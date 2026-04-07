Test vivo X300 Pro 5G. Smartfon, który trudno oddać

Test vivo X300 Pro 5G w wersji 16/512 GB udowadnia, że to propozycja dla tych, którzy nie chcą kompromisów. Sprawdziłem go w codziennym rytmie — pracy, zdjęciach i rozrywce. I szybko okazało się, że to jeden z tych modeli, które trudno oddać po testach.

Rynek smartfonów jest gigantyczny. Wielu producentów, różne modele – ciężko się w tym wszystkim połapać. Co powinieneś wybrać mając do dyspozycji około 5500 zł? Miałem okazję spędzić kilka miesięcy z vivo X300 5G. Wnioski? Ten model wywarł na mnie pod wieloma względami pozytywne wrażenie. Bardzo pozytywne. Pod wieloma względami wyprzedza konkurencję i śmiało stwierdzam, że mógłbym go używać na codzień.

Dane techniczne vivo X300 Pro 5G

Ekran: 6,78 cali, AMOLED, 2800 x 1260 pikseli, 120 Hz Procesor: MediaTek Dimensity 9500 Pamięć RAM 16 GB Pamięć na dane: 512 GB Aparaty: 200 Mpx + 2×50 Mpx – tył

50 Mpx – przód Bateria: 5440 mAh (maksymalna moc ładowania 90 W), możliwość ładowania bezprzewodowego 40 W Wymiary: 161,98 mm x 75,48 mm x 7,99 mm Waga: 226 g Cena: 4499 zł (zobacz vivo X300 Pro w Media Expert)

Słów kilka na temat zawartości zestawu. Ta niestety jest uboga, do czego przyzwyczajają nas producenci i wcale mi się to nie podoba. W opakowaniu umieszczono przewód, instrukcję i telefon. Na tym koniec. Jeśli chcemy ładować smartfon z wysoką prędkością, należy takowy sprzęt dokupić. Ja rozumiem tanie modele i oszczędność, ale za takie pieniądze, brak ładowarki jest wręcz niedopuszczalny. Co gorsza, praktycznie każdy producent, niezależnie czy mówimy o Apple, Samsungu czy innym, stosuje tą irytującą praktykę. Nie czepiam się tego konkretnego, denerwuję się na wszystkich producentów.

Wygląd i komfort użytkowania vivo X300 Pro

Ten model pod kątem wyglądu nie zachwyca. Przynajmniej mnie. Gigantyczna wyspa aparatów, która mocno wychodzi poza zarys obudowy, boczne krawędzie to mocna inspiracja iPhone. Nie jest źle – absolutnie, ale niczym specjalnym ten model się nie wyróżnia. Ot, kolejny smartfon z Androidem, których od groma na rynku. Podobieństwo widzę chociażby w Xiaomi 17 Ultra, a to pierwszy z brzegu przykład.

Na lewej krawędzi umieszczono przycisk funkcyjny, którym aktywujemy tryb „dzwonek”, bądź włączamy latarkę. Prawa krawędź została zarezerwowana dla przycisku odpowiadającego za regulację głośności i przycisk aktywujący blokadę / włączenie telefonu. Na dole mamy tackę na karty SIM i port USB typu C. Jest tam również jeden z głośników, w które wyposażono vivo X300 Pro .

vivo X300 Pro vivo X300 Pro vivo X300 Pro

Przejdźmy do samego komfortu, gdyż tu testowany smartfon wypadł o niebo lepiej. Jeszcze raz powtarzam – wizualnie nic nie mam do tego modelu, jednak niczym mnie on nie zachwycił. Pod względem samego użytkowania jest bardzo dobrze. Wszystko za sprawą „delikatnych” krawędzi, które są bardzo podobne do tych z iPhone 17 Pro Max. Wydaje mi się jednak, że vivo X300 Pro nieco lepiej leży w dłoni. Zapewne to zasługa tego, że jest to smartfon nieco węższy. Oczywiście, nadal trudno jest sterować jedną ręką, jednak to przypadłość praktycznie wszystkich smartfonów z dużymi ekranami. Tak czy inaczej, mamy dobrze ulokowany przycisk zasilania czy regulacji głośności, a to duży plus.

