HONOR 600. Średnia półka idzie po flagowce

Smartfony z tak zwanej średniej półki premium przez lata miały prostą rolę: wyglądać jak flagowce, ale kosztować mniej i godzić się na kilka kompromisów. HONOR 600 próbuje ten układ przesunąć. Nie mówi tylko o szybszym procesorze, większej baterii i lepszym ekranie, bo to dziś robi każdy. Najmocniej uderza w aparat 200 MP, funkcje AI do tworzenia wideo ze zdjęć, baterię 6400 mAh i wyświetlacz, który na papierze brzmi jak sprzęt z najwyższej półki. Do tego dochodzi wersja Pro ze Snapdragonem 8 Elite, teleobiektywem peryskopowym i ładowaniem bezprzewodowym. To już nie jest telefon dla kogoś, kto „nie potrzebuje flagowca”. To smartfon dla użytkownika, który chce prawie wszystko, ale nadal patrzy na cenę.

Rynek smartfonów jest dziś brutalnie przewidywalny. Każdy nowy model ma być szybszy, jaśniejszy, bardziej inteligentny i oczywiście „stworzony dla twórców”. Problem w tym, że większość tych obietnic kończy się na kilku filtrach, automatycznym wycinaniu tła i nocnym trybie, który raz działa świetnie, a raz robi z miasta akwarelę.

HONOR 600 próbuje pójść dalej. Największym wyróżnikiem serii jest AI Image to Video 2.0, czyli funkcja pozwalająca tworzyć krótkie sekwencje wideo na bazie zdjęć i poleceń użytkownika. Można połączyć do trzech fotografii, określić początkowy i końcowy kadr oraz wygenerować materiał o długości od 3 do 8 sekund. To nie jest funkcja dla purystów fotografii, którzy wszystko robią ręcznie w Lightroomie. To narzędzie dla ludzi, którzy żyją social mediami, pracują obrazem albo po prostu chcą mieć efektowny materiał bez siedzenia godzinę przy montażu.

Ciekawy jest też dedykowany Przycisk Aparatu AI, który daje szybki dostęp do generowania wideo z poziomu galerii. Do tego dochodzi Asystent Zdjęć AI, pozwalający edytować fotografie na podstawie opisu. Piszesz, co chcesz zmienić, a system ma wykonać polecenie. Brzmi jak funkcja, która może być albo świetnym skrótem pracy, albo kolejną zabawką na dwa wieczory. Wszystko zależy od jakości wykonania. Ale kierunek jest jasny: smartfon przestaje być tylko aparatem, a zaczyna być kieszonkowym studiem do szybkiej produkcji treści.

Aparat 200 MP i nocne ambicje

HONOR bardzo mocno ustawia serię 600 wokół fotografii nocnej. Główny aparat ma 200 MP i sensor 1/1,4 cala, określany jako największy w swojej klasie. Do tego dochodzi łączenie pikseli 16 w 1, co daje równoważny rozmiar superpiksela 2,24 μm, oraz technologia E2E AI Remosaic, która ma zwiększać czułość na światło o 24 procent. W skrócie: telefon ma łapać więcej światła, lepiej kontrolować detale i radzić sobie tam, gdzie większość smartfonów zaczyna agresywnie wygładzać obraz.

Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 12 MP, czujnik temperatury barwowej oraz przedni aparat 50 MP. W wersji Pro pojawia się dodatkowo peryskopowy teleobiektyw 50 MP z przybliżeniem 3,5x i zoomem do 120x. To ważna różnica między modelami. Podstawowy HONOR 600 będzie mocny w zdjęciach głównym aparatem, ale to wersja Pro ma większy sens dla kogoś, kto faktycznie chce fotografować dalej, ciaśniej i bardziej elastycznie.

HONOR podkreśla też stabilizację SOIS z adaptacyjnym modelem AI. Główny aparat ma osiągać poziom stabilizacji CIPA 6.0, a teleobiektyw w wersji Pro — CIPA 6.5. Producent porównuje ten poziom z wydajnością podstawowych aparatów bezlusterkowych. To mocne zestawienie i warto podejść do niego z technicznym spokojem, ale jeśli stabilizacja rzeczywiście będzie tak skuteczna, seria HONOR 600 może być bardzo wygodnym sprzętem do nocnych ujęć, koncertów, miasta i podróży.

AI ma pomagać, nie przeszkadzać

Największe ryzyko przy smartfonach AI jest proste: funkcji robi się dużo, ale mało która realnie zmienia codzienne używanie telefonu. HONOR 600 ma kilka narzędzi, które mogą być praktyczne. AI Cloud Enhancement wspiera nocne zdjęcia w zakresie zoomu od 0,6x do 10x, wersja Pro dostaje ulepszony portret nocny z efektami bokeh, AI Super Zoom 2.0 i SuperMoon 2.0 do zdjęć księżyca z zachowaniem wyrazistości pierwszego planu.

