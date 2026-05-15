Prześlesz pliki z Android na iOS. Zobacz jak to łatwo zrobić

Quick Share dostaje funkcję, która może realnie zmienić codzienne używanie telefonu, zwłaszcza w świecie, gdzie połowa znajomych ma iPhone, a druga połowa nie zamierza rezygnować z systemu Android. Google rozwija obsługę AirDrop na kolejnych urządzeniach z Androidem, ale najciekawszy jest plan awaryjny: udostępnianie plików przez kod QR. W praktyce użytkownik Androida wybiera plik, generuje kod, a właściciel iPhone’a skanuje go aparatem i odbiera dane przez Quick Share. Bez instalowania aplikacji, bez kombinowania z komunikatorami i bez odwiecznego pytania, czy „może wrzucisz to na dysk”.

Pliki z Android na iOS? Na zdjęciu model iPhone 17 Pro Max.

Przez lata AirDrop był jednym z tych argumentów, które użytkownicy iPhone’ów używali bardzo często. I trudno było się kłócić. W ekosystemie Apple przesyłanie plików między urządzeniami działa szybko, prosto i bez niepotrzebnych pytań. Sam korzystam z tej świetnej funkcji praktycznie codziennie. OK, Android miał swoje rozwiązania, ale problem zaczynał się dokładnie wtedy, gdy po drugiej stronie stał iPhone.

Już możesz przesłać pliki z Android na iOS.

Przesyłanie plików z Android na iOS. W końcu będzie prościej

Google robi krok, który ma znaczenie większe niż kolejny obiektyw w aparacie czy animacja w oprogramowaniu. Quick Share, czyli narzędzie do przesyłania plików na Androidzie, obsługuje już udostępnianie do iPhone’ów na kompatybilnych urządzeniach. Oficjalna strona Androida opisuje przesyłanie plików z Androida do Apple i z Apple do Androida, a także osobną opcję użycia kodu QR.

Najważniejsze jest to, że Google nie ogranicza się tylko do topowych telefonów. Owszem, pełna kompatybilność Quick Share z AirDropem wymaga obsługi po stronie konkretnego urządzenia, ale dla reszty pojawia się bardziej uniwersalna metoda: kod QR i transfer przez chmurę. Według MacRumors funkcja QR ma trafiać na wszystkie urządzenia z Androidem, a pełna dostępność ma nastąpić w ciągu miesiąca od rozpoczęcia wdrażania.

Pliki z Android na iOS?

Jak działa wysyłanie plików przez kod QR?

Mechanizm jest prosty, czyli dokładnie taki, jaki powinien być. Na Androidzie otwierasz Quick Share, wybierasz zdjęcia, wideo albo pliki, a potem klikasz opcję użycia kodu QR. Na ekranie telefonu pojawia się kod, który druga osoba skanuje aparatem w iPhone. Po zeskanowaniu otwiera się strona Quick Share w domyślnej przeglądarce, transfer rusza automatycznie, a po zakończeniu odbiorca może pobrać i zapisać plik.

To nie jest klasyczny AirDrop w pełnym sensie. W bezpośrednim trybie Quick Share–AirDrop urządzenia muszą być kompatybilne, iPhone powinien znajdować się w pobliżu, a widoczność AirDropa trzeba ustawić na „dla wszystkich na 10 minut”. Google zaznacza też, że urządzenia muszą być w zasięgu Bluetooth, a Wi-Fi musi być włączone.

Kod QR jest więc rozwiązaniem bardziej uniwersalnym, ale też innym technicznie. Nie mówimy o magicznym połączeniu między Androidem a iPhone’em, tylko o wygodnym udostępnianiu przez chmurę. Dla przeciętnego użytkownika różnica będzie jednak prosta: zamiast wysyłać zdjęcia przez komunikator i patrzeć, jak jakość robi się słaba, pokazujesz kod i załatwiasz temat.

Pliki z Android na iOS? Na zdjęciu vivo X300

Kto dostanie pełne wsparcie Quick Share i AirDrop?

Google rozszerza współpracę Quick Share z AirDropem na kolejne marki. Według MacRumors funkcja ma trafić w tym roku na urządzenia Samsunga, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi i HONOR. 9to5Google również podaje, że wsparcie dla Quick Share i AirDropa ma zostać rozszerzone na partnerów takich jak Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi i Honor, a Samsung także znajduje się w tej grupie.

To ważne, bo Android nie jest jednym telefonem i jedną polityką aktualizacji. Co mam na myśli? W skrócie, Pixel to jedno, Samsung to drugie, chińscy producenci to trzecie, a modele operatorskie potrafią żyć własnym życiem. Dlatego QR może być tu najbardziej praktycznym elementem całej układanki. Nawet jeśli twój telefon nie dostanie natywnej współpracy z AirDropem od razu, nadal możesz użyć Quick Share do wygenerowania kodu i wysłania pliku na iPhone.

I właśnie to jest największa zmiana. Jeśli nie masz sprzętu z pełną obsługą AirDropa, nadal dostajesz obejście, które ma działać na zwykłym Androidzie.

Rozwiązanie, które pozwala łatwo przesyłać pliki pomiędzy różnymi systemami

Kod QR wygląda tu jak najbardziej demokratyczna część rozwiązania. Bez dopłaty, bez subskrypcji, bez kupowania nowego flagowca tylko po to, żeby wysłać film z wakacji komuś z iPhone’em.

Google podkreśla, że Quick Share pozwala wysyłać zdjęcia, filmy i pliki między Androidem, iPhone’em, Chromebookiem oraz komputerami z Windowsem. Oficjalna strona Androida wskazuje też, że użytkownik kontroluje, kto może znaleźć jego urządzenie i wysyłać do niego pliki. To dobra wiadomość, bo przy takich funkcjach wygoda bez kontroli byłaby proszeniem się o chaos.

Pliki z Android na iOS? Na zdjęciu realme 6GT

To mała funkcja, ale duży cios w sztuczne granice

Najciekawsze w tej zmianie nie jest samo skanowanie kodu QR. One są z nami od lat i zwykle nie budzą większych emocji. Ciekawe jest to, że Google uderza w jeden z najbardziej irytujących murów współczesnej technologii: sztuczne granice między ekosystemami.

Telefon za kilka tysięcy złotych nie powinien mieć problemu z wysłaniem zdjęcia do innego telefonu leżącego metr dalej. A jednak przez lata właśnie tak wyglądała codzienność użytkowników Androida i iPhone’a. Jedni żyli w AirDropie, drudzy w Quick Share, Nearby Share, chmurach, komunikatorach i obejściach. Efekt był taki, że prosta czynność zamieniała się w mini projekt logistyczny.

Quick Share z obsługą iPhone’ów nie naprawi świata. Nie sprawi, że Apple i Google nagle zaczną działać jak jedna firma. Nie zlikwiduje różnic między iOS i Androidem. Ale zrobi coś ważniejszego: zdejmie z użytkownika część frustracji.

A to jest właśnie ten typ technologii, który naprawdę ma sens. Nie błyszczy na scenie, nie wymaga prezentacji z laserami i nie wywołuje kolejek pod sklepami. Po prostu sprawia, że codzienność jest mniej upierdliwa. I czasem to wystarczy, żeby news był ważniejszy niż kolejny telefon z aparatem „o 12 procent lepszym niż poprzednio”.