Wydajność vivo X300 Pro

vivo X300 Pro nie próbuje udowadniać swojej mocy na siłę — po prostu działa szybko. Topowy układ Dimensity 9500 w połączeniu z dużą ilością RAM-u sprawia, że telefon nie ma problemów ani z codziennym użyciem, ani z bardziej wymagającymi zadaniami. W praktyce oznacza to płynne przełączanie między aplikacjami, brak przycięć i stabilne działanie nawet przy dłuższym obciążeniu. Nie jest to jednak coś, co wyróżnia ten model na tle konkurencji — w tej półce to raczej standard niż przewaga. Bardziej istotne jest to, że wydajność nie „siada” po kilku dniach, co wciąż zdarza się w niektórych Androidach.

W Geekbench wyniki w okolicach ponad 3000 punktów dla jednego rdzenia i blisko 10 000 dla wielu rdzeni potwierdzają, że to ścisła czołówka, choć niekoniecznie lider w każdym scenariuszu. W AnTuTu urządzenie dobija do poziomu ponad 3,6 mln punktów, co plasuje je wśród najmocniejszych smartfonów dostępnych na rynku. Problem w tym, że same liczby dziś niewiele mówią — większość flagowców osiąga podobny poziom.

Bardziej istotne jest to, jak telefon radzi sobie pod dłuższym obciążeniem. I tutaj pojawia się typowy dla tej klasy kompromis: wysoka wydajność, ale momentami ograniczana przez throttling, żeby utrzymać temperatury w ryzach. W praktyce oznacza to, że telefon pozostaje chłodny i stabilny, ale nie zawsze wykorzystuje pełnię swojej mocy przez dłuższy czas.

W codziennym użyciu nie ma to jednak większego znaczenia. Aplikacje działają płynnie, gry trzymają stabilne klatki, a multitasking nie stanowi problemu nawet przy dużej liczbie procesów w tle. To poziom, który nie robi już specjalnego wrażenia, ale jednocześnie nie daje powodów do narzekań. I chyba właśnie tak dziś wygląda „flagowa wydajność” — bardziej oczywista niż ekscytująca.

Bateria

Na papierze bateria nie robi aż takiego wrażenia. Tym bardziej, że wiele smartfonów ma już o wiele większą pojemność, ale w praktyce wypada lepiej, niż można się spodziewać. Ogniwo o pojemności około 5440 mAh w europejskiej wersji spokojnie wystarcza na pełny dzień intensywnego użytkowania, a przy bardziej umiarkowanym podejściu można zbliżyć się do dwóch dni bez ładowania. To jeden z tych przypadków, gdzie mniejszy ekran robi robotę i poprawia realny czas pracy. Nie jest to jednak poziom absolutnej czołówki, szczególnie jeśli spojrzymy na większe modele z tej samej serii. Plus za szybkie ładowanie — minus za to, że producent mógł pójść o krok dalej.

Aparat w vivo X300 Pro

Aparat to jeden z najmocniejszych punktów tego modelu, choć nie bez zastrzeżeń. Zestaw z główną matrycą 200 MP, wsparciem ZEISS i dodatkowymi obiektywami daje sporo możliwości, szczególnie jeśli ktoś lubi fotografować „na automacie”. Zdjęcia są szczegółowe, kolory zazwyczaj trafione, a tryby dodatkowe potrafią pomóc w trudniejszych warunkach. Problem w tym, że momentami widać zbyt dużą ingerencję algorytmów — szczególnie w portretach czy scenach nocnych. To nie jest poziom, który redefiniuje mobilną fotografię, ale spokojnie wystarcza, żeby konkurować z topowymi modelami.