Najważniejszy może być jednak Silnik Kolorów AI, który ma korygować balans bieli w mieszanym oświetleniu. To problem, który zna każdy, kto robił zdjęcia w restauracji, klubie, hotelowym lobby albo wieczorem w mieście. Jedna część kadru jest ciepła, druga zielonkawa, twarz wygląda nienaturalnie, a zdjęcie wymaga poprawki. Jeśli HONOR naprawdę dobrze opanuje kolor już w momencie wykonania zdjęcia, będzie to bardziej użyteczne niż kolejne tryby „artystyczne”.

Bateria 6400 mAh. Tu robi się poważnie

Wielka bateria w smartfonie zwykle oznacza grubsze urządzenie, większą wagę i poczucie, że nosisz w kieszeni powerbank z ekranem. HONOR twierdzi, że w serii 600 udało się zastosować akumulator 6400 mAh bez zwiększania grubości ani wagi względem poprzedniej generacji. To największa bateria w historii tej serii i jeden z najmocniejszych argumentów sprzedażowych.

Producent mówi o nawet dwóch dniach pracy przy intensywnym użytkowaniu, a silnik zarządzania energią AI ma dynamicznie optymalizować zużycie pomiędzy łączność, przetwarzanie danych i reakcję dotyku. Jest też ciekawy detal: nawet przy -20°C i 20 procentach baterii podstawowe funkcje, takie jak połączenia, wideo i fotografia, mają pozostać dostępne. Dla większości użytkowników będzie to rzadko wykorzystywany scenariusz, ale dla ludzi, którzy jeżdżą zimą, nagrywają na zewnątrz albo pracują w terenie, może mieć znaczenie.

Ładowanie również wygląda mocno. Cała seria dostaje przewodowe HONOR SuperCharge 80 W. Model Pro dokłada ładowanie bezprzewodowe 50 W. Oba telefony oferują też przewodowe ładowanie zwrotne 27 W, także dla iPhone’a. Do tego konstrukcja baterii ma wytrzymać 1600 cykli ładowania i zachować dobrą kondycję przez pięć lat użytkowania. To ważne, bo coraz więcej osób nie chce zmieniać telefonu co dwa lata tylko dlatego, że bateria zaczyna padać po południu.

Ekran 8000 nitów i odporność na codzienne życie

HONOR 600 ma ekran 6,57 cala, odświeżanie 120 Hz, rozdzielczość 458 ppi, 1,07 miliarda kolorów i szczytową jasność do 8000 nitów. To liczba, która wygląda imponująco, choć jak zawsze trzeba pamiętać, że szczytowa jasność nie oznacza stałej jasności całego ekranu w każdej sytuacji. Bardziej praktyczna jest informacja o trybie słonecznym, który ma zapewniać do 4000 nitów przy 20 procentach APL, czyli przy określonym poziomie jasnej powierzchni obrazu.

Do tego dochodzi przyciemnianie 3840 Hz, co ma ograniczać migotanie i poprawiać komfort przy dłuższym korzystaniu. Jeśli dużo czytasz, przeglądasz dokumenty, montujesz krótkie materiały albo spędzasz wieczory z telefonem w ręku, takie rzeczy mogą mieć większe znaczenie niż kolejny efekt animacji w systemie.

Odporność też wygląda solidnie. HONOR podaje IP68, IP69 i IP69K oraz certyfikat SGS 5-star Premium Performance Certification of Drop & Crush. W praktyce telefon ma lepiej znosić wodę, pył, zachlapania, upadki i typowe nieszczęścia codziennego użytkowania. To nie jest zaproszenie do rzucania nim o beton, ale przy telefonie za kilka tysięcy złotych wyższa odporność daje spokój.

Snapdragon 7 Gen 4 albo Snapdragon 8 Elite

Wydajnościowo seria HONOR 600 jest wyraźnie podzielona. Standardowy HONOR 600 korzysta ze Snapdragona 7 Gen 4, który według producenta daje wzrost wydajności CPU o 27 procent i GPU o 30 procent. To powinno wystarczyć do codziennej pracy, multimediów, zdjęć, social mediów i grania na rozsądnych ustawieniach.

HONOR 600 Pro dostaje już Snapdragona 8 Elite w litografii 3 nm, z deklarowaną poprawą wydajności CPU o 45 procent i GPU o 44 procent. To ustawia wersję Pro dużo bliżej flagowców, zwłaszcza dla użytkowników, którzy grają, montują wideo, intensywnie korzystają z aparatu i aplikacji AI albo po prostu chcą większego zapasu mocy na kilka lat.

Warto więc nie traktować tych dwóch modeli jak jednej rodziny z kosmetycznymi różnicami. HONOR 600 jest rozsądniejszym wyborem cenowym. HONOR 600 Pro to urządzenie dla kogoś, kto chce mocniejszy aparat, lepszy procesor, teleobiektyw i ładowanie bezprzewodowe.

