, który jest objęty akcją „letnie promocje MOVA 2025”?

Jeśli coś Cię z tej listy zaintrygowało, to całą ofertę MOVA znajdziesz w znanych sieciówkach – m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to, na Allegro, a także bezpośrednio w sklepie internetowym marki. Promocja potrwa do 20 lipca 2025 r. albo do wyczerpania zapasów – a jak wiadomo, dobre okazje nie leżą na plaży zbyt długo. Jeśli chcesz poznać szczegóły, zachęcam do odwiedzenia strony producenta: https://pl.mova.tech/.