aparat główny vivo x300 Pro aparat główny vivo x300 Pro aparat główny vivo x300 Pro aparat główny vivo x300 Pro aparat główny vivo x300 Pro aparat główny vivo x300 Pro aparat główny vivo x300 Pro aparat główny vivo x300 Pro

aparat główny x300 Pro aparat główny x300 Pro aparat główny x300 Pro aparat główny x300 Pro aparat główny x300 Pro aparat główny x300 Pro

aparat przedni vivo x300 Pro aparat przedni vivo x300 Pro

Oprogramowanie

OriginOS (lub jego globalna wersja) to system, który może dzielić użytkowników. Z jednej strony jest szybki, stabilny i oferuje sporo funkcji opartych na AI, które faktycznie mogą się przydać w codziennym użyciu. Z drugiej — momentami widać inspiracje iOS-em, co nie każdemu będzie odpowiadać. Na plus trzeba zaliczyć długie wsparcie aktualizacyjne, które w tej klasie sprzętu zaczyna mieć realne znaczenie. To nie jest „czysty Android”, ale też nie próbuje nim być. Raczej własna interpretacja, która w codziennym użytkowaniu działa dobrze, choć wymaga chwili przyzwyczajenia.

Podsumowanie – kto powinien kupić vivo X300 Pro?

X300 Pro to jeden z tych smartfonów, które trudno jednoznacznie ocenić w pierwszym kontakcie. Z jednej strony masz bardzo mocną specyfikację: szybki procesor Dimensity 9500, dużo RAM-u, dobry ekran i aparat, który w tej klasie naprawdę daje radę. Z drugiej — to wszystko nie jest dziś niczym wyjątkowym, tylko standardem w segmencie premium. Telefon działa płynnie, nie sprawia problemów i w codziennym użyciu trudno go „zajechać”, ale jednocześnie nie daje poczucia, że masz w ręku coś przełomowego. Największym plusem jest jego „bezproblemowość”. To sprzęt, który nie wymaga uwagi — działa szybko, robi dobre zdjęcia i wytrzymuje dzień pracy bez nerwowego szukania ładowarki. Największym minusem pozostaje cena, bo w okolicach 4500 zł konkurencja jest bardzo mocna (zobacz vivo X300 Pro w Media Expert).

Czy to smartfon dla faceta, który ogarnia życie

Jeśli spojrzeć na to z perspektywy faceta, który pracuje, ogarnia sprawy i nie chce tracić czasu na sprzęt — X300 w wersji Pro ma sens. Jest szybki, stabilny i przewidywalny. Nie zaskakuje, ale też nie irytuje. A to w praktyce jest ważniejsze niż kolejne „bajery”, których i tak nie używasz.

To telefon dla kogoś, kto chce mieć spokój: odpisywać na maile, ogarniać dokumenty, zrobić dobre zdjęcie bez zastanawiania się nad ustawieniami i mieć pewność, że wszystko działa tak samo dobrze rano i wieczorem.

Czy to smartfon dla biznesmena

Dla kogoś, kto pracuje intensywnie i często jest w ruchu, X300 Pro jest sensownym narzędziem, ale niekoniecznie pierwszym wyborem. Z jednej strony daje wydajność, dobrą baterię i szybkie działanie aplikacji — czyli wszystko, czego potrzebujesz w pracy mobilnej.

Z drugiej strony system i ekosystem nie są tak „domknięte” jak u Apple, a to dla wielu osób w biznesie ma znaczenie. Jeśli ktoś korzysta z Maca, iPada czy Apple Watcha — wybór iPhone’a nadal jest bardziej logiczny. Jeśli jednak pracujesz głównie na Androidzie i liczysz na elastyczność, vivo daje więcej swobody i mniej ograniczeń.

Dla kogo vivo X300 Pro naprawdę ma sens?

Najwięcej sensu X300 w wersji Pro ma dla kogoś, kto:

chce kompaktowego, ale mocnego telefonu

robi dużo zdjęć, ale nie chce bawić się w „fotografa”

potrzebuje wydajności bez kombinowania

nie jest przywiązany do jednego ekosystemu

To nie jest telefon dla każdego. I dobrze. Bo to sprzęt, który nie próbuje imponować wszystkim — tylko działa dokładnie tak, jak powinien.