HONOR dogaduje się z Apple. I to jest ciekawy ruch

Jednym z bardziej praktycznych elementów serii HONOR 600 jest integracja z ekosystemem Apple. Funkcja OneHop umożliwia synchronizację powiadomień z iPhone’em, przesyłanie plików jednym dotknięciem między iPhone’em i Mac’iem, udostępnianie hotspotu oraz wyświetlanie wiadomości na Apple Watch. Notatki i pliki z telefonu HONOR mają być dostępne na Macu jako pliki lokalne.

To może brzmieć niszowo, ale w praktyce jest bardzo mądre. Wielu ludzi pracuje na MacBooku, ale nie chce iPhone’a. Inni mają Apple Watcha, ale testują Androida. Jeszcze inni mają w domu sprzęt Apple, a prywatnie wolą inne telefony. Jeśli HONOR potrafi realnie ułatwić życie między tymi światami, może trafić w grupę użytkowników, która do tej pory bała się wyjść poza ekosystem Apple, bo nie chciała tracić wygody.

Ceny i promocja premierowa

HONOR 600 trafi do sprzedaży 7 maja 2026 roku. Podstawowy model w wersji 8 GB RAM i 256 GB pamięci kosztuje 2799 zł. Wariant 8/512 GB, dostępny wyłącznie w HONORSTORE.pl, kosztuje 3099 zł. HONOR 600 Pro w konfiguracji 12/512 GB wyceniono na 4399 zł.

Od 7 do 28 maja obowiązuje oferta premierowa. HONOR 600 dostaje rabat 400 zł, więc ceny spadają odpowiednio do 2399 zł za wersję 8/256 GB i 2699 zł za 8/512 GB. HONOR 600 Pro ma rabat 600 zł, co obniża cenę do 3799 zł.

Dostępność jest szeroka. HONOR 600 Pro będzie oferowany u operatorów Orange, Play i Plus, a także w RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik i HONORSTORE.pl. HONOR 600 pojawi się w Play, Plus, RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik oraz HONORSTORE.pl. Wersja 8/512 GB podstawowego modelu będzie dostępna tylko w sklepie HONOR.

Jest też HONOR Care+, czyli jednorazowa bezpłatna naprawa ekranu lub tylnej obudowy w razie przypadkowego uszkodzenia. Ochrona aktywuje się automatycznie po uruchomieniu telefonu, włożeniu karty SIM i połączeniu z siecią. Obowiązuje dla modeli HONOR 600 i HONOR 600 Pro od 7 maja 2026 roku do 31 marca 2027 roku.

Który HONOR 600 ma najwięcej sensu?

HONOR 600 w wersji 8/256 GB po rabacie za 2399 zł wygląda jak najrozsądniejszy wybór dla większości użytkowników. Ma duży akumulator, mocny ekran, główny aparat 200 MP, szybkie ładowanie i narzędzia AI. Jeśli nie potrzebujesz ogromnej pamięci, teleobiektywu i topowego procesora, to będzie najbardziej racjonalna konfiguracja.

Wariant 8/512 GB za 2699 zł po rabacie jest ciekawy dla kogoś, kto dużo nagrywa, robi zdjęcia, trzyma lokalnie pliki i nie lubi kasować materiałów co kilka tygodni. Przy telefonie nastawionym na foto i wideo większa pamięć ma sens, zwłaszcza że nie każdy chce polegać na chmurze.

HONOR 600 Pro za 3799 zł po rabacie to wybór dla bardziej wymagających. Snapdragon 8 Elite, teleobiektyw peryskopowy 50 MP, zoom do 120x, ładowanie bezprzewodowe 50 W i mocniejszy zestaw fotograficzny robią różnicę. Tyle że przy tej cenie telefon zaczyna wchodzić w bezpośredni kontakt z promocjami na flagowce innych marek. HONOR musi więc wygrać nie samą tabelką, ale realnym doświadczeniem: baterią, aparatem, ekranem i integracją AI.

Średnia półka premium robi się coraz mniej średnia

Seria HONOR 600 pokazuje, że określenie „średnia półka premium” zaczyna być coraz bardziej niewygodne. Bo jeśli telefon ma 200 MP, ekran 8000 nitów, baterię 6400 mAh, ładowanie 80 W, wysoką odporność, narzędzia AI i w wersji Pro procesor Snapdragon 8 Elite, to trudno traktować go jak sprzęt z kompromisem wpisanym w DNA.

Oczywiście kompromisy nadal są. Cena Pro nie jest niska. AI Image to Video 2.0 trzeba będzie ocenić w praktyce. Deklaracje dotyczące fotografii nocnej i stabilizacji muszą obronić się poza prezentacją. Ale kierunek jest wyraźny: HONOR chce, żeby użytkownik nie pytał, czego mu zabraknie względem flagowca, tylko czy naprawdę musi dopłacać do droższego modelu innej marki.

I to jest najciekawsze w HONOR 600. To nie jest smartfon, który próbuje być tani. To telefon, który próbuje być wystarczająco dobry, żeby cena premium zaczęła wyglądać rozsądnie